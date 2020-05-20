После окончания выплат медикам увидим отставки

В очередном прямом эфире радио «Комсомольская правда» главной темой стали невыплаты «ковидных» нашим уважаемым медикам.

Мое мнение таково: «Честно говоря, я могу представить только две категории. Первая – нерадивые работники. Настолько нерадивые, что им вообще лень выполнять свои служебные функции. Вторая категория – открытые саботажники, которые специально делают так, чтобы вызвать недовольство людей. Ибо я лично не могу себе представить настолько глупых, наивных, недальновидных чиновников, которые не понимают, что вслед за тем, как они выплатят человеку 200 рублей, а не 80 тысяч, человек начнет жаловаться, возмущаться, это вызовет общественный резонанс. В результате этот чиновник просто может лишиться своей работы. В таких дураков я не верю. Поэтому либо это нерадивые чиновники, либо это саботажники».

После чего речь зашла о высказывании Президента «Россия — это уникальная цивилизация». Полностью разделяю подобный подход. О том, что Россия является не просто «большой страной», а уникальной цивилизацией, ваш покорный слуга говорил ещё в 2012 годув интервью газете «Вечерняя Москва» , самый первый раз в 2011 году в одной из статей, после чего этот тезис постоянно звучал в дальнейших материалах.

Мое мнение таково: «Она (Русская цивилизация) уникальна своим историческим опытом, культурным опытом, своей многонациональностью и мирным сосуществованием различных культур, различных мировоззрений и даже различных религий. Нигде больше в рамках одной цивилизации так долго мирно не существовали различные религии. Так что у нас действительно уникальная русская цивилизация».

Хронометраж:

00:00 — О невыплате денег врачам

07:53 — Для чего нужна спешка при выплате денег медицинскому персоналу

09:33 — Будут ли деньги выплачены в срок после «замечания» Президента

13:22 — Почему Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

19:50 — Что отличает русскую цивилизацию от западной

25:26 — Признаёт ли остальной мир русскую цивилизацию великой

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Текстовая версия передачи:

Источник: «Комсомольская правда»

Стариков: «После окончания выплат медикам мы с вами увидим отставки»

В. Ворсобин:

— У микрофона Владимир Ворсобин. Здравствуйте, Николай.

Н. Стариков:

— Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

В. Ворсобин:

— Я предлагаю начать с главного, с того, что сильно будоражит. Это, конечно, история с нашими врачами, которых чуть не обманули. Я напоминаю, что Путин пообещал им выплаты за их битву с вирусом, но им недоплачивали. Этот стон пошел из всех регионов. Медики показали свои платежки, и выяснилось, что им эти деньги не дошли. И вот Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19. В общем, они подкрутили свои нормативные документы, и вроде бы снова им обещано, что до 12 апреля эти деньги все-таки придут на счет врачей. Николай, что это было?

Н. Стариков:

— Вы всё в кучу скинули. Деньги придут в ближайшие дни. До 12 апреля они не могут прийти, потому что 12 апреля уже прошло.

В. Ворсобин:

— Начисление выплат начнется с 12 апреля.

Н. Стариков:

— Вообще история, конечно, показательная и очень интересная. Вот вы сказали «чуть не обманули». Давайте разберемся. Можно по-разному к этому относиться. Есть эпидемия коронавируса – в мире, в России, в Москве, Санкт-Петербурге и т.д. Соответственно, главные действующие лица этого периода – врачи. Им огромная благодарность, к ним внимание. И когда президент абсолютно справедливо говорит, что медики получат определенную доплату, совершенно очевидно, что не заплатить эту доплату невозможно, потому что этот вопрос не просто в фокусе общественного внимания, а в суперфокусе. Поэтому те, кто дальше начинает не платить людям деньги, выдумывают какие-то свои собственные схемы выплат (в том смысле, что давайте считать часы, минуты и секунды, сколько врач был рядом с зараженными), на что рассчитывали эти люди?

Честно говоря, я могу представить только две категории. Первая – нерадивые работники. Настолько нерадивые, что им вообще лень выполнять свои служебные функции. Вторая категория – открытые саботажники, которые специально делают так, чтобы вызвать недовольство людей. Ибо я лично не могу себе представить настолько глупых, наивных, недальновидных чиновников, которые не понимают, что вслед за тем, как они выплатят человеку 200 рублей, а не 80 тысяч, человек начнет жаловаться, возмущаться, это вызовет общественный резонанс. В результате этот чиновник просто может лишиться своей работы. В таких глупых дураков я не верю. Поэтому либо это нерадивые чиновники, либо это саботажники.

Что касается нерадивых чиновников, надо гнать их поганой метлой. Что касается саботажников, надо разбираться, и, возможно, там не только увольнением дело должно ограничиться.

В. Ворсобин:

— Известны эти документы, из-за которых вся эта неразбериха началась. Действительно повременная (чуть ли не посекундная) оплата между строк подразумевалась в этих документах. По большому счету, главные врачи не хотели рисковать своей должностью и свободой. Они чего боялись? Что если они отойдут хотя бы на миллиметр от этого очень хитро составленного документа правительства, то к ним придут прокуроры. Хорошо сказал один из аналитиков, что последние 10 лет все постановления правительственные пишутся именно так, чтобы любого исполнителя можно было арестовать, и чтобы деньги на самом деле использовать мог только очень отчаянный работник. Так что это все вписывается в нашу достаточно старую систему управления.

Н. Стариков:

— Система управления у нас действительно достаточно старая, но это не значит, что она постоянно должна демонстрировать акты саботажа…

В. Ворсобин:

— Она работала по старинке. Вы называете это саботажем, а система так всегда работает. Она не сделала исключение для этого ЧП, сработала так, как обычно. Правительство написало такой документ, чтобы сэкономить деньги, но при этом не подставляться. Главврачи тоже не стали подставляться под прокуратуру и начали платить именно таким образом. В итоге пришлось вторично вмешаться президенту, чтобы эта бюрократическая волокита прекратилась.

Н. Стариков:

— Я не могу с вами согласиться. Потому что я как человек, неплохо знающий историю, помню два случая, когда подобное было в нашей истории. Первый был в феврале 1917 года, когда в Петроград не завезли хлеб. Рассказывали потом, что холодно было. Но, знаете, в России всегда холодно, а хлеб всегда завозили, кроме того момента, когда была, к сожалению, успешная попытка государственного переворота в феврале 17-го.

Второй такой саботаж мы наблюдали во времена перестройки, когда магазины были пустые, а на помойках валялись продукты. Хочу сказать, что я лично, когда был в стройотряде в городе Ноябрьске, видел продукты, выброшенные рядом с овощебазой. Прекрасные овощи, фрукты там просто валялись. Это признаки саботажа, и надо с ними очень жестко разбираться. И здесь, я думаю, разбираться надо не только прокуратуре, но и органы ФСБ должны подключиться. Потому что, вполне возможно, там есть попытки сознательной организации недовольства людей. Еще раз подчеркну, люди должны получить деньги, которые прислал федеральный центр. Поэтому никакого оправдания невыплатам не существует. Если же кто-то не понимал принципы выплаты, если документ был составлен как-то двояко, тогда тот, кто взял этот документ к исполнению, должен был немедленно задать эти вопросы. И здесь уже вопрос к министру здравоохранения, если он должен заниматься таким вопросом. Если что-то непонятно, если есть двойное толкование в важнейшем социальном вопросе во время эпидемии (выплаты врачам), все должно быть пристально понятно. Поэтому я ваши возражения не принимаю.

В. Ворсобин:

— Я даже не возражаю, я говорю то, что есть. Я, кстати, за то, чтобы Следственный комитет занялся этим вопросом, но чтобы не искал стрелочников (а это будут какие-нибудь несчастные главные врачи маленьких больниц), а задал бы вопрос министру здравоохранения и всем тем людям в правительстве, которые составляют подобные хитрые бумаги.

Н. Стариков:

— Зачитаю несколько сообщений, которые нам пришли. «Точно, Николай Викторович, это саботажники». «Ворсобин опять все перепутал». «Вы мне объясните, почему надо выплачивать в таком спешном режиме, почему нельзя это было присоединить к выплате заработной платы? В результате все в спешке, через одно место».

Я попытаюсь объяснить. Если речь шла о выплатах за апрель, то зарплата за апрель уже получается. Поэтому, для того чтобы, во-первых, не было ощущения, что ты работаешь сейчас, а деньги когда-то получишь, чтобы люди почувствовали помощь, поддержку, всеобщую, если хотите, любовь, которую сегодня мы испытываем к нашим медицинским работникам, нужно было, чтобы они деньги эти получили в самые короткие сроки. Но здесь не было какого-то аврала. Деньги не выплатили не потому, что сроки были маленькие, а потому что стали придумывать, тормозить. Самое главное, если человеку должны быть выплачены 80 или 50 тысяч, а ему выплачивают 200 рублей, давайте зададим вопрос: куда разница девается? Эти деньги нецелевым образом используются либо выплачиваются тому, кому не должны были. Мне кажется, здесь вопросов очень много, и мы, конечно, хотим получить на них ответы.

В. Ворсобин:

— Президент повторно сказал: ребята, заплатите. Сейчас могут быть какие-то неприятности, во втором варианте развития событий?

Н. Стариков:

— Вы про неприятности как-то с придыханием в голосе говорите. О каких неприятностях вы хотите услышать?

В. Ворсобин:

— Вы не расслышали меня. Что сейчас произойдет? Президент дал указание выплатить. Сейчас заплатят всё или опять получится, как в первый раз?

Н. Стариков:

— Будущее у нас знают только провидцы, а те, кто анализирует будущее, могут следить за развитием событий. Я думаю, что сейчас количество губерний, в которых все будет хорошо, резко возрастет, но где-нибудь, в каком-нибудь месте нерадивый губернатор, нерадивые его сотрудники или саботажники продолжат действовать так, как они действовали до этого. Поэтому после окончания выплаты этих денег мы с вами увидим отставки, увидим оргвыводы. И это тоже очень важно, потому что так поступать невозможно, не нужно. Если кто-то не понял, что изменилась эпоха, таким образом должен понять это.

В. Ворсобин:

— «Лучшее средство от таких историй – ГУЛАГ. Саботажникам ГУЛАГ был – и хорошо», — пишет Ян. «Так получилось, что нет ЧК и стенки», — пишет Константин.

Николай, вы тоже так считаете?

Н. Стариков:

— Я думаю, что так считают Ян и Константин. Перегибают палку товарищи. Но разобраться с саботажниками не мешало бы.

В. Ворсобин:

— Наши слушатели, послушав нас, что просто надо всех поставить к стенке.

Н. Стариков:

— Подождите. Вот кто-то из радиослушателей написал: «Белые розы». Мы с вами, Владимир, были в некотором смущении, обсуждая, кому эти розы предназначены. Но выяснили, что предназначены врачам. Поэтому врачи у нас уважаемы, любимы, и надо, чтобы они получали не только в интернете белые розы, но и те серьезные выплаты, которые будут хоть какой-то маленькой компенсацией за тот тяжелейший труд, который они не только сейчас, но и всегда делают ради нашего с вами здоровья. Поэтому большое спасибо всем сопричастным, всем, кто помогает сейчас бороться с коронавирусом и со всеми остальными болезнями.

В. Ворсобин:

— Хорошее сообщение пришло: «Какие саботажники? У нас есть такая организация? Если бы не выплатили в одном крае или области (или хотя бы в соседних) – сговорились, мол. Но невыплаты по всей стране, значит, так довели сверху, от министерства, от премьера и самого президента. Но по ТВ сказали всё, как надо».

Н. Стариков:

— Саботажник – это же не обязательно какой-то человек внизу относительно недолгой цепочки поступления денег. Саботажник может быть и где-то посередине, и повыше. Так что надо просто разобраться, где застряли деньги, которые не были выплачены людям. Если главврачу не пришли деньги, так к главврачу нет вопросов.

В. Ворсобин:

— Переходим к следующей теме. Это слова президента о России как отдельной цивилизации. Давайте послушаем самого Владимира Владимировича, который нашел определение нашему народу.

В. Путин:

— Россия это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация, если мы имеем в виду, что это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие.

В. Ворсобин:

— Интересно, что это интервью, по-моему, осеннее, то есть записано много месяцев назад. Наш специальный корреспондент в Кремле Дмитрий Смирнов объясняет, почему именно сейчас появилась эта запись.

Д. Смирнов:

— Тут есть два уровня этой проблемы, что называется. Первое – это то, что сейчас из-за режима самоизоляции у наших коллег, которые затеяли такой масштабный проект – передачу «Москва. Кремль. Путин», нет достаточно материала, чтобы насыщать эти обязательные еженедельные полчаса, и они скребут по сусекам, разыскивают, что бы им интересного ещё показать. Их можно понять, им можно посочувствовать. Может быть, было бы честнее просто сказать: ребята, такая ситуация, давайте мы сделаем паузу. Но они пошли другим путем. Это их проблема.

Вторая история. Если они подают это как важнейшее интервью Владимира Путина, какого черта вы его скрывали от народа 9 месяцев, что это за вредительство?

В. Ворсобин:

— Николай, как вы относитесь вообще к этой истории? Случайно выпрыгнула эта запись? Сейчас какие смыслы могут соответствовать этим словам Путина? Может быть, действительно стоит назвать все, что мы сейчас видим, русской цивилизацией, отдельной от всего мира? Ведь цивилизация имеет определение как нечто отдельное.

Н. Стариков:

— Когда я слушал этот синхрон, у меня тоже возникал вопрос, который потом вслух произнес корреспондент «Комсомольской правды» — какого черта вы это интервью 9 месяцев где-то держали? Хочется спросить: там, в сусеках, ничего ещё более важного не закатилось куда-нибудь? Потому что это заявление очень важное, и я с ним согласен. Да, действительно, Россия это уникальная русская цивилизация. Но она уникальна не только потому, что она, как вы говорите, отдельно. Она уникальна своим историческим опытом, культурным опытом, своей многонациональностью и мирным сосуществованием различных культур, различных мировоззрений и даже различных религий. Нигде больше в рамках одной цивилизации так долго мирно не существовали различные религии. Так что у нас действительно уникальная русская цивилизация.

Чтобы вам, коллега, было понятней, приведу пример. Например, Германия или Франция является уникальной французской или немецкой цивилизацией? Нет, они являются частью западной цивилизации. Разница между ними не так велика – между Францией и Германией, как между Россией, например, и Францией и Германией. Есть западная цивилизация, в которую и США входят, Австралия, то есть это не география. А русский мир, русская цивилизация – это в принципе постсоветское пространство, по большому счету. Больше нигде этой уникальной цивилизации нет. Если посмотреть на карту, то у нас самая большая цивилизация в мире по площади (по численности, к сожалению, нет). Так что это важное заявление, и я не понимаю, почему 9 месяцев его где-то на полке держали.

В. Ворсобин:

— Алексей из Красноярска нам дозвонился.

Алексей:

— Что я думаю по поводу ошибок чиновников (региональных, федеральных, неважно). Сознательно это или не сознательно? Я думаю, что это эпопея Медведева: денег нет, но вы держитесь. По-другому это никак не назовешь. Именно вся тенденция, которая была при Медведеве, до сих пор ещё где-то там идет.

Н. Стариков:

— Здесь особо комментировать нечего. Позвонивший не очень любил предыдущего премьера. Ну, наверное, большинство наших радиослушателей разделяют это чувство. Но я считаю, что либо какие-то саботажники этим занимаются, либо просто разгильдяи. Я не знаю, к какой категории их отнес уважаемый радиослушатель, что такое медведевское наследие в таком ключе? Саботаж? Я думаю, что все-таки нет. Но если вернуться к идее русской цивилизации, то, что говорил уважаемый радиослушатель, к русской цивилизации не имеет отношения.

В. Ворсобин:

— Хочу процитировать родоначальника этого определения философа Николая Яковлевича Данилевского. «Разделение человечества на цивилизации имеет не меньшее значение, чем разделение его на расы. Если раса это распределение групп людей по физическим признакам, то цивилизация это разделение людей по духовным признакам. Если раса разделяется по цвету кожи, строению волос и другим физическим признакам, то народы, относящиеся к той или иной цивилизации, разделяются по определенным духовным признакам, духовным установкам, психическим и психологическим признакам».

Николай, что отличает русскую цивилизацию от этой западной солянки, куда входят и Германия, и Великобритания? Какие духовные установки, какие психологические признаки определяют нас?

Н. Стариков:

— Из наших духовных принципов вытекают и наши физические действия. В России никогда циркулем черепа не мерили. Если сегодня представитель какого-нибудь африканского народа приедет в Россию, будет говорить по-русски, переймет культуру России, то в принципе окружающими он будет восприниматься как русский, просто немножко другого цвета. У нас нет этого снобизма, мы не считаем себя выше других. И русским человеком многонациональным можно стать, не будучи русским. Немцы становились русскими…

В. Ворсобин:

— Вы описываете толерантность.

Н. Стариков:

— Нет. Толерантность это что-то такое из иммунологии: к вирусу вы толерантны?

В. Ворсобин:

— Не цепляйтесь за слова.

Н. Стариков:

— Не надо использовать эти слова. Есть русское слово – терпимость. Русская терпимость. Немец приехал – стал русским.

В. Ворсобин:

— А чем отличается американское слово «толерантность»?

Н. Стариков:

— Назовите одного генерала британской армии – не англичанина: индуса, пакистанцы, бурка какого-нибудь, ещё кого-нибудь.

В. Ворсобин:

— Вы уверены, что их нет?

Н. Стариков:

— Уверен. Потому что нельзя стать британцем. Можно стать английским подданным второго сорта. И в середине ХХ века офицер британской армии выходил из комнаты и туда заходил другой офицер британской армии, только индус по происхождению, из индийских частей. Это расизм.

В. Ворсобин:

— А в США есть?

Н. Стариков:

— В США назовите русского. Вот вы, Владимир Ворсобин, уехали в США и стали там одним из ведущих. Нет такого там. Вы там можете жить, но никогда не станете равным. Даже в США, где, казалось бы, одни иммигранты живут среди других иммигрантов.

В. Ворсобин:

— Николай хочет начать первым.

Н. Стариков:

— Мы продолжаем обсуждать уникальную русскую цивилизацию. Я хотел бы зачитать несколько посланий. Вот сложные чувства я испытал, прочитав такое: «думаю, бог на стороне русских». Я лично не сомневаюсь, что бог на стороне русских. Хотел бы привести две исторических цитаты. Первая – фельдмаршал Миних, который был немцем, как известно, примерно говорил в том духе, что Россией напрямую управляет бог, потому что иначе её существование объяснить невозможно. И ещё интересней выразился император Николай Первый, который сказал, что Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно. Поэтому у ведущих наших политиков были разные точки зрения, но все они сходились в том, что Россия – это уникальная русская цивилизация. Справедливости ради скажем, что мы не единственная цивилизация на планете. Есть западная цивилизация. В большей степени сегодня англосаксонская. Есть китайская. Есть арабская. Возможно, если мы подумаем, мы ещё какую-то найдем. Но разница наших цивилизационных подходов в корне отличается в том, что мы не навязываем себя другим. Мы никогда не говорили, что русская цивилизация выше западной или арабской. И никогда не хотели, чтобы вместо китайской цивилизации там была цивилизация русская. Или славянская, как говорили при царях.

Кстати, тоже интересная геополитическая разница. Почему говорили «славянская»? Потому что в тот момент рассматривали возможность расширения влияния России на Европу, где живет много славян. И нужно было такой образ дать более широкий. Возможно, наша русская цивилизация с момента укрепления России, вновь начнет называться как-то иначе. Может, евразийская. Здесь дело в подходе. Нужно найти тонкий подход, который вызовет больше симпатий со стороны больших миллионов людей в нашей цивилизации.

В. Ворсобин:

— Дугин сейчас прослезился. Я помню, он уже лет пятнадцать продвигает евразийство. Именно он первый, по-моему, среди российских политиков современных начал говорить про русскую цивилизацию.

Н. Стариков:

— Скажите, из Пентагона у нас есть звонки от русских?

В. Ворсобин:

— Дайте Пентагон! Да. Не Пентагон, но Ставрополь. Николай!

Николай:

— Здравствуйте! Если мы называем себя великой русской цивилизацией, это просто сама комплиментарность, я могу написать стишок. И считать себя великим поэтом? Но если никто этого не признает, то это ни о чем. Так же нужно смотреть, как сказать, во внешнем мире. Считают нас великой цивилизацией? То есть, последнее время мы, наоборот, видим, что чехи там сносят памятники, от нас отделяются, отдаляются страны. Та же Украина. Они тоже наверняка считают себя великой цивилизацией. Еще покруче, чем мы. Что вы на это ответите?

Н. Стариков:

— Понятна ваша логика. Имеет право на существование, если ты назвался груздем великой цивилизацией, веди себя как великая цивилизация. Справедливый упрек. Мы не всегда себя ведем сейчас, как великая цивилизация. Но это не значит, что мы перестали ею быть. Это значит, что мы переживаем сложный период нашей истории. И я уверен, что мы вновь будем вести себя, как великая цивилизация. Но сначала ты должен поставить цель. Сначала была провозглашена Российская империя при Петре Первом. И только после этого при нем, при Екатерине Великой и так далее, наша русская цивилизация распространилась на одну пятую часть суши. Это было позже. Даже на одну шестую. Но не так, что ты сначала становишься великим. И только потом имеешь право назвать себя русской цивилизацией.

В. Ворсобин:

— А зачем называть себя? Почему бы не дождаться момента, когда тебя назовут? Думаю, что Китай все соседи называют великой цивилизацией. Совершенно не из-за того, что Китай их заставляет. Оно так выглядит. И эта самооценка, когда ты слабый, и кричишь, что ты великая цивилизация, мне кажется, выглядит немного спешно.

Н. Стариков:

— Да ну что вы! Китай называют великой цивилизацией. Китай и сейчас нас называет великой цивилизацией. Я думаю, что если к нам приедет президент США, ему будет задан этот вопрос, он тоже ответит на него положительно. Потому что это совершенно очевидная вещь. Но мы не должны самоощущение ставить в зависимость от внешних оценок. Мы как ученики: выполнено домашнее задание, тогда мы имеем право называться учениками. Или старостой класса. Мы вне зависимости от того, на какую оценку сдаем сейчас наши экзамены, мы уже великие. Потому что у нас история великая. И будущее великое.

В. Ворсобин:

— Великим цивилизациям плевать, на самом деле, как их называют. Они самодостаточны.

Кстати, по поводу китайцев. Если побывать в Сибири, на Дальнем Востоке, допустим, в районе Читы, встретить там китайца, вот эти ребята, мягко говоря, прямо в глазах видно, что они не считают нас великой цивилизацией, глядя на то, что их окружает.

Н. Стариков:

— Подождите. Не могу не отреагировать. Вы говорите, что великой цивилизации наплевать, потому что она самодостаточна. Зачем тогда безусловно великая западная цивилизация во главе с США фальсифицирует историю? Пытаясь доказать, что она фактически в одиночку разбила Германию. И СССР там не было. Это отчего? От самодостаточности?

Н. Стариков:

— Это значит, что трещит его величество. Когда ты чувствуешь в чем-то ущербность, ты начинаешь то замазывать искусственно. Лечить это для своего самомнения. На самом деле, это не так. Ну, вот наш слушатель пишет: русской цивилизации у нас нет, Она была до 17-го года. Затем её уничтожили вместе с русским государством. Это сделали коммунисты. Это пишет Константин.

Н. Стариков:

— А потом построили ещё более великое государство, которое вобрало в себя не только русскую культуру, но и ещё создало великую советскую культуру. Так что у нас русская советская цивилизация.

В. Ворсобин:

— Это были Николай Стариков и Владимир Ворсобин.