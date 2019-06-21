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Е.Ю.Спицын на канале “День-ТВ”. “Сталин и чёрное лето 1941-го: разоблачение мифа”

11:24. 21 июня 2019 Просмотров - 151 4 коммент. Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ #Сталин #1941

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8XM9Z1XBgAQ

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 2996 478
    ХОХОЛ 21 июня 2019 в 12:17

    Спицин чем дальше тем смешнее.

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  • 2996 478
    ХОХОЛ 21 июня 2019 в 12:33

    Сталин и Англо-Америка ВМЕСТЕ готовили войну.
    Войну которая должна была НА ДОЛГО разделить Европу.
    Война которая делала НЕВОЗМОЖНЫМ транзитный коридор Владивосток-Лиссабон.
    Причём в этой ворйне не должно было быть победителей.
    Не Гитлер не Стален не должны захватить ВСЮ территорию противника и создать такой коридор.
    Должны были по максимуму ослабить Европу и Россию и уничтожить целые поколения.
    Все получилось

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    • 2598 2274
      maryХОХОЛ 21 июня 2019 в 12:57

      Допустим ,что так по- первому предложению,но зачем ему была для этого нужна сильная и заметь, по-настоящему грамотная (кроме идеологии) ,страна.И после войны он старался, спешил поднять ее на ноги и поднял,создав ЯО ,загнав этих Королевых в закрытые (я забыла слово).

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  • 2996 478
    ХОХОЛ 21 июня 2019 в 13:24

    В чём сильная? В возможности не пустить обьединённую Европу до Владивостока. Ибо тогда уже ОНА создаст себе транзитный коридор.
    Ей нужно что-то противопоставить и Америка и Англия ДАРОМ создают и индустрию в СССР и грамотных раборчих и инженеров.
    Не Сталин.
    А Англия и Америка.
    ЯО кстати прислали из Америки.
    Все чертежи и даже спецов.
    Думайте.
    1-я мировая началась когда два брата Ольденбургских стали строить Траннсиб с завершением в Лиссабоне.
    Немецкий и российский братишки.
    Но старший в КЛАНЕ им обьяснил что так делать нельзя.
    И в России создали две внучки королевы Виктории большевиков в ссылках.
    Одна замужем за Николашкой Романовым а вторая за Серым-педиком губернатором Москвы
    И так называемые ссылки это были тренировочные лагеря.
    Наняли евреев.
    Всё у них получилось

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