Е.Ю.Спицын на канале “День-ТВ”. “Сталин и чёрное лето 1941-го: разоблачение мифа”

Если ты зло думаешь о людях, значит, злой дух живет в тебе, и это он внушает злые мысли на людей. Такой закон у Бога: если прощаешь, это значит, что и тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, значит, и твой грех остаётся с тобою.

— Федор Филиппович Конюхов