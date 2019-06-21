Е.Ю.Спицын на канале “День-ТВ”. “Сталин и чёрное лето 1941-го: разоблачение мифа”

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Вышла книга Сидорова Г.А. "Тайный проет Вождя". Совсем недавно я её получил. Книга очень красиво оформлена и читая эту книгу я получаю истинное удовольствие не только от её вида, но и от содержания. Книга написана очень просто и в то же время очень ...
27 июня состоялась встреча: лидера творческого проекта "ПОлюбоМУ" Владимира Борисова и директора издательства "Родович" Ирийслава в связи с выходом книги Г. А. Сидорова "Тайный проект Вождя" ttp://otess.ru/ Источник http://otess.ru/
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Если ты зло думаешь о людях, значит, злой дух живет в тебе, и это он внушает злые мысли на людей. Такой закон у Бога: если прощаешь, это значит, что и тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, значит, и твой грех остаётся с тобою.
Спицин чем дальше тем смешнее.
Сталин и Англо-Америка ВМЕСТЕ готовили войну.
Войну которая должна была НА ДОЛГО разделить Европу.
Война которая делала НЕВОЗМОЖНЫМ транзитный коридор Владивосток-Лиссабон.
Причём в этой ворйне не должно было быть победителей.
Не Гитлер не Стален не должны захватить ВСЮ территорию противника и создать такой коридор.
Должны были по максимуму ослабить Европу и Россию и уничтожить целые поколения.
Все получилось
Допустим ,что так по- первому предложению,но зачем ему была для этого нужна сильная и заметь, по-настоящему грамотная (кроме идеологии) ,страна.И после войны он старался, спешил поднять ее на ноги и поднял,создав ЯО ,загнав этих Королевых в закрытые (я забыла слово).
В чём сильная? В возможности не пустить обьединённую Европу до Владивостока. Ибо тогда уже ОНА создаст себе транзитный коридор.
Ей нужно что-то противопоставить и Америка и Англия ДАРОМ создают и индустрию в СССР и грамотных раборчих и инженеров.
Не Сталин.
А Англия и Америка.
ЯО кстати прислали из Америки.
Все чертежи и даже спецов.
Думайте.
1-я мировая началась когда два брата Ольденбургских стали строить Траннсиб с завершением в Лиссабоне.
Немецкий и российский братишки.
Но старший в КЛАНЕ им обьяснил что так делать нельзя.
И в России создали две внучки королевы Виктории большевиков в ссылках.
Одна замужем за Николашкой Романовым а вторая за Серым-педиком губернатором Москвы
И так называемые ссылки это были тренировочные лагеря.
Наняли евреев.
Всё у них получилось