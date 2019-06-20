«У России всё плохо?!»

Известный российский журналист, замглавы дирекции информационных программ «Вести», телеведущий и секретарь Союза журналистов России Андрей Медведев резко осадил либералов, рассуждающих о том, что Россия якобы страдает от недостатка инвестиций.

По его словам, их, возможно, и не так много, как хотелось бы, но дело тут не в том, что страна непривлекательна для бизнеса, а в том, что Москва не позволяет никому оказывать влияние на свою внутреннюю политику, используя экономические рычаги извне.

Свои мысли по этом поводу Медведев подкрепил ярким примером из истории.

«Когда я читаю или слышу очередные рассуждения о том, что в России все плохо с инвестиционным климатом оттого, что, дескать, страна неправильная, несвободная и недемократическая, я вспоминаю одну историю.

Американская компания Nike когда-то открыла фабрики в Южной Корее. А потом рабочие там создали профсоюзы, стали требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда.

И компания Nike перенесла все свои операции в Индонезию. Потому что там рабочим можно было платить меньше.

Это был конец 1980-х, платили рабочим 1 доллар 35 центов за сутки. Себестоимость кроссовок была около 6 долларов, ну а в Штатах их продавали за 60–70.

Индонезию вообще очень любил Запад в целом, и особенно инвесторы. Она как раз в инвестиционных рейтингах стола всегда высоко.

Причина проста. Диктатура генерала Сухарто. Глубоко прозападный, правых взглядов. Когда он пришел к власти в 1965 году, он вырезал почти полмиллиона индонезийских левых и коммунистов. Буквально за два-три года.

Армия стала частью государственной машины, даже в парламенте была фракция военных. Репрессии, аресты и колоссальный приток инвестиций. Потому что в Индонезии рабочим можно было платить меньше, чем в Китае, Корее и Вьетнаме.

В 1994 году в Джакарте проходил саммит АТЭС, где принимали решение о создании к 2020 году зоны свободной торговли, и даже лозунг саммита был «Мы укажем миру путь к свободной торговле!».

Так вот, чтобы саммит прошел без проблем, местные спецслужбы арестовали всех поголовно лидеров рабочего движения. Им дали сроки до пяти лет, а потом некоторым добавили еще несколько лет.

И когда Индонезия захватила Восточный Тимор с его богатыми нефтью шельфами, Запад никаких санкций не вводил. И поток инвестиций не уменьшился. И когда в Тиморе уничтожили пятую часть населения, никто не возмущался.

Потому что нефть же. Она всем инвесторам нужна.

Индонезийскую армию для вторжения готовил американский спецназ, а Австралия вторжение поддержала на политическом уровне. А западные корпорации просто зашли на шельф. Заключать договоры с правительством Сухарто было проще, чем с независимым Восточным Тимором.

И нормально все было с инвестициями, пока не грянул азиатский кризис 1998-го года.

То есть, когда очередной «гайдаровский форум» пытается объяснить, что в Россию инвесторы не приходят (на самом деле это не так, они есть, хотя и меньше, чем хотелось бы), потому что власть у нас ужасна и авторитарна, и страна — тоталитарная империя, которая Крым захватила, стоит понимать, что в этих рассуждениях есть изрядная доля лукавства.

«Инвестиции — это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние».

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