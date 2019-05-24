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Как изменить отношение к современной России за 4 минуты?

19:11. 24 мая 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

«В России всё плохо, экономика на дне, люди страдают, а производство разваливается» – это краткое содержание 95% информационных сообщений, которые вы получается из СМИ и социальных сетей. Действительно, как и в любой другой стране мира, у России есть множество проблем. Но есть и позитивные достижения. В этом ролике мы показываем на графиках как изменилась Россия за последние десятилетия и объясняем почему это важно.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ugyE9oBKUY8

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