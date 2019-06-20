Эффект бабочки. Сергей Кара-Мурза
“Теория заговора”, казалось бы, противоположная идее объективных законов, в конечном счете исходит из того же видения общества: чтобы сломать или повернуть “машину”, должна иметься тайная сила, захватившая все рычаги. Где-то принимается решение, оно по секретным каналам доводится до исполнителей, приводятся в движение все колеса невидимого механизма - и вот вам национальная катастрофа. При таком видении общества “тайные силы” (масоны, евреи, ЦРУ, КГБ - каждый выбирает по своему усмотрению) внушают страх, ибо они по своим масштабам и мощи должны быть сравнимы с той общественной системой, которую желают сломать.
Манипуляторы сознания активно вбивали в головы обе эти версии, подсовывая желательное им объяснение событий. Для интеллигенции, воспитанной истматом, запускается песенка об “объективных законах” и издевательство над теми, кто верит в “заговор”. Вылезает Шахрай, так трактует беловежский сговор: “Не смешите меня! Не могут три человека развалить великую державу”. Дескать, рухнула под грузом объективных противоречий. А для тех, кто верит в заговор, создают образ всесильной “мировой закулисы”. Когда такой человек смотрит телевизор, видит его всезнающих дикторов, могущественных банкиров, Ясина да Лившица, у него опускаются руки - “все схвачено”.
Обе теории устарели и плохо объясняют реальность. За последние полвека наука преодолела механицизм и обратила внимание на неравновесные состояния, на нестабильность, на процессы слома стабильного порядка (переход из порядка в хаос и рождение нового порядка). Для осмысления таких периодов в жизни общества старые мыслительные инструменты не годятся совершенно. В эти периоды возникает много неустойчивых равновесий - это перекрестки, “расщепление путей” ( точки бифуркации ). В этот момент решают не объективные законы, а малые, но вовремя совершенные воздействия. На тот или иной путь развития событий, с которого потом не свернуть, может толкнуть ничтожная личность ничтожным усилием. В науку даже вошла метафора “ эффект бабочки ”. Бабочка, взмахнув крылышком в нужный момент в нужном месте, может вызвать ураган на другом конце океана.
Великими политиками, революционерами становились те люди, которые интуитивно, но верно определяли эти точки “расщепления” и направляли события по нужному коридору (“сегодня рано, послезавтра поздно”). Надо сказать, что именно в русском марксизме была попытка ввести в исторический материализм и в диалектику представления о неравновесных состояниях. Они разрабатывались в рамках первой теории систем (“тектологии”) А. А. Богдановым. Н. И. Бухарин предлагал сделать теорию равновесия особым разделом истмата. Он писал: “Непрестанное столкновение сил, распад, рост систем, образование новых и их собственное движение - другими словами, процесс постоянного нарушения равновесия, его восстановления на другой основе, нового нарушения и т.д. - вот что реально соответствует гегелевской триединой формуле [диалектики]... Теория равновесия имеет, кроме того, еще один немаловажный аргумент за себя: она освобождает мировоззрение от телеологического привкуса... Вместо эволюции (развития) и только эволюции, она позволяет видеть также случаи разрушения материальных форм”. Эта попытка Н. И. Бухарина не удалась, в привычный всем истмат эти идеи не вошли, хотя они и “работали” на интуитивном уровне у политиков старшего поколения.
Сейчас интуиция дополняется научным знанием, планомерными разработками. Они помогают увидеть, где зреет эта “точка расщепления”, на которую надо воздействовать. Почему в эти периоды общественных кризисов (возникновение хаоса) теория “объективных законов” делает людей буквально слепыми, очевидно. Эти люди уповают на свои законы и безразлично относятся к ходу событий, а когда рассерчают, беспорядочно тыкают кулаком или дубиной - не там, где надо, и не тогда, когда надо.
Но и “теория заговора” делает людей беспомощными. Какой там заговор, это нормальная работа сереньких, усталых, не обладающих никакой тайной силой людей. Они просто включены в организацию и владеют технологией. И не столько важна спутниковая связь или телевидение (хотя и они полезны), как технология мышления . Потому что средства воздействия, которыми располагают “заговорщики”, действуют только на людей, не владеющих этой технологией. Так многотысячные армии ацтеков склонялись перед сотней конкистадоров, потому что те были верхом, а индейцы не знали лошадей. Они принимали испанцев за богов, кентавров, против которых нельзя воевать. Уже потом они провели эксперимент и убедились в своей ошибке: погрузив труп убитого испанца в воду, они обнаружили, что он “нормально” гниет. Значит, не боги! Можно воевать! Но было уже поздно.
Дестабилизация всех равновесий в организме СССР проводилась терпеливо и планомерно в течение полувека (холодная война). И наш организм продемонстрировал поразительную устойчивость. Но когда к власти пришла бригада, перешедшая на сторону противника, она блокировала почти все противодействия, которые могли бы восстанавливать стабильность. Это прекрасно видно на всей истории разжигания войны в Карабахе. Но и тут не было никакого “заговора”, была нормальная, почти открытая работа. Люди просто “не видели”, у них были на глазах шоры из устаревших понятий.
Вся перестройка была проведена в основном “крылышками бабочек” - с помощью ложных идей и провокаций. Провокации, которые заставили шарахаться “активный слой” в СССР, могут показаться блестящими. Горбачев, как Иван Карамазов убийство отца, организовал ГКЧП. Но успех этих махинаций был прежде всего обязан несоответствию нашего мышления. СССР оказался особенно хрупок и легко скатывался в хаос именно потому, что большую роль в нашей жизни играла интеллигенция с ее впечатлительностью. Дуновения идейного ветерка пробегали по всей ее массе, как нервный импульс. Так стая сельдей вся враз поворачивает, бросаясь за “лидером” - она получает сигнал через вибрацию воды.
Предостережения об опасности всего “проекта Горбачева” не воспринимались, потому что интеллигенция, мыслящая в понятиях истмата (независимо от политической позиции), уверовала в “закон соответствия производительных сил и производственных отношений”. Мол, реформа приведет их в соответствие, и будет процветание. Но разве этот закон - очевидная или установленная на опыте вещь? Нет, это абстракция, годная только для анализа и то всего лишь как “руководящая нить”, а не конкретный инструмент. Где наблюдается и как можно предвидеть соответствие или несоответствие? Ведь на уровне практики закон может применяться лишь тогда, когда он позволяет предвидеть , когда он сильнее частностей, когда он действительно “пробивает себе дорогу” через массу конкретных обстоятельств. На практике же комбинации частностей бывают весомее закона. Пришел Чубайс и уничтожил производительные силы - вот и весь закон.
Фрагмент книги "Официальное советское обществоведение и “незнание общества, в котором мы живем”
Источник: https://e-libra.ru/read/319176-oficial-noe-sovetskoe-obschestvovedenie-i-neznanie-obschestva-v-kotorom-my-zhivem.html
Сколько людей столько и мнений, перестаньте искать закономерности, одни говорят СССР был мощным, тут вот пишут оказывается был хрупким, как старые завистливые бабки обсуждаете всех подряд, никакие жиды не завоюют вас, если вы сами в пьяном угаре не захлебнетесь в … Живите спокойно пустословы, если не готовы менять мироустройство. И через сто лет все будет все то же самое. Те же страсти, тот же инстинкт.
Да ладно….
Это часть системы…
Которую довольно трудно осознать.
Но в итоге….
А итог довольно печален..
Пока ВВП не скажет.
Система не не вздрогнет, пока ему не позвонят…
А возникает закономерный вопрос, а что дальше?
Ну и не осознавай, тебе это нужно? В чем печальность итога? Вы тужите не о том. Вы сегодня встали сами на свои ноги, вас покормила и проводила жена, вы обняли детей, вы занимаетесь своими простыми делами, да вы счастливый человек, чего вы суетитесь. Что скажет ВП, а что он не скажет, у кого чего там вздрогнет, кто кому позвонит. А что дальше? Вас дома встретит вечером жена, дети, внуки, вы с ними посмотрите на закат солнца и порадуетесь жизни.
А может МИР больше чем ВВП!
И моё мировоззрение больше?
Может и больше, на ваше сознание это не влияет, вы сами и есть весь мир
Для серого и рыси. Немного представляю себе как работает система пропаганды, включая сегмент интернета. Думаю здесь под категорию платного тролля попадала только ник люся. Остальные ники просто люди с особенностями развития, платить хотя бы 30 000 за репосты заметок или посты ников типа степы, скамороха или хохла никто не будет. Гарантия.
На эту сумму возможно выходят ники типа жуковой или соколовой. При условии соблюдения требований по количеству заметок и числу знаков.
Мне никто не платит.. Западло брать деньги!
Есть только одна правда!
И куда вы не, и я не мечитесь…
Настала время волка!
По поводу организатора этой площадки. Здесь возможно мы наблюдаем балансирование между посещаемостью сайта и питанием с рук информационных кураторов.
Или другой вариант – особенность развития как говорят медики.
смелее
Смелее?
Нас ждут Великие перемены!
Когда они придут, мы все ооочень будем удивлены!
МIР ИЗМЕНИТСЯ!
ГОТОВ?