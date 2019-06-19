Два мира, два детства

До чего интересную новость транслируют в последние дни мировые информагентства:

"45 миллионов жителей Бразилии вышли на протест против реформы по повышению пенсионного возраста… Протесты охватили порядка 300 городов страны… Имели место марши, перекрытия дорог, частично не работал общественный транспорт. Произошли столкновения в городах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Фос-ду-Игуасу…"

Но на сколько же новый президент Бразилии Жаир Болсонару решил поднять пенсионный возраст? Может, лет эдак на 15 – судя по масштабам протеста, не чета нашему по тому же поводу? И близко нет.

"Вести.Экономика" со ссылкой на The Financial Times сообщает, что новый Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил постепенно повысить пенсионный возраст в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин ."

https://aftershock.news/?q=node/717699&full

По нашим меркам – вообще тьфу. Причем это уже не первая попытка властей Бразилии ударить по их гражданам пенсионным молотом. Предыдущая, в 2017 году, была намного радикальнее – то есть вполне подобной путинской. Тогда хотели повысить пенсионный возраст до 65 лет, сократив льготы разным категориям граждан и потребовав для получения полных выплат 49 лет пенсионных взносов (сейчас – 35 для мужчин и 30 для женщин).

Прежний президент Бразилии Мишел Темер заявил, чем-то предвосхитив аналогичные доводы Путина, что пенсионные изменения "необходимы для стабилизации финансовой системы и предотвращения коллапса пенсионной системы".

Однако в 2017 году бразильцы, протестуя против пенсионной реформы, захватили здание Министерства финансов в Рио, в Сан-Паулу перекрыли дорожное движение, а транспортные профсоюзы начали 24-часовую общую забастовку. Подобные акции захлестнули всю Бразилию, прямым результатом чего стал отказ от пенсионной реформы, а дальнейшим – уход президента Темера.

И потому новый президент Болсонару, решивший вновь поправить экономику за счет бразильских стариков, сделал второй заход на пенсионные грабли уже куда более мягким. Но судя по тем 45 млн. протестующих – и ему, похоже, придется обломиться…

То ли дело – наша Раша! Все тихо, все спокойно. 65 лет – так 65...

Но почему Россия – не Бразилия?

Как-то вдруг тут вспомнился давний пассаж циничного философа Дмитрия Галковского про разницу между Россией и Бразилией:

"Русские – глупый, пьяный полуазиатский народ. И главное – по-северному скучный. В Бразилии пьяные дураки нашьют себе из марли костюмов, скатают из цветной бумаги колпаки и запляшут какую-нибудь самбу – вот и праздник. А русский набычится, сожмёт губки в куриную гузку. Ни работы, ни отдыха. Экономика рухнула? Ну ладно – иди отдыхай. Нет, он будет каждый день ходить в пустой цех, садиться на табуретку и тупо восемь часов смотреть на выключенный станок…"

Обидно сказано? Боле чем. Но насколько справедливо?

Как быть с этим пенсионным примером, явившим всю разницу меж карнавальным бразильским мужиком, готовым с пол-оборота биться за свои права – и угрюмым русским, воздевшим руки вверх перед его захребетниками?

Давайте и дальше гладить его по головке, воспевать как самый великий и богобоязненный народ, носитель правды и святого духа на охваченной моральным разложением земле! Чтобы он, захваленный дотла, уже не только поднял руки, но и протянул ноги в давно стандартной для остального мира ситуации: "При всякой неудаче умейте давать сдачи – иначе вам удачи не видать!"

Кстати этот стишок написан был еще лет 60 тому назад, в самом что ни на есть "совковом" агитпропе. В нашем нынешнем, самом что ни на есть демократическом, ничего подобного не сыщешь днем с огнем.

Источник: https://sapojnik.livejournal.com/2956161.html