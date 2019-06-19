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Два мира, два детства

12:34. 19 июня 2019 Просмотров - 159 10 коммент. Опубликовал:

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До чего интересную новость транслируют в последние дни мировые информагентства:

"45 миллионов жителей Бразилии вышли на протест против реформы по повышению пенсионного возраста… Протесты охватили порядка 300 городов страны… Имели место марши, перекрытия дорог, частично не работал общественный транспорт. Произошли столкновения в городах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Фос-ду-Игуасу…"

Но на сколько же новый президент Бразилии Жаир Болсонару решил поднять пенсионный возраст? Может, лет эдак на 15 – судя по масштабам протеста, не чета нашему по тому же поводу? И близко нет.

"Вести.Экономика" со ссылкой на The Financial Times сообщает, что новый Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил постепенно повысить пенсионный возраст в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин."
https://aftershock.news/?q=node/717699&full

По нашим меркам – вообще тьфу. Причем это уже не первая попытка властей Бразилии ударить по их гражданам пенсионным молотом. Предыдущая, в 2017 году, была намного радикальнее – то есть вполне подобной путинской. Тогда хотели повысить пенсионный возраст до 65 лет, сократив льготы разным категориям граждан и потребовав для получения полных выплат 49 лет пенсионных взносов (сейчас – 35 для мужчин и 30 для женщин).

Прежний президент Бразилии Мишел Темер заявил, чем-то предвосхитив аналогичные доводы Путина, что пенсионные изменения "необходимы для стабилизации финансовой системы и предотвращения коллапса пенсионной системы".

Однако в 2017 году бразильцы, протестуя против пенсионной реформы, захватили здание Министерства финансов в Рио, в Сан-Паулу перекрыли дорожное движение, а транспортные профсоюзы начали 24-часовую общую забастовку. Подобные акции захлестнули всю Бразилию, прямым результатом чего стал отказ от пенсионной реформы, а дальнейшим – уход президента Темера.

И потому новый президент Болсонару, решивший вновь поправить экономику за счет бразильских стариков, сделал второй заход на пенсионные грабли уже куда более мягким. Но судя по тем 45 млн. протестующих – и ему, похоже, придется обломиться…

То ли дело – наша Раша! Все тихо, все спокойно. 65 лет – так 65...

Но почему Россия – не Бразилия?

Как-то вдруг тут вспомнился давний пассаж циничного философа Дмитрия Галковского про разницу между Россией и Бразилией:

"Русские – глупый, пьяный полуазиатский народ. И главное – по-северному скучный. В Бразилии пьяные дураки нашьют себе из марли костюмов, скатают из цветной бумаги колпаки и запляшут какую-нибудь самбу – вот и праздник. А русский набычится, сожмёт губки в куриную гузку. Ни работы, ни отдыха. Экономика рухнула? Ну ладно – иди отдыхай. Нет, он будет каждый день ходить в пустой цех, садиться на табуретку и тупо восемь часов смотреть на выключенный станок…"

Обидно сказано? Боле чем. Но насколько справедливо?

Как быть с этим пенсионным примером, явившим всю разницу меж карнавальным бразильским мужиком, готовым с пол-оборота биться за свои права – и угрюмым русским, воздевшим руки вверх перед его захребетниками?

Давайте и дальше гладить его по головке, воспевать как самый великий и богобоязненный народ, носитель правды и святого духа на охваченной моральным разложением земле! Чтобы он, захваленный дотла, уже не только поднял руки, но и протянул ноги в давно стандартной для остального мира ситуации: "При всякой неудаче умейте давать сдачи – иначе вам удачи не видать!"

Кстати этот стишок написан был еще лет 60 тому назад, в самом что ни на есть "совковом" агитпропе. В нашем нынешнем, самом что ни на есть демократическом, ничего подобного не сыщешь днем с огнем.

Источник: https://sapojnik.livejournal.com/2956161.html

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 22193 11043
    Ursus 19 июня 2019 в 14:09

    мозги не купишь, пусть терпят

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    • 2938 464
      ХОХОЛUrsus 19 июня 2019 в 14:14

      Ничего.
      Пережили сто сортов колбасы переживём и Вас.

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      1
      • 22193 11043
        UrsusХОХОЛ 19 июня 2019 в 14:30

        посмотрим через 5-10 лет какая будет динамика населения, законы мироздания таких как ты жестко научат

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        • 2938 464
          ХОХОЛUrsus 19 июня 2019 в 14:45

          А какая разница ?
          Думаю не сильно увеличится.
          Законы мироздания меня учат потому что я не бухаю с утра и их изучаю.
          И изучая высяняеется что чем БЕДНЕЕ страна тем сильнее там рост населения.
          Удивлён?

          Больше всего новорожденных преподносят планете африканские страны:
          Ангола
          Нигер
          Мали
          Уганда
          Бурунди.
          Именно в этих странах отмечена самая высокая рождаемость, а так как здравоохранение в этих странах всё же улучшилось, то идёт и значительный прирост населения, меньше людей умирает. Далее идут страны Азии и Латинской Америки.
          Меньше всего рожают в Монако, Андорре, Японии.

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          1
          • 22193 11043
            UrsusХОХОЛ 19 июня 2019 в 14:55

            Т.е. ты по уровня развития РФ в одну группу с Монако и Японией ставишь? Твое право, мозги не купишь.

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          • 2938 464
            ХОХОЛUrsus 19 июня 2019 в 14:58

            Ну если как Уганда то население стремительно вырастет как в Уганде.
            Что переживаешь?
            Или с логикой не дружишь её боярышник заменил?
            А вот ели как Япония или Монако то не вырастет.
            Но до них нам далеко потому вырастет но не сильно.

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          • 22193 11043
            UrsusХОХОЛ 19 июня 2019 в 15:03

            Не особо переживаю, возможно таких как ты меньше будет в силу естественных причин, примерно на 100-200 тыс в год. И Монако здесь ни при чем будет.

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  • 2938 464
    ХОХОЛ 19 июня 2019 в 14:13

    Я знал что Галковской твой КУМИР и АВТОРИТЕТ ))
    Он ведь почётный гражданин Одессы итд…..

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  • 557 317
    Онуфрий 19 июня 2019 в 14:51

    Три друга Ким Чен Ыр, Мадура и Путин в отверженных. Остальной мир развивается и сотрудничает.

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    -2
  • 7568 2094
    krikunoleg 19 июня 2019 в 16:00

    Вот мне нравятся эти мастера сравнений…

    “Там народ вышел, здесь народ молчит…”
    “Там народ протестует, здесь народ молчит…”

    Мастера сравнений, вы если сравниваете, то начните с самого начала – в этой стране давно капитализм, там рабочее движение в крови поколений. А у нас с 1917 года протестовать не надо было. И государство о народе заботилось – отвыкли уже!

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