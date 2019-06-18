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Путин рубит коридор, Плахотнюк – всё, Петреус нагнетает, наш сериал

08:45. 18 июня 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Тридцать четвёртый выпуск

- В августе 2019 г. в Сочи пройдёт встреча президентов России, Азербайджана и Ирана, посвящённая строительству транспортного коридора «Север-юг»;
- Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус прибыл на Донбасс за доказательствами российской агрессии;
- Молдавский олигарх Плахотнюк покинул пределы Молдовы;
- Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзинпинь обсудили возможность перехода устройств Huawei на российскую ОС «Аврора».

Как понять процессы, происходящие в обществе, и стать хозяином своей судьбы? Расскажут:

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Горошины СПАСа. Просто о взаимодействии с Миром, Дёмин Сергей Викторович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-rubit-koridor-plahotnyuk-vsyo-petreus-nagnetaet-nash-serial

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