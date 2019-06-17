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Отправил шестерых в нокаут, взорвал дзот, понес раненого дальше

09:10. 17 июня 2019 Просмотров - 301 Нет комментариев Опубликовал:
Чемпион СССР по боксу в Великую Отечественную войну


Командир партизанского отряда, Герой Советского Союза Д.Н. Медведев вспоминал:

«В одном из боёв меня ранило… Я совсем не мог ходить. Адъютантом у меня был мастер спорта по боксу Николай Королёв*, человек богатырской силы и неповторимой ловкости. Мы остались с ним вдвоём. Королёв взвалил меня на плечи, взял под руки сумку, на шею повесил два автомата. Так он прошёл около километра и добрался до широкой просеки. Но перейти её не было возможности: гитлеровцы соорудили временные дзоты и простреливали всю просеку.

Я приказал Королёву оставить меня в густых кустах, а самому пробираться к своим… Королёв встал, повесил на шею автомат, вышел на просеку и, подняв руки вверх, пошёл к фашистскому дзоту.


Гитлеровцы, увидев советского партизана, с поднятыми руками идущего на дзот, перестали стрелять.

Навстречу Королёву вышли два немца. Один из них, офицер, ласково сказал: «О, гут русс, гут русс, бите автоматен». Королёв спокойно отдал автомат и под конвоем ушёл в дзот.

Офицер принялся звонить по телефону и докладывать, что у них в дзоте советский партизан. Королёв выбрал подходящий момент и неожиданно нокаутировал офицера. Несколько секунд, и немцы лежали в глубоком нокауте. Николай вышел из дзота, бросил в амбразуру гранату и доложил мне: «Товарищ командир, вражеский дзот уничтожен, пять солдат и один офицер ликвидированы. Можем продолжать путь. Надо спешить».
За спасение командира Николай Королёв был вызван в Москву и торжественно награждён орденом Боевого Красного Знамени.

На фронт Королёв уже не вернулся, хотя очень этого хотел. Партия решила использовать опыт и талант выдающегося боксёра, поручив ему готовить диверсантов по общефизической подготовке и силовым единоборствам. Попутно Николай возобновил и занятия боксом.

* четырёхкратный абсолютный чемпион СССР, девятикратный чемпион СССР, участник Великой Отечественной войны, партизан Николай Фёдорович Королев.



Источник: Иванова И. Уроки бокса. — М.: Воениздат, 1973
отсюда

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8899877.html

Метки: Видео, вов, героизм, история ссср, спорсмены

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