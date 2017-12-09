Матери девятерых, выигравшей конкурс «Семья года», вручили термос

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«Я даже расплакалась тихонечко, чтобы никто не заметил»

Маразм бюрократии и жадности в России зашкаливает. Близок ли предел? Где та грань допустимого?

В Республике Коми мать девятерых детей Лариса Щукина стала победительницей Всероссийского конкурса «Семья года». Всех членов семьи пригласили в Москву на торжественное чествование. Поездка сорвалась — организаторы мероприятия не нашли денег не проезд победителям. В качестве компенсации вручили Щукиным почетную премию — металлический термос.

Лариса Щукина — простая русская женщина. Ее биография на первый взгляд примитивна до скучного. Живет на севере, в поселке Сосногорск. Трудится на заводе. Воспитывает детей. Точнее, девятерых детей. Замужем. Точка.

Так бы и жила себе дальше Лариса в глуши, горя не знала, если бы на её голову не свалилась награда. Администрация Сосногорского района представила образцово-показательную семью Щукиной к награде, которая вышла им боком.

Мы связались с героиней истории, которая после всех мытарств угодила в больницу вместе с детьми.

— Сейчас с детишками младшими лежу в больнице, подхватили инфекцию, когда за премией ездили. Поездка была долгой, вымотались все, захворали. Я вам расскажу, стоило ли оно того, — начала разговор Лариса.

«Денег на вас не запланировали»

О том, что Щукиных делегировали на конкурс, чета узнала из официальных источников. Сами они никаких заявок не отправляли, о грядущем мероприятии слыхом не слыхивали. Не до общественной жизни, когда на тебе шестеро несовершеннолетних детей. Не до конкурсов.

В мае местная пресса разразилась хвалебными одами в адрес семьи: «Семья Щукиных из Сосногорска стала лауреатом премии правительства Коми как лучшая многодетная семья региона. Позже победили на Всероссийском конкурсе «Семья года», получили признание на уровне страны. Из 322 заявок из всех регионов России наши земляки стали лучшими».

Далее читаем другой очерк о Щукиных в духе советских многотиражек: «В семье Щукиных 9 детей: шестеро несовершеннолетних, в том числе ребенок с ограниченными возможностями, и ещё трое взрослых, достигших 18‑летнего возраста. Супруги Щукины считают семью приоритетом своей жизни и уделяют большое внимание воспитанию и развитию детей. Отец, Валерий Алексеевич, — трудолюбивый и хозяйственный, настоящая опора супруге и детям, любит готовить, участвует в районных спортивных соревнованиях, является победителем районного конкурса «Суперпапа». Мать, Лариса Владимировна, — активная участница общественной жизни Сосногорска, возглавляет женский клуб общения «Рябинушка», деятельность которого направлена на сохранение преемственности поколений, пропаганду семейных ценностей и традиций. Взрослые и дети в семье Щукиных трудолюбивые, талантливые и с разносторонними интересами.

За достойное воспитание детей супруги Щукины имеют много благодарностей. Щукины получили признание и на уровне страны. Подведение итогов Всероссийского конкурса «Семья года» и награждение победителей состоится в ноябре 2017 года в Москве».

На бумаге все выглядело достойно. В действительности история Щукиных оказалась куда менее привлекательна.

— Вначале нас выдвинули от Сосногорского района на премию главы Республики Коми. Общее число лауреатов составило 15 семей, — рассказывает Лариса. — Как проходил конкурсный отбор, понятия не имею. Нам об этом не докладывали. Уже по завершении конкурса мы узнали, что вошли в пятерку лучших по Республике Коми. В мае получили премию от главы — 100 тысяч рублей, это без вычета налогов. На приеме у главы республики нам объявили, что мы поедем представлять республику в столицу. Так мы узнали, что попали на всероссийский конкурс в номинации «Многодетная семья». Сами мы себя не выдвигали. Нас выдвинула сыктывкарская администрация.

Щукины в Москве нечастые гости. Последний раз наведывались в столицу по молодости — на экскурсию. Обрадовались: будет повод детям Кремль показать.

— Местные власти переслали мне программу мероприятия. 23 ноября мы должны были прилететь в столицу, принимающая сторона забронировала нам номера в гостинице «Измайлово». 24 ноября была запланирована экскурсия по Москве, вечером нас должны были чествовать по итогам конкурса, а 25‑го мы должны были вылететь домой. Это все, что мы знали, — вспоминает собеседница.

— Вам звонили из Москвы?

— Мне звонили координаторы из столицы, интересовались по поводу книги, которую напечатали в честь этого торжества. Я отправила все свои данные. Фотографии. Потом меня спросили: «Вы точно приедете?» Почему бы и нет. И дальше была тишина. Я связалась с нашей администрацией, спросила на всякий случай, оплатят ли нам проезд. И услышала: «Вы что, всей семьей собираетесь? Вас же слишком много!». Я удивилась. Конечно, мы планировали поехать всем составом. Странно, если бы за наградой приехали только папа и мама. Как бы я оправдывалась? На остальных денег не хватило? И дальше снова тишина. Через какое-то время я снова связалась с чиновниками. Те уже подготовились: «Финансирования на вас не выделили. Отправляйте официальный запрос на имя руководителя республики». Я составила два письма: главе Коми и руководителю нашей администрации. Отправила. Вскоре пришел ответ в письменной форме: «Денег на вашу поездку в бюджете не запланировано».

— Дорого обошлась бы республике ваша поездка?

— В нашей семье 11 человек: 9 детей и двое взрослых. Мы нашли самые дешевые тарифы — билет на самолет стоил примерно 4 тысячи рублей туда-обратно. В общей сложности выходило 88 тысяч. Все остальные расходы, на питание, мы решили взять на себя. Недешево, конечно. Но и такие премии выдают не каждый год. Когда пришел отказ от чиновников, нам ничего не оставалось, как отменить поездку. Вдвоем с мужем ехать не хотели, а за три дня выкладывать порядка 100 тысяч — неразумно. Мы лучше эти деньги потратим на летний отдых. Мы с супругом работаем на заводе, нам от предприятия выдали льготную путевку в санаторий для всей семьи. Первый раз всем составом поедем. Сейчас уже начали копить деньги на отпуск.

Мать девятерых детей работает на заводе

«Обратились за помощью в соцсети. Никто не откликнулся»

На самом деле Щукины не сразу отказались от поездки. Надеялись: вдруг в администрации одумаются, отыщут средства — ведь именно они выдвинули семью на премию.

— Мы тянули до последнего. Не отказывались от поездки. Но никто денег так и не дал. Ссуду мы брать не стали, своих денег в заначке у нас нет. Тогда мне посоветовали обратиться к землякам через соцсети. Я не умела это делать. Никогда раньше не стояла с протянутой рукой. Неудобно как-то. Да и страшновато. Сочтут ещё нас за мошенников. В итоге мои знакомые уговорили меня, они же опубликовали в соцсетях счет, разместили пять объявлений. На этом все и заглохло.

— Деньги на счет никто не перевел?

— Ни копейки никто не перевел. Так мы лишились последнего шанса на поездку.

— Награду вам переслали из Москвы?

— В конце ноября мне в электронном виде пришел ответ главы администрации Республики Коми. Там было сказано: поскольку денег на поездку в Москву не запланировано, приглашаем вас в Сыктывкар. И приписка: абсолютно бесплатно.

Только вот добираться до столицы Коми многодетному семейству предложили своим ходом. Для понимания: путь предстоял неблизкий. Перво-наперво Щукины попытались было дружно впихнуться в утренний автобус, чтобы доехать до близлежащего города Ухты, что в 27 км от их поселка. Затем они бы пересели на другой транспорт, чтобы доехать до станции, откуда отходят автобусы до Сыктывкара. Далее им предстояло преодолеть ещё 260 км. Конечная точка их путешествия — городской драмтеатр, до которого от автостанции добираться на общественном транспорте не менее получаса.

— Нам так и сказали: «Добирайтесь как хотите, проезд до Сыктывкара мы вам потом оплатим», — продолжает собеседница. — Но с таким количеством детей, один из которых инвалид, с многочисленными пересадками мы бы только к вечеру приехали. Я вежливо отказалась. Тогда в администрации посовещались и решили все-таки выделить нам восьмиместный микроавтобус. На всех транспорта не нашлось. Но с автобусом тоже пришлось побегать. Меня попросили собрать все документы и представить в администрацию, чтобы официально получить разрешение на личный транспорт. Позвонили прямо на работу: «Срочно собирайте бумаги и быстрее приносите». Я работаю на заводе, в цехе, где пыль, грязь, сажа. Ну как я могла в таком виде пойти собирать документы? Да и начальник меня бы не отпустил со смены. Наша поездка чуть не сорвалась, таким образом. Но оставался ещё один день. Я в мыле бегала по городу, собирала справки. Если бы знать наперед, какая будет награда, конечно, я бы не стала тратить время. В последний день нам подписали разрешение на автобус, правда, денег не выдали. Посоветовали нам как-нибудь договориться с водителем, что оплата придет позже, или расплатиться из собственного кармана. Деньги обещали перевести на карточку в течение недели. Ну а какой же дурак согласится работать бесплатно?

— Сколько стоила поездка на автобусе?

— Прилично. Нас было восемь человек. Стоимость билета — 1600 рублей с человека. Еле уговорили водителя подождать с деньгами. Пообещала: как только переведут нужную сумму, сразу ему отдам. Человек пошел нам навстречу. Короче, выехали мы в 8.30 утра. Домой вернулись ближе к полуночи. Детей кормили тем, что успели взять. Никакого сухпайка, чая-кофе нам, естественно, не предоставили.



«Бутербродов детям не хватило. Организаторы не уложились в смету»

В Сыктывкаре Щукиным после долгой дороги передохнуть не дали.

— Когда мы приехали, нам вручили билеты на спектакль «Небесный тихоход», куда были приглашены все собравшиеся семьи, и отправили на показательные мастер-классы, которые длились полтора часа. Дети были уставшие, но выбора у нас не было. Предупредили, что расходиться нельзя, потому что к определенному времени нас повезут на чествование. Так и случилось. Нашу семью объявили, мы поднялись на сцену. Оратор зачитал речь, поздравил нас с тем, что мы выиграли всероссийский конкурс, вручил нам диплом, книгу и пакетик с подарком.

— Сразу посмотрели, что в пакете?

— Вокруг меня же были дети. Они любопытные. Им все интересно. Пакетик был маленький. Когда мы спустились со сцены, малыши выхватили его у меня из рук, открыли — и тут уже удивляться пришлось мне. Там оказался литровый металлический термос. Я не поверила своим глазам. Даже расплакалась тихонечко, чтобы никто не заметил. Мне, конечно, очень хотелось снова подняться на сцену, сказать что-то по этому поводу, но там не к кому было обращаться. Чиновники разбежались, в зале остались сидеть одни бабульки и семьи. Все ждали спектакля. Я не стала расстраивать собравшихся, тем более быстро началось представление. А ещё меня удивило, что со сцены больше говорили о тех матерях, которые усыновили детей. Им отвешивали низкий поклон, их называли «настоящими мамами». А когда очередь до нас дошла, речь была короткой: «Семья выиграла конкурс, вот вам награда». Мне так же тяжело воспитывать собственных детей. Тем более один ребенок у меня инвалид, и не моя в том вина. Ошибка врачей — ему при рождении свернули шею. Из последних сил мы тогда досмотрели двухчасовой спектакль… Дети стали капризничать, хотели кушать. Но в программе обед-ужин не были запланированы. На обратную дорогу мы даже не успели купить продуктов. Ехали без остановок пять часов. Организаторы, зная о том, что нам предстоит преодолеть такой путь, не позаботились о питании.



То самое чествование семьи, где Щукиным в торжественной обстановке вручили термос.

— Как-то мы стали победителями республиканского конкурса «Суперпапа». В мероприятии принимали участие многодетные семьи, где было по 3–4 ребенка. Мы оказались самыми многочисленными. Тогда нам подарили маленький чайничек. И ещё глава республики вручил детям пакетик с пазлами. Один на всех. Причем другим семьям, где гораздо меньше детей, тоже подарили такой же пакетик. А когда нас награждал денежной премией глава республики, нас отвезли в ресторан. Столы были рассчитаны на шесть мест. Мы соединили два стола, но тех же бутербродов, закусок оставили на шесть персон. Больше было не положено. В смету не уложились бы организаторы. Казалось бы, мелочь, но я на такие вещи остро реагирую, мои дети тогда чуть не передрались из-за этих бутербродов. Мне было обидно, что ребята начали таскать и делить продукты. Ну неужели нельзя было все рассчитать, не жадничать, по-человечески сделать?

— Последнему подарку нашли применение?

— Нет, так и стоит на полке в коробочке. Нам такой маленький термос на большую семью ни к чему. У нас есть термопоты на 3–5 литров, чтобы всем хватило. Моя история про термос дошла до министра образования, науки и молодежной политики республики Натальи Михальченковой, которая нас награждала. Она со мной связалась. Извинилась, объяснила, что произошло недоразумение. Уверяла, будто не знала, что в том пакете. Сказала, что на самом деле мне должны были вручить сертификат в санаторий. Конечно, это все они уже потом придумали.

— Сертификат вручили?

— Нет, здесь опять столкнулись с бюрократией. Нам предоставили сертификат на определенные даты. Мы с мужем работники предприятия, у нас есть график отпусков, и просто так никто нас не отпустит. Уйти можно только за свой счет. Я попросила организовать поездку на новогодние праздники. Мне дали понять, что в другие сроки нельзя. В итоге я объяснила, что мы не можем принять такой подарок.

— Что вашей семье действительно нужно?

— Если честно, нам нужна «Газель». Я слышала, многим многодетным семьям дарят такую машину. Конечно, с такой оравой она бы нам очень пригодилась.



Лариса и Валерий Щукины с детьми.

«Я родила девять детей, но ордена «Родительская слава» не заслужила»

Еще одна боль Ларисы Щукиной — отсутствие у нее ордена «Родительская слава». Республиканская комиссия отказала женщине в этой привилегии по причине того, что у Щукиной второй брак. А нынешний муж заблаговременно не усыновил троих её детей от первого брака.

— Это тоже моя больная тема. Несмотря на то что я сама родила девять детей, когда отправила заявку на орден, мне пояснили: «У вас только шесть детей в совместном браке. Троих вы родили в первом браке. И это не считается. Поэтому вы не можете получить орден. Вашему супругу нужно было вовремя усыновить детей». Так получилось, что первый муж запил, и мы развелись. Валерий женился на мне. Мы родили ещё шестерых детей. Самой старшей дочери сейчас 30 лет, а младшенькой — 5 лет. Я благодарна богу, что у меня такая большая семья. Никто не знает, как мне было трудно поднимать детей. Но мы с супругом все преодолели. А теперь мне говорят: «Орден вы не заслужили». И добавляют: «Если бы у вас были приемные или усыновленные, тогда бы проблем не возникло». Взамен мне предложили медаль. Но её тоже не удалось получить. Пока я бегала и с боем выбивала бумажки для получения медали, опоздала на подачу документов. Теперь мне заявили: «Вовремя не сдали, теперь ждите ноября следующего года. Мы ваши документы снова отправим на комиссию, где решат, достойны вы медали или нет». Так что, думаю, медали мне тоже не видать.

— Что дает орден?

— Орден дает звание «Ветеран труда». Если я его не получу, то мне вычтут 14 лет из стажа — столько времени я находилась в декрете. Представляете, какая у меня мизерная будет пенсия?

— Льготы у вас какие-то есть?

— В этом вопросе тоже не повезло. Нормальные льготы выдаются только многодетным матерям, которые живут в средней полосе России. Мы живем на севере, нам льготы не положены. Мне объяснили: «Вы и так получаете льготу — на пенсию в 50 лет выходите, раньше остальных. Какую ещё хотели льготу?». Вот такие дела, моя золотая. Я уже столько переплакала за свою жизнь, так обидно, что уже не хочу никаких наград, никаких конкурсов. После термоса меня стали поливать грязью в соцсетях, пеняли, что нечего было столько рожать и участвовать в конкурсах, советовали сидеть тихо, воспитывать детей и помалкивать.

— Сами организаторы Всероссийского конкурса вам звонили, интересовались, почему не приехали в Москву?

— Мне никто не звонил. Я тоже не стала. Закрутилась в делах. Хлопот много. Да и что теперь выяснять?

К новогодним праздникам большинство чиновников наверняка получат денежные премии по итогам года за добросовестную работу. Хотелось бы посмотреть на этих людей, когда вместо денег им преподнесут маленький металлический термос за 641 рубль.

СПРАВКА «МК» Проведение Всероссийского конкурса «Семья года» предусмотрено Планом мероприятий на 2015–2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года №607‑р. В 2017 году конкурс организован Минтрудом России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИРИНА БОБРОВА

Источник: nstarikov.ru