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Фальшивый антагонизм идеологий в России. Андрей Фурсов

17:16. 16 июня 2019 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

О ключевых проблемах развития

К чему в 30-ые годы XIXвека подтолкнули народную мысль революция в Европе, быстрое развитие Запада и крепостничество? Кем и зачем создавались студенческие кружки? Что обсуждали их участники? Могли ли они влиять на политику и общественную жизнь? В каких вопросах русской жизни западники сходились во мнении со славянофилами? В чём заключалась утопичность их идей? Зачем и те, и другие создавали социальный миф о Западе и России?

Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:

Книги Андрея Фурсова

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Школа аналитики Фурсова

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/falshivyy-antagonizm-ideologiy-v-rossii-andrey-fursov

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