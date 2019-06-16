Е.Ю.Спицын на радио “Спутник” в программе “Знатоки. На зеркало неча пенять, коли рожа крива”

Трагедия в Кемерово, похоже, не случайна. И речь не о воздаянии за снижение уровня нравственности, хотя и это не стоит сбрасывать со счетов.В данном случае бросаются в глаза кое-какие совпадения. Конечно, и здесь можно говорить о „случайности”, хотя многие...
Премьер-министр ДНР Александр Захарченко: бойцы ВСУ стали сами сдаваться ополченцам. Ополченцы взяли редкий трофей - командирский танк. Видео-сводки, карта боевых действий и другие последние новости из Украины и Новороссии сегодня 16 сентября 2014. ...
Истории Руси не тысяча лет, как принято считать, а гораздо больше. Приводим только некоторые замалчиваемые научные данные. В середине 11 века, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой. Но приехавшая из “дикой” Киевской Руси княжна не...
Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечётся вперед, не торопится, не встаёт на дыбы, не страдает значит, он жив лишь наполовину.