Е.Ю.Спицын и Ю.Н.Жуков на радио “Спутник” в программе “Спутник эрудита. НЭП: два в одном”

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Ну, губу-то приберите, Штаты. Хотеть, конечно, не вредно, равно также как и мечтать, но все же. Скромнее надо быть, товарищи, скромнее. Или же вам не говорили в детстве, что скромность человека украшает? Так вот, к чему я это. На воду на днях была спущена...
Премьер-министр ДНР Александр Захарченко: бойцы ВСУ стали сами сдаваться ополченцам. Ополченцы взяли редкий трофей - командирский танк. Видео-сводки, карта боевых действий и другие последние новости из Украины и Новороссии сегодня 16 сентября 2014. ...