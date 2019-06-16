Чернобыльская катастрофа в публикациях газеты “Правда”
11:17. 16 июня 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О чем писала газета "Правда" в первые дни Чернобыльской катастрофы.
Ниже, вырезки из "Правды" за первые 10 дней после произошедшего.
Вырезки из газеты "Правда" № 120,121,122,124,126,127 за 1986-й год.
https://poltora-bobra.livejournal.com/1455346.html – цинк
С выводом из последней заметки трудно не согласиться – атомную энергетику не остановить. Несмотря на Чернобыль или Фукусиму, АЭС все равно строили и будут строить.
Касательно вопросов про сериал "Чернобыль", то посмотрю только на следующей неделе и свое мнение по сему поводу выложу отдельно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5069429.html