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Чернобыльская катастрофа в публикациях газеты “Правда”

11:17. 16 июня 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:


О чем писала газета "Правда" в первые дни Чернобыльской катастрофы.
Ниже, вырезки из "Правды" за первые 10 дней после произошедшего.











Вырезки из газеты "Правда" № 120,121,122,124,126,127 за 1986-й год.

https://poltora-bobra.livejournal.com/1455346.html – цинк

С выводом из последней заметки трудно не согласиться – атомную энергетику не остановить. Несмотря на Чернобыль или Фукусиму, АЭС все равно строили и будут строить.

Касательно вопросов про сериал "Чернобыль", то посмотрю только на следующей неделе и свое мнение по сему поводу выложу отдельно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5069429.html

Метки: 1986, газеты, история, ссср, Чернобыль

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