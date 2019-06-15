Всем по Перестройке. Константин Сёмин. Агитпроп 15.06.2019
Китайские колонизаторы, убирайтесь! Банда Тиранов! Враги мира! Таково лицо уличного протеста в Гонконге, обращенное к камерам иностранных телеканалов. Особенно дерзко и многозначительно выглядит местный Юнион Джек — флаг, напоминающий о британской юрисдикции города до возвращения его Китаю 1 июля 1997 года. 156 лет под властью Великобритании, получившей Гонконг по итогам двух опиумных войн, не прошли бесследно. В городе сформировалась отдельная нация, ассоциирующая себя скорее с Западом, его банками и университетами, чем с материковым Китаем.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёминв Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин СёминВконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёминв Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #АгитПроп