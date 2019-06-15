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Всем по Перестройке. Константин Сёмин. Агитпроп 15.06.2019

09:36. 15 июня 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Китайские колонизаторы, убирайтесь! Банда Тиранов! Враги мира! Таково лицо уличного протеста в Гонконге, обращенное к камерам иностранных телеканалов. Особенно дерзко и многозначительно выглядит местный Юнион Джек — флаг, напоминающий о британской юрисдикции города до возвращения его Китаю 1 июля 1997 года. 156 лет под властью Великобритании, получившей Гонконг по итогам двух опиумных войн, не прошли бесследно. В городе сформировалась отдельная нация, ассоциирующая себя скорее с Западом, его банками и университетами, чем с материковым Китаем.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lfvn-Lf4F8E

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