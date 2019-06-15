Всем по Перестройке. Константин Сёмин. Агитпроп 15.06.2019

Китайские колонизаторы, убирайтесь! Банда Тиранов! Враги мира! Таково лицо уличного протеста в Гонконге, обращенное к камерам иностранных телеканалов. Особенно дерзко и многозначительно выглядит местный Юнион Джек — флаг, напоминающий о британской юрисдикции города до возвращения его Китаю 1 июля 1997 года. 156 лет под властью Великобритании, получившей Гонконг по итогам двух опиумных войн, не прошли бесследно. В городе сформировалась отдельная нация, ассоциирующая себя скорее с Западом, его банками и университетами, чем с материковым Китаем.









_______________________________________________



Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:

https://agitblog.ru/agitdonate.html

_______________________________________________







Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru

Константин Сёминв Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин СёминВконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Сёминв Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lfvn-Lf4F8E