Классификатор средств массовой информации

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для иностранцев полезная табличка.
Для меня-тоже полезная!
Таблица не полная . Предлагаю добавить строчку : ” Сионистские”. И отсортировать.
Таблица лукавая!
Эхо мацы, это аффилированна государственная радиостанция! И вообще все государственное, это антироссийское!