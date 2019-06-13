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Сверхкороткая фантастика: лучшие рассказы до 20 слов

21:15. 13 июня 2019 Просмотров - 166 3 коммент. Опубликовал:

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Буквально несколько дней назад мы в Музее Будущего подвели итоги III конкурса сверхкороткой фантастики. Работы принимались в трёх номинациях: до 400 слов, до 100 слов и до 20 слов. Последняя номинация, самая лаконичная, оказалась и самой популярной: нам поступило 370 заявок!

 

Мы отобрали для вас 13, на наш взгляд, самых мощных и нетривиальных фантастических рассказов. Наслаждайтесь!

 

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Рассказ №20-3. Автор - Виктор Холкин.

временные петли! Они страшнее всего! — пробормотал профессор, запуская свой аппарат. — Странно... О чем я? Точно: самое опасное это

Рассказ №20-110. Автор - Александр Березин.

Что вы, какая может быть жизнь на планетах? Гравитация, половину времени темно, агрессивная атмосфера… — возразил пожилой солнечный парус, покачивая антеннами.

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Рассказ №20-119. Автор - Jack London.

Мне горячо жмут руку, и я слышу самые страшные слова в своей жизни:

"Поздравляем, доктор, Вы всё-таки прошли Тест Тьюринга!"

Рассказ №20-55. Автор - Евгений Самарев.

Министерство развлечений принимает у населения воспоминания на утилизацию по цене одна банка тушенки за год. Детские - по двойному тарифу.

"Париж". Автор - Виталий Бурмистров.

– Вот скажи мне, искусственный интеллект, в чём смысл?

– Увидеть Париж и умереть.

Учёные переглянулись.

На экране появилась надпись: «Париж»

Рассказ №20-5. Автор - Данил Судаев.

— Ваша подписка на воздух была аннулирована за неуплату, хорошего дня. Выслушав слова оператора, я нервно выдохнул. Вдохнуть снова не получилось.

"Шедевр". Автор - Алексей Большаков.

     - У неё не хватит топлива на обратный путь!

- Зато она нарисует Солнце так, как никто другой.

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Рассказ №20-352. Автор - Олеся Усанова.

Тася выронила окровавленную отвертку. Плечо раздирало болью, руки тряслись. На полу валялся выдранный навигационный чип. Игра в прятки набирала обороты…

"Кислородная катастрофа". Автор - Марина Парус.

Древняя водоросль поглотила углекислый газ, выделила кислород и горестно вздохнула: «Это ужасно! Мы окончательно испортим атмосферу планеты. Что останется потомкам?!»

Рассказ №20-38. Автор - Дмитрий Пашуткин.

-Не работает!!!

-Получилось!!!

Гневный и торжествующий вопли одновременно донеслись из передающей и приёмной камер телепортатора.

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"Неконтакт". Автор - Александр Майоров.

«Мы одиноки во вселенной…» - так думали муравьи, в муравейнике рядом с оживленной автострадой, не получив ответ из космоса.

Рассказ №20-45. Автор - Серега Таран.

Как выключить выключить машину машину машину для для для для клонирования клонирования клонирования клонирования клонирования??!

Рассказ №20-74. Автор - Николай Костин.

Мозговые импланты. Чудо двадцать третьего века.

Один такой, и ты великий мыслитель. Философ. Физик-теоретик.

-Мозговые импланты!...чурчхела! Горячая кукуруза!

 

 

Источник: https://pikabu.ru/story/sverkhkorotkaya_fantastika_luchshie_rasskazyi_do_20_slov_6633741

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