Сверхкороткая фантастика: лучшие рассказы до 20 слов
Буквально несколько дней назад мы в Музее Будущего подвели итоги III конкурса сверхкороткой фантастики. Работы принимались в трёх номинациях: до 400 слов, до 100 слов и до 20 слов. Последняя номинация, самая лаконичная, оказалась и самой популярной: нам поступило 370 заявок!
Мы отобрали для вас 13, на наш взгляд, самых мощных и нетривиальных фантастических рассказов. Наслаждайтесь!
Рассказ №20-3. Автор - Виктор Холкин.
временные петли! Они страшнее всего! — пробормотал профессор, запуская свой аппарат. — Странно... О чем я? Точно: самое опасное это
Рассказ №20-110. Автор - Александр Березин.
Что вы, какая может быть жизнь на планетах? Гравитация, половину времени темно, агрессивная атмосфера… — возразил пожилой солнечный парус, покачивая антеннами.
Рассказ №20-119. Автор - Jack London.
Мне горячо жмут руку, и я слышу самые страшные слова в своей жизни:
"Поздравляем, доктор, Вы всё-таки прошли Тест Тьюринга!"
Рассказ №20-55. Автор - Евгений Самарев.
Министерство развлечений принимает у населения воспоминания на утилизацию по цене одна банка тушенки за год. Детские - по двойному тарифу.
"Париж". Автор - Виталий Бурмистров.
– Вот скажи мне, искусственный интеллект, в чём смысл?
– Увидеть Париж и умереть.
Учёные переглянулись.
На экране появилась надпись: «Париж»
Рассказ №20-5. Автор - Данил Судаев.
— Ваша подписка на воздух была аннулирована за неуплату, хорошего дня. Выслушав слова оператора, я нервно выдохнул. Вдохнуть снова не получилось.
"Шедевр". Автор - Алексей Большаков.
- У неё не хватит топлива на обратный путь!
- Зато она нарисует Солнце так, как никто другой.
Рассказ №20-352. Автор - Олеся Усанова.
Тася выронила окровавленную отвертку. Плечо раздирало болью, руки тряслись. На полу валялся выдранный навигационный чип. Игра в прятки набирала обороты…
"Кислородная катастрофа". Автор - Марина Парус.
Древняя водоросль поглотила углекислый газ, выделила кислород и горестно вздохнула: «Это ужасно! Мы окончательно испортим атмосферу планеты. Что останется потомкам?!»
Рассказ №20-38. Автор - Дмитрий Пашуткин.
-Не работает!!!
-Получилось!!!
Гневный и торжествующий вопли одновременно донеслись из передающей и приёмной камер телепортатора.
"Неконтакт". Автор - Александр Майоров.
«Мы одиноки во вселенной…» - так думали муравьи, в муравейнике рядом с оживленной автострадой, не получив ответ из космоса.
Рассказ №20-45. Автор - Серега Таран.
Как выключить выключить машину машину машину для для для для клонирования клонирования клонирования клонирования клонирования??!
Рассказ №20-74. Автор - Николай Костин.
Мозговые импланты. Чудо двадцать третьего века.
Один такой, и ты великий мыслитель. Философ. Физик-теоретик.
-Мозговые импланты!...чурчхела! Горячая кукуруза!
Источник: https://pikabu.ru/story/sverkhkorotkaya_fantastika_luchshie_rasskazyi_do_20_slov_6633741
Одно неосторожное движение – и ты отец… отец… отец…
Попробуйте заменить слово “отец” в вашем рассказе на слово “творец”
Класс!