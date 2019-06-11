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Крым включен в железнодорожную сеть России

19:26. 11 июня 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня произошла стыковка рельсов на Крымском мосту и Крым таким образом присоединился к железнодорожной сети России.
На арке сегодня можно было наблюдать первый тепловоз с вагонами.



Хоть и пока одна нитка, но событие состоялось.
Почему шарахались с укладочными кранами несколько суток? Посмотрим на то, что будет завтра.
Если сегодня срочно делают балластировку пути, завтра может быть первый поезд в Крым. Конечно, не ПДС. Или членовоз, что скорее всего. Или показательный грузовой. Заодно и нагрузку проверят на пролёты.
Ну, а треснувшим медоварам пламенный привет. Привет и украинским "майданутым" экспертам. )
Также поздравления гражданам Украины, которые тоже ждали сего радостного события. Они рады за Россию!

https://trainfanat.livejournal.com/769546.html – цинк



Так же у автора рекомендую материал https://trainfanat.livejournal.com/769419.html про паровозы из фильма "Коридор Бессмертия".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5058912.html

Метки: железные дороги, инфраструктура, крым, Крымский мост, транспорт

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