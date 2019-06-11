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Дети в семье это крылья или гири? Часть 1

08:43. 11 июня 2019 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:

Дети, духовное развитие.

Алексей Орлов, Елена Сидорович, Елена Черенкевич и Светлана Большакова
Часть 1 – https://youtu.be/zIoVuxZ80ag

В эфире мы говорили о том, какую роль играют дети в духовном развитии родителей, являются ли они преградой на пути духовного возрастания супругов. А также затронули другие важные и полезные вопросы по воспитанию и образованию детей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vOzySNErTC0

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