Битва за власть в Молдове: прозападный олигархат отчаянно пытается удержать власть в стране (ФОТО, ВИДЕО)

Тезисно сформулирую основные способы и решения, за счет чего Плахотнюк и его сподвижники, которые де-факто 10 лет уж как являются реальными правителями Молдовы, пытаются сейчас удержаться у власти.

Отмечу, что даже не сама власть их так уж интересует и даже не те профиты да денежные пряники, что она даёт. Предполагаю, что власть их в первую очередь интересует, чтобы избежать ответственности за то, что они будучи у власти наворотили.

Плахотнюк и Додон

Несмотря на все законодательные ухищрения выборного законодательства, которые себе создали «демократы» Плахотнюка, не будучи в состоянии создать в парламенте подконтрольное им большинство, а соответственно и создать подконтрольное им правительство, сторонники олигарха бросили в бой последний и главный свой резерв — Конституционный суд Молдовы.

Суд, где все судьи имеют румынские паспорта, суд, который активно и абсолютно беззастенчиво вмешивался в президентские полномочия Додона, суд, который по первому чиху и со скоростью света принимает необходимые Плахотнюку решения.

Этот суд, во-первых, сам нарушает Конституцию, вынеся трактовку, что сроком для парламента для формирования правительства является 90 дней, а значит, срок для этого истёк 7 июня. Что самое интересное, суд совершенно не объяснил, откуда он взял этот срок, просто вписал это в своё решение, которое опубликовал в последний момент вечером 7 июня.

Ну не смешно ли? Они приняли это решение на обращение аж от 22 мая, где Президент не просил и трактовать срок три месяца, а лишь просил разъяснить с какого, а не до какого момента три месяца эти отсчитываются — с момента выборов или с момента первого заседания.

В то время как в Конституции Молдовы всё звучит предельно однозначно и не требует искусственных трактовок.

У каждого есть свой румынский паспорт

Открываем вместе с вами Конституцию Молдовы.

Статья 85. Роспуск Парламента

В случае невозможности формирования Правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями ВПРАВЕ распустить Парламент.

Таким образом, право распустить парламент у Президента появляется только после 9 июня, так как мандаты текущего созыва парламентариев были подтверждены 9 марта.

Но есть более интересный момент — эта норма Конституции оказывается НЕ ТРЕБУЕТ от Президента распускать парламент. Норма лишь наделяет его этой возможностью на своё усмотрение, это норма не предполагает автоматического действия. То есть для Президента тут есть альтернатива, которую он вправе выбирать — или распускать парламент и назначать новые выборы, либо продолжать искать консенсус с этим составом.

Эти моменты более чем очевидны. Просто Конституционный суд пользуется привилегиями высшей судебной власти, поэтому и выносит необоснованные решения, так как апеллировать невозможно. Вынесут решение, что чёрное — это белое, возразить тоже будет невозможно.

Более того. Эта судебная ветвь власти в отрытую пошла узурпировать полномочия исполнительной и законодательной ветвей власти, обозначив себя верховной властью в стране. Впервые в истории мы с вами видим антиконституционный переворот, осуществляемый силами Конституционного суда. По крайне, мере аналогов подобного я не припомню.

Что сделал Конституционный суд Молдовы:

— отменил назначение спикера парламента;

— отменил назначение премьер-министра страны и назначение правительства;

— отстранил президента от власти;

— назначил без чьего либо представления по собственной инициативе временно исполняющего обязанности президента Павла Филипа, по сути являющегося уже никем бывшего премьер-министра страны

при этом вопросы конституционности законов КС имеет право осуществлять только по запросу, а не по своей инициативе. Как видим, это обязательное правило проигнорировано.

— и. о. президента тут же обращается в Конституционный суд, тут уже суд получил формальное представление от лица, которое сам же и назначил, тот потребовал распустить парламент из-за «неспособности сформировать правительство».



— суд даёт Филипу добро;

— Филип назначает досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

Президент Молдовы считает беспрецедентным тот факт, что КС умудрялся отменять решения парламента раньше, чем их принимал сам законодательный орган.

— Куда вы торопитесь? Над вами смеются все юристы, они говорят: «Люди добрые, да подождите хотя бы, чтобы это решение было подписано, чтобы оно вступило в силу». А они его уже аннулируют.

Таким образом, мы видим, что олигархическая партия в Молдове играет в открытую, в попытках оставаться при власти. Повторюсь, не сама власть их так уж интересует и даже не те профиты да денежные пряники, что она даёт. По моему мнению, власть их в первую очередь интересует, чтобы избежать ответственности за то, что они будучи у власти наворотили.

Тем временем Плахотнюк собирает митинг. Сцены смонтированы ночью, палатки расставлены ночью. По сообщению нового министра МВД, людей свозили и платят за участие 800 леев (около 45 долларов).

Конституционный кризис… Самое худшее, что может быть в политической жизни любого государства! Вот что бывает, когда трезвомыслящий лидер, отвечая чаяниям большинства населения страны, пытается установить тесные отношения с Россией!

Западные «партнёры» не дремлют!

Демократия заканчивается, как только демократы дорываются хоть до какой-то власти. Чтобы власть сохранить, они пойдут на все. Додону удачи.

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Червонец Андрей