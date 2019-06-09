ПЕРЕБРОС КИТАЙСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
21:29. 9 июня 2019 Просмотров - 375 3 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
О чём молчат СМИ.
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=EQ85sZ9pTb8
О чём молчат СМИ.
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=EQ85sZ9pTb8
Блин потерял время на такую глупость.
Хохлы надеются с помощью Китая построить великую Окраину. Вот только не понимают, что Китаю тоже нужны украинские земли.
Сунь вчай ни когда не вынесет золото партии Геббельса, потому что он друг Дональда.
Это надо добротно чего то нанюхаться, чтобы такое напысать.
Даже я так не смогу.