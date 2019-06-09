Ох уж эти доктора-экономисты…

Если не вдумываться и пассивно следовать за логикой автора – вроде всё верно пишет, по-докторски. А если осмыслить… Вот, к примеру, тов. Черновец использует понятие ВВП. Причём в том его виде, в каком оно навязано мировой академико-экономической общественности: в долларах. И де Россия так и будет „болтаться во втором десятке”. Вот такие утверждения одновременно и забавляют, и тревожат. Забавляют, ибо человек пыжится доказать, будто быть в первой десятке – это здорово и народ сразу будет жить лучше. А огорчает по той же причине, если понять, что подобное излагает доктор экономических наук. Вроде уже до самого широкого круга читателей дошла простая истина: все и любые рейтинги, рассчитанные по западным методикам, да ещё основанные на деньгах – средство управления безмозглыми докторами псевдонаук. И потому, что западные, и потому, что на деньгах. Вот продала фирма А фирме В акции на 1 млрд. долларов. А фирма В за полтора миллиарда, потратившись перед этим на медийную раскрутку купленного, продала фирме С. А тут к концу года фирма А решила вернуть себе эти акции. Потратилась чуть-чуть на подкуп нужных людей в фирме С и выкупила своё обратно. За миллиард с хвостиком. И что там с ВВП? 3,5 млрд. в плюс, да ещё и суммы на упомянутую рекламу и на подкуп. Туда-сюда, глядишь, а ВВП вырос на 4 миллиарда долларов. А какое это влияние оказало на жизнь страны? Да, практически, нулевое влияние. Так, пообменивались бумажками и всё. Ни буханки хлеба не испекли, ни килограмма урожая не собрали, ни гвоздя или скрепки не произвели – просто побаловались с клавиатурой на компьютерах. Зато пропагандистский эффект – ого-го! Вон как на Западе здорово: ВВП зашкаливает! Куда там России… с её более низкими ценами за аналогичные товары по сравнению с Западом. Цены ниже – ВВП меньше. При равной продукции. Есть над чем задуматься.

Позабавила, а с другой стороны – сильно огорчила публикация, внимание, доктора экономических наук(!) Олега Черковца . Вот пишет, пишет человек, цифири разные приводит, выводы на их основании делает. Запад не поругивает, даже слегка, а российское руководство – настойчиво и яростно. Тут, безспорно, есть за что. И Кудрина правильно главным либералом назвал.



В общем, грустно всё это – видеть, как ведутся светочи науки на несложную обманку западных манипуляторов.



И ещё момент в статье учёного огорчил: сетование на малый „рост экономики”. Тут, как минимум, два важных аспекта: нужен ли нам рост и какой, а второй аспект – сам пресловутый рост… по-прежнему высчитывается по западным методикам в деньгах.



А ведь если разобраться, то сравнение по ВВП практически ни о чём не говорит: несостоятельна метрологическая база подсчётов – доллар. К тому же в разных странах методика разная. Вон, в Италии (оказывается, по сравнению с Россией Италия – экономический гигант!) проституция и наркотрафик засчитываются в ВВП. И по данным Всемирного Банка (и ведь кто-то в России продолжает верить этим лжецам!) Италия аж на две позиции выше России по ВВП в 2018 году!



Да не будет завтра Италии – никто в мире этого практически и не заметит! Разве что Фиатов будет меньше по дорогам ездить.



Теперь о том, а нужен ли нам „рост экономики”. Вопрос простой: зачем? У нас, что, хлеба на прилавках не хватает? Молока? Хватает, правда, некачественного – как на Западе. Вот если квартир или школ мало – надо строить. ВПК, дороги – само собой. Но строить можно много, а общие экономические показатели при этом могут не только не расти, но и падать.



Скажем, прекратим выпускать алкоголь и сигареты, а квартиры и школы будем продолжать строить – ВВП упадёт. Это, что, разве плохо? Для иных докторов экономических наук – отвратительно! Ведь „болтаемся во втором десятке”. А для людей – хорошо. И здоровью польза, и природе передышка.



Или сократили госфинансирование на поддержку бесплатной медицины и образования, отдали на откуп частнику. Цены, понятное дело, вырастут, а вместе с ним и ВВП. Вот и становится грустно, что доктор экономики этого не понимает, судя по написанному им… Мыслит в парадигме, навязанной Западом.



Ниже – половина из критикуемоей публикации. Суть второй половины в том, что Иран страдает от санкций США.



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Хвастовством Запад не одолеть

Градус наглого бахвальства на российском государственном телевидении несуществующими «успехами» явно зашкаливает: того и гляди, политический «термометр» просто лопнет. Послушать главных кремлёвских пропагандистов, так сегодняшняя Россия прямо-таки мчится вперёд семимильными шагами — и в политике, и даже в экономике, а «загнивающий Запад» завистливо смотрит на неё снизу вверх. Эту публику, похоже, не смущает даже холодный душ, который недавно обрушил на головы псевдопатриотов Росстат. Согласно опубликованным официальным данным, рост ВВП России за первый квартал текущего года не превысил ничтожные 0,5 процента.

И ЭТО — после всех хвастливых и крикливых обещаний вывести нынешнюю Россию в какую-то там «пятёрку» ведущих экономических держав мира! Эти несчастные полпроцента чисто арифметически элементарно означают, что даже в случае некоторого последующего выправления ситуации по общим итогам нынешнего года Россия вряд ли выйдет за показатель в 1,5 процента роста ВВП. При таком ничтожно малом росте наша страна по-прежнему будет болтаться — иначе не скажешь! — где-то во втором десятке по величине своей экономики.

Недаром — видно, предчувствуя такие «успехи», — даже «главный российский либерал» (как его регулярно называют) и «по совместительству» председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин ещё в конце прошлого года заявил, что вместо пятёрки экономических лидеров наша страна попала в «застойную яму».

Аналитики ещё подробно обсудят всевозможные причины такого, в общем-то, давно ожидавшегося экономического торможения, однако уже сейчас очевидны две главные причины: продолжающаяся порочная финансово-экономическая политика правительства и действие — как бы кто ни пытался отрицать — западных антироссийских санкций. Хвастливые крики типа «А нам санкции не страшны — даже полезны!» на государственном телевидении из уст не только «штатных политологов», но и высокопоставленных чиновников выглядят уже просто издевательски-кощунственно — и никак не меньше! — в адрес десятков миллионов российских граждан.

Это ведь у них в течение пяти последних лет (а это как раз период действия санкций!) продолжается падение реальных доходов. Это ведь они ощущают на себе ползучий рост цен на самые необходимые товары и услуги. И у них же в прошлом году с повышением пенсионного возраста отобрали — нет, даже не просто законно заработанные деньги, а целых пять лет жизни.

И после этого, господа, вы уверяете, что санкции вам не страшны?.. А вы вообще-то в элементарной арифметике разбираетесь? Вот Китай, экономика которого в 6 с лишним раз больше российской, а темпы роста ВВП за последние практически 40 лет (!) были рекордными в мире. Могут ли на него повлиять американские санкции и разгорающаяся торговая война, инициированная администрацией Трампа? Ответ получен во второй декаде мая, когда последовало заявление члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК товарища Ван Яна. Согласно этому заявлению, последние санкции США в отношении китайских компаний и повышение американских пошлин на экспортируемую КНР продукцию могут замедлить экономический рост страны примерно на один процент.

Это значит, что вместо запланированных и поддерживаемых все последние годы темпов роста ВВП на уровне 6,0—6,5 процента следует ожидать рост не более чем на 5,0—5,5 процента в год. Для путинской России это был бы немыслимо-фантастический рост, но что реально означает такое снижение применительно к гигантским размерам китайской экономики? Эксперты прогнозируют в этом случае серьёзное падение доходов ориентированных на экспорт предприятий и корпораций, что может повлечь и падение доходов населения.

Товарищ Ван Ян в своём заявлении подчеркнул, что китайский народ выдержит эти трудности, и мы тоже уверены, что экономика КНР справится с возможными последствиями санкционных ударов со стороны США. Но!..

Показательно то, что высшее руководство Компартии Китая честно и заранее предупреждает полуторамиллиардный народ о том, что вследствие американской экономической агрессии даже мощнейшую страну могут ожидать определённые трудности. Вопрос: а как же тогда должна чувствовать себя в условиях санкций, да ещё и со стороны всего Запада, несопоставимо более слабая по сравнению с китайской российская экономика? И второй вопрос, ещё более важный: а что реально, за исключением постоянной похвальбы об импортозамещении, предпринимается для того, чтобы смягчить финансово-экономическое воздействие этих санкций?

Ответ: практически ничего. Ничего или очень мало, о чём неоднократно говорило руководство КПРФ.

Олег Черковец



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