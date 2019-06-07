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Встреча в Восточно-Китайском море

17:48. 7 июня 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:


Появилось видео встречи российского БПК "Адмирал Виноградов" и американского крейсера "Ченселлорвиль" в Восточно-Китайском море, где американский крейсер типа "Тикондерога" (CG-62) по российской версии подрезал российский БПК
По американской версии, это российский БПК опасно маневрировал, что вынудило командира американского крейсера предпринимать экстременные меры, чтобы избежать столкновения.



Оба корабля далеко не новые.
"Адмирал Виноградов" спущен на воду в 1987 году. В составе флота с 1989 года.
"Ченселлорвиль" спущен на воду в 1988 году. В составе флота с 1991 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5049384.html

Метки: Видео, Россия, США, флот

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