Артефакты из Денисовой пещеры, меняющие историю?
21:34. 7 июня 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В предыдущей статье была показана информация, что в Денисовой пещере на Алтае археологи нашли в 20 культурных слоев. В них были откопаны различные находки: от костей животных и древних людей, до ювелирных украшений древних жителей. Общим числом – более 80 тыс.экземпляров. Предлагаю посмотреть на основные из находок.
Одной из самых интересных находок является часть браслета, украшения. Оцениваемый возраст находки – около 45 тыс. лет. Если находили органические остатки в этих слоях – оценивали по ним.
Но как я предположил в предыдущей части – все это могут не культурные слои, а слои от катастрофических явлений: селевых потоков или пирокластические потоки и пепел от регулярных извержений вулканов.
Порода браслета: хлоритолит. Находка сделана в 2018г. Датированы слои в 2010г.
Самое удивительное для ученых – это то, что в браслете имеется отверстие, которое выполнено сверлением. Хотя твердость породы всего 2-3 по шкале Мооса. Т.е. легко обрабатывается. Но сверлить нужно было блее твердой породой, либо чем-то с абразивом. А еще проявить смекалку и инженерный подход, придумать оснастку, приспособления. И это якобы тогда, когда люди только слезли с деревьев (по официальной информации).
В любом случае, если ученые с датировкой не ошибаются, то человек в ту эпоху был намного развитым, чем предполагается. А так как в этой пещере найдены кости не только кроманьонца, но и неандертальца (и гибридов), то данный факт может говорить и о способностях неандертальцев.
Ролик про эту находку:
Находка осталась в Сибири, не уехала в федеральные музеи.
Кроме этой находки были найдены множество каменных скребков, как их называют археологи. А так же каменные наконечники стрел, кости с отверстиями и кольца из мрамора:
Костяная игла из Денисовой пещеры – еще один артефакт. Значит, имелись нитки, а может и ткань. Как думаете, такая игла проткнет кожу? Я думаю, она поломается. Пусть не сразу, но достаточно быстро. А ткань подразумевает хоть примитивный, но ткацкий станок. Неожиданный вывод. А может быть всем этим артефактам не десятки тысяч лет? А всего лишь сотни лет?
Предлагаю посмотреть как археологи датируют эти находки по глубине залегания в слоях пещеры. Чем глубже – тем древнее:
Конечно делались радиуглеродные (РУА) датировки образцов, найденных в этих слоях. Но дело в том, что РУА не работает на образцах старше 50 тыс. лет. (из-за периода полураспадла углерода-14 – 5700 ± 30 лет). И к этому методу есть вопросы. Тем более, здесь все на порогах верхней границы его возможностей.
Подробнее про датировку находок в Денисовской пещере
Проводились еще оптико-люминесцентные датировки (определение когда частички кварца были последний раз на солнце). Про этот метод не могу сказать – не изучал его слабые места.
То, что это селевые слои одного возраста – у археологов не возникает предположений. А если отталкиваться от этого критерия, то могли бы вскрыться интересные детали. Что эта пещера вероятно затоплена селевыми массами, которые проходили по долине реки (или выходили из тела горы). К сожалению это тоже для современной науки не достойная внимания версия.
Как сказал, мое мнение, что эта пещера является выходом подземных вод из скалы. Остаточные явления происходили и в последующие времена, которые заносили уже обустроенную древними жителями пещеру.
К настоящему времени каких-либо серьезных находок больше сделано не было. Но не исключено, что они еще будут. Современным ученым тоже хочется находить сенсации. Только в русле своей парадигмы.
***
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Одной из самых интересных находок является часть браслета, украшения. Оцениваемый возраст находки – около 45 тыс. лет. Если находили органические остатки в этих слоях – оценивали по ним.
Но как я предположил в предыдущей части – все это могут не культурные слои, а слои от катастрофических явлений: селевых потоков или пирокластические потоки и пепел от регулярных извержений вулканов.
Порода браслета: хлоритолит. Находка сделана в 2018г. Датированы слои в 2010г.
Самое удивительное для ученых – это то, что в браслете имеется отверстие, которое выполнено сверлением. Хотя твердость породы всего 2-3 по шкале Мооса. Т.е. легко обрабатывается. Но сверлить нужно было блее твердой породой, либо чем-то с абразивом. А еще проявить смекалку и инженерный подход, придумать оснастку, приспособления. И это якобы тогда, когда люди только слезли с деревьев (по официальной информации).
В любом случае, если ученые с датировкой не ошибаются, то человек в ту эпоху был намного развитым, чем предполагается. А так как в этой пещере найдены кости не только кроманьонца, но и неандертальца (и гибридов), то данный факт может говорить и о способностях неандертальцев.
Ролик про эту находку:
Находка осталась в Сибири, не уехала в федеральные музеи.
Кроме этой находки были найдены множество каменных скребков, как их называют археологи. А так же каменные наконечники стрел, кости с отверстиями и кольца из мрамора:
Костяная игла из Денисовой пещеры – еще один артефакт. Значит, имелись нитки, а может и ткань. Как думаете, такая игла проткнет кожу? Я думаю, она поломается. Пусть не сразу, но достаточно быстро. А ткань подразумевает хоть примитивный, но ткацкий станок. Неожиданный вывод. А может быть всем этим артефактам не десятки тысяч лет? А всего лишь сотни лет?
Предлагаю посмотреть как археологи датируют эти находки по глубине залегания в слоях пещеры. Чем глубже – тем древнее:
Конечно делались радиуглеродные (РУА) датировки образцов, найденных в этих слоях. Но дело в том, что РУА не работает на образцах старше 50 тыс. лет. (из-за периода полураспадла углерода-14 – 5700 ± 30 лет). И к этому методу есть вопросы. Тем более, здесь все на порогах верхней границы его возможностей.
Подробнее про датировку находок в Денисовской пещере
Проводились еще оптико-люминесцентные датировки (определение когда частички кварца были последний раз на солнце). Про этот метод не могу сказать – не изучал его слабые места.
То, что это селевые слои одного возраста – у археологов не возникает предположений. А если отталкиваться от этого критерия, то могли бы вскрыться интересные детали. Что эта пещера вероятно затоплена селевыми массами, которые проходили по долине реки (или выходили из тела горы). К сожалению это тоже для современной науки не достойная внимания версия.
Как сказал, мое мнение, что эта пещера является выходом подземных вод из скалы. Остаточные явления происходили и в последующие времена, которые заносили уже обустроенную древними жителями пещеру.
К настоящему времени каких-либо серьезных находок больше сделано не было. Но не исключено, что они еще будут. Современным ученым тоже хочется находить сенсации. Только в русле своей парадигмы.
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен