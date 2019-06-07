Главная » История, Творчество

Артефакты из Денисовой пещеры, меняющие историю?

21:34. 7 июня 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:
В предыдущей статье была показана информация, что в Денисовой пещере на Алтае археологи нашли в 20 культурных слоев. В них были откопаны различные находки: от костей животных и древних людей, до ювелирных украшений древних жителей. Общим числом – более 80 тыс.экземпляров. Предлагаю посмотреть на основные из находок.


Одной из самых интересных находок является часть браслета, украшения. Оцениваемый возраст находки – около 45 тыс. лет. Если находили органические остатки в этих слоях – оценивали по ним.

Но как я предположил в предыдущей части – все это могут не культурные слои, а слои от катастрофических явлений: селевых потоков или пирокластические потоки и пепел от регулярных извержений вулканов.

Порода браслета: хлоритолит. Находка сделана в 2018г. Датированы слои в 2010г.




Самое удивительное для ученых – это то, что в браслете имеется отверстие, которое выполнено сверлением. Хотя твердость породы всего 2-3 по шкале Мооса. Т.е. легко обрабатывается. Но сверлить нужно было блее твердой породой, либо чем-то с абразивом. А еще проявить смекалку и инженерный подход, придумать оснастку, приспособления. И это якобы тогда, когда люди только слезли с деревьев (по официальной информации).

В любом случае, если ученые с датировкой не ошибаются, то человек в ту эпоху был намного развитым, чем предполагается. А так как в этой пещере найдены кости не только кроманьонца, но и неандертальца (и гибридов), то данный факт может говорить и о способностях неандертальцев.

Ролик про эту находку:



Находка осталась в Сибири, не уехала в федеральные музеи.


Кроме этой находки были найдены множество каменных скребков, как их называют археологи. А так же каменные наконечники стрел, кости с отверстиями и кольца из мрамора:




Костяная игла из Денисовой пещеры – еще один артефакт. Значит, имелись нитки, а может и ткань. Как думаете, такая игла проткнет кожу? Я думаю, она поломается. Пусть не сразу, но достаточно быстро. А ткань подразумевает хоть примитивный, но ткацкий станок. Неожиданный вывод. А может быть всем этим артефактам не десятки тысяч лет? А всего лишь сотни лет?

Предлагаю посмотреть как археологи датируют эти находки по глубине залегания в слоях пещеры. Чем глубже – тем древнее:

MAImagee613

Конечно делались радиуглеродные (РУА) датировки образцов, найденных в этих слоях. Но дело в том, что РУА не работает на образцах старше 50 тыс. лет. (из-за периода полураспадла углерода-14 – 5700 ± 30 лет). И к этому методу есть вопросы. Тем более, здесь все на порогах верхней границы его возможностей.
Подробнее про датировку находок в Денисовской пещере

Проводились еще оптико-люминесцентные датировки (определение когда частички кварца были последний раз на солнце). Про этот метод не могу сказать – не изучал его слабые места.

То, что это селевые слои одного возраста – у археологов не возникает предположений. А если отталкиваться от этого критерия, то могли бы вскрыться интересные детали. Что эта пещера вероятно затоплена селевыми массами, которые проходили по долине реки (или выходили из тела горы). К сожалению это тоже для современной науки не достойная внимания версия.

Как сказал, мое мнение, что эта пещера является выходом подземных вод из скалы. Остаточные явления происходили и в последующие времена, которые заносили уже обустроенную древними жителями пещеру.

К настоящему времени каких-либо серьезных находок больше сделано не было. Но не исключено, что они еще будут. Современным ученым тоже хочется находить сенсации. Только в русле своей парадигмы.
***

Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!

Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен


Источник: https://sibved.livejournal.com/300746.html

Метки: артефакты, археология, история, находки, сибирь

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Колыбель человечества - украденная правда
... модель истории — и выдвигаются новые гипотезы возникновения человеческой цивилизации. Многочисленные артефакты, которые... быть, мы знаем о своей истории далеко не всё? И на...
России нужен Сталин. Альтернативы нет
... пристрастий. Моя семья имеет определенную историю, связанную с террором, поэтому я... деле, мы знаем лишь обрывки истории Советского Союза, поэтому многие не..., а Гайдар - святой. Причем переписывание истории, которое проводится очень интенсивно и...
Про опровергателей татаро-монгольского ига, а также о пользе посещения музеев.
... вышеизложенные аргументы - наглое вранье. Поскольку артефактов и всяческих следов монгольской империи.... Отметим эту особенность кунгуровского восприятия истории, она еще пригодится. 2) Архитектурные..., допустим, 70 см с усилием меняющимся от 50 кгс до 0...
Генетические исследования Тутанхамона и этническая принадлежность правителя
...Северной Африки». В своей монографии «История возникновения мировой цивилизации (системный анализ... до н.э. 1 Лихтенштейнская пещера (Германия) Sсhilz et al., ...// Человек: его биологическая и социальная история: Труды Международной конференции, посвящённой 80...
Дыра в земле, Гватемала
Дыра-2. Guatemala City on Sunday, May 30, 2010. Не посещают ли Вас мысли, когда смотрите на эту картинку, что когда-то ее видели? Правильно. Видели. Примерно такую же гигантскую дыру, и тоже в Гватемале. 23 февраля 2007-го года, окраина Гватемала-сити. Вид...
Что такое Сиг и Миг?
Древние единицы измерений длины и времени У наших Предков были священные числа: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144, 369. До сих пор мы используем эти числа: в 16 лет получаем паспорт, на 9-й и 40-й день поминаем усопших и т. п. У наших Предков было 9 сторон...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)