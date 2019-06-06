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Владимир Сергеев о cовременной энергетике и управляемом термоядерном синтезе

14:15. 6 июня 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Dps8sDoGYHs

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