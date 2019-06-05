Важные положительные изменения в составе и делах Общественной палаты РФ

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Но… эволюция сказала своё слово! Сегодня и мир, и ситуация в России уже не те, что были семь лет назад. Страна если ещё не, то уже явно на пути к пробуждению! Что нашло своё отражение и в качественном составе нынешней Общественной палаты РФ: мы уже не увидим в ней таких одиозных личностей, да ещё в таком количестве. Среда меняется в лучшую для народа и страны сторону благодаря усилиям как самих людей, так и президента с его командой.Тем, кто не учитывает управляющее воздействие Среды на все процессы управления, хотелось бы напомнить: Россия находится в состоянии войны с Западом. Т.н. гибридной. Ведь уже сам факт смены социализма в России на капитализм – крупная частная победа антироссийских сил. И если вы этого не замечаете или не отдаёте себе в этом отчёта, и желаете, чтобы Казанники или Платошкины дорвались до управления с обещанием выстроить социализм в отдельно взятой России в нынешних глобализированных условиях, да ещё за несколько месяцев, – это ваша беда. Учитесь думать.А в качестве иллюстрации адекватности нынешнего состава ОП – выступление одного из заместителей её руководителя. Справка: фамилию Орджоникидзе Сергею Александровичу досталась от матери – приёмной дочери известного советского деятеля Серго Орджоникидзе.Предлагаемый оратор, увы, не Цицерон, но нам гораздо важнее содержание сказанного, нежели эстетико-медийные эффекты.И ещё одно выступление, другого заместителя ОП – В.Ю. Крашенинниковой. Обращаем ваше внимание на верную стратегическую позицию предлагаемых и уже осуществлённых действий.