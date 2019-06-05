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Важные положительные изменения в составе и делах Общественной палаты РФ

14:30. 5 июня 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:
Процесс любых эволюционных изменений всегда протекает долго. Будь то в природе или в обществе, в т.ч. во власти. Яркий пример тому – эволюция состава и качества Общественной палаты РФ - консультативно-совещательного органа (фактически – при президенте страны).

Смотрите, в 2012 году указом Президента в состав ОП РФ были введены такие одиозные либерастические фигуры, как ювенальный подонок Альтшулер; связанная душой с криминальными кругами, а телом – с арестованным в январе бандитом Арашуковым Тина Канделаки; ректор ВШЭ Кузьминов; олигарх Потанин; широко известные граждане России, авторы учебника „Российского языка” Н. Сванидзе и А. Герберт.

Если вспомнить ту майданную эпоху, то понятно, что Среда в немалой степени диктовала Президенту выбор членов ОП – он вынужден был идти на уступки весьма властной тогда „либеральной общественности”.
Но… эволюция сказала своё слово! Сегодня и мир, и ситуация в России уже не те, что были семь лет назад. Страна если ещё не вспрянула ото сна, то уже явно на пути к пробуждению! Что нашло своё отражение и в качественном составе нынешней Общественной палаты РФ: мы уже не увидим в ней таких одиозных личностей, да ещё в таком количестве. Среда меняется в лучшую для народа и страны сторону благодаря усилиям как самих людей, так и президента с его командой.

Тем, кто не учитывает управляющее воздействие Среды на все процессы управления, хотелось бы напомнить: Россия находится в состоянии войны с Западом. Т.н. гибридной. Ведь уже сам факт смены социализма в России на капитализм – крупная частная победа антироссийских сил. И если вы этого не замечаете или не отдаёте себе в этом отчёта, и желаете, чтобы Казанники или Платошкины дорвались до управления с обещанием выстроить социализм в отдельно взятой России в нынешних глобализированных условиях, да ещё за несколько месяцев, – это ваша беда. Учитесь думать.

А в качестве иллюстрации адекватности нынешнего состава ОП – выступление одного из заместителей её руководителя. Справка: фамилию Орджоникидзе Сергею Александровичу досталась от матери – приёмной дочери известного советского деятеля Серго Орджоникидзе.

Предлагаемый оратор, увы, не Цицерон, но нам гораздо важнее содержание сказанного, нежели эстетико-медийные эффекты.



И ещё одно выступление, другого заместителя ОП – В.Ю. Крашенинниковой. Обращаем ваше внимание на верную стратегическую позицию предлагаемых и уже осуществлённых действий.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4491496.html

Метки: власть, история, крашенинникова, либералы, народ, общество, президент, Россия, сванидзе, среда, управление

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