“Россия бежит из Венесуэлы”

Алеппо

Очередной вброс в стиле "ЧВК Вагнер захватывает Венесуэлу и глумится над демократическими свободами".Американские СМИ набросили, что "Россия все поняла и выводит своих военных их Венесуэлы, потому что поняла что Мадуро обречен и у него нет денег на оплату ВТС".Вот в январе и феврале не понимала, но теперь, когда основные американские планы по свержению Мадуро провалились, самое время бежать изВенесуэлы.Чуть позже МИД РФ официально это опроверг, указав на то, что сотрудничество как шло, так и идет, а подобные "Новости" относятся к категории "фейк-ньюс".Разумеется, у РФ в Венесуэле есть свой небольшой контингент военных специалистов и экспертов, которые работают как по линии военно-технического сотрудничества, так и консультанты по вопросам безопасности – их существенно меньше чем кубинских военных специалистов, которые более тесно сотрудничают с структурами FANB и SEBIN.Поскольку полноценной военной базы РФ в Венесуэле нет (база для дальних бомбардировщиков пока на уровне разговоров – официально стороны отрицают наличие переговоров на сей счет, после ликвидации договора СНВ-3 и усиления систем ПРО США в Европе, ее актуальность резко возрастет), то вполне понятно, что увеличенный контингент РФ в Венесуэле (который так сильно взволновал американский истеблишмент) находится на временной основе. Его основные цели – поддержание ВТС с Венесуэлой, консультирование местных властей в ряде вопросов безопасности и демонстрация флага для США.США естественно не довольны и на Трампа оказывается сильное давление со стороны "партии войны", которая требует, чтобы он надавил на Россию, чтобы она вывела своих военных из Венесуэлы (отдельные отморозки даже призывают к нападению на Венесуэлу и российских военных).Но так как этого не происходит, оказывается информационное давление, которое увязано с общей кампанией против Мадуро и чавистов, где основная целью американских средств массовой дезинформации создавать нарратив, в рамках которого "весь мир признал неизбежность Гуайдо как президента, в том числе Россия и Китай". Но так как на практике этого не происходит и нарратив не формируется, недостаток фактического материала компенсируют теми же анонимными источниками, которые ранее живописали прохладные истории про похождения императора Уткина, который в перерыве между завоеванием Сирии и ЦАР заглянул на огонек в Венесуэлу.Разумеется, состав российского контингента может сокращаться или увеличиваться в рамках текущей операционной деятельности (при этом вряд ли можно ожидать, что в текущих условиях Венесуэла будет закупать много российского оружия – разве что в кредит), также как и меняться на ротационной основе, но никаких признаков прекращения военного сотрудничества России и Венесуэлы нет. Наоборот, в соц.сетях периодически мелькают фотографии российских военных в Венесуэле, а местная пресса сообщает о тех или иных аспектах военно-технического сотрудничества.Про-американская пресса наоборот, постоянно муссирует тему FANB и ее внешних контактов – "кубинцы охраняют Мадуро", "эффективность использования закупленной военной техники низка", "Падрино Лопес неэффективный и преступный министр", "снижение поддержки из-за рубежа, заставит армию поддержать Гуайдо и свергнуть Мадуро". Очередной вброс из США логично ложится в эту информационную линию давления на военных, которые уже несколько месяцев не хотят свергать Мадуро, хотя Трампу обещали, что его свергнут еще в январе. Так как добро на вторжение Трамп не дает, "партия войны" (Рубио, Болтон, Помпео и Ко) подпитывают информационную войну против Венесуэлы с попутной поддержкой системы подрывных действий внутри Венесуэлы, дабы сформировать предпосылки для очередной попытки свержения Мадуро. Россия тут является очевидной помехой, поэтому ее позиции в Венесуэле будут одними из главных целей в информационной войне.PS. На заглавной фотографии российские военные специалисты в магазине города Акаригуа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5037183.html