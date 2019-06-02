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Германия должна погибнуть

18:57. 2 июня 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:


Карта расчленения и ликвидации Германии предложенная в книге "Германя должна погибнуть" Теодора Кауфмана.
Книга вышла в США в 1941 году еще до вступления в войну СССР и США (написана книга была еще в конце 1940 года, опубликована в марте 1941).
В самой книге также предполагалось стерелизовать большую часть немцев и ликвидировать немцев как нацию в течении нескольких поколений. Берлин и часть Восточной Германии должны были войти в состав Польши.
Остальную территорию должны были поделить Франция, Голландия и Чехия. При этом Словакию автор почему-то Чехии возвращать не спешил.
Разумеется, с учетом того, что автор книги был евреем, нацистская пропаганда с удовольствием использовала сей чудесный опус в своих целях для обоснования тезиса, что вторую мировую войну развязали евреи, а Германия защищалась.
Шутки шутками, но на конференциях антигитлеровской коалиции Черчилль несколько раз поднимал тему полной ликвидации Германии как единого государства в куда как большей степени, нежели получилось в сценарии с ГДР и ФРГ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5036212.html

Метки: 1941, вторая мировая война, Германия, евреи, Европа, история, карты, пропаганда, США, третий рейх

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