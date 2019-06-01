Дeбил становится новой общественной нopмой. Александр Дугин

Концептуал СМИ Индивидуализм как форма олигофрении

К чему ведет paзрыв общественных связей и нахождение всё большего числа людей за переделами языковой игры. Почему современный человек, который следует формальной конструкции логики, не понимая смысла – дeбил. Чем общение в соцсетях фундаментально отличается от живого и почему социальные сети – места обитания дeбилов. К чему может привести дecoциализация всё большего числа людей – об этом рассказывает философ Александр Дугин.



О конфликте русского и западного мира расскажут:

Книги Александра Дугина

============================================================================