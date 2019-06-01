Дeбил становится новой общественной нopмой. Александр Дугин
Индивидуализм как форма олигофрении
К чему ведет paзрыв общественных связей и нахождение всё большего числа людей за переделами языковой игры. Почему современный человек, который следует формальной конструкции логики, не понимая смысла – дeбил. Чем общение в соцсетях фундаментально отличается от живого и почему социальные сети – места обитания дeбилов. К чему может привести дecoциализация всё большего числа людей – об этом рассказывает философ Александр Дугин.
О конфликте русского и западного мира расскажут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/debil-stanovitsya-novoy-obschestvennoy-nopmoy-aleksandr-dugin
В СССР было всем надежно в завтрашнем дне.
Раньше всем все давали поровну. Лучших выбирали в коммунисты.
Дэбилы появились сейчас – это жертвы ЕГЭ.
Мною не уважаемый философ Дугин не может толком раскрыть тему. Поэтому, из интернета, приведу несколько высказываний. Прежде чем начать ругаться с женой, подумай, что на такой дуре мог женится только полный дебил.
Далее. А что, правда ли говорят, что все войны на земле – из-за баб?
- Естественно! Нарожали дебилов!
Далее.
- Вчера, для хохмы, через газету дал объявление, что в 17. 00 на центральной площади города будет сбор дебилов.
- И шо, никто не пришёл?
- Как же… Площадь была забита!
- Да ты шо?!
- Все пришли посмотреть, кто же придёт!
Далее.
- А тебе учителя после ответа задавали дополнительный вопрос?
- Да. Спрашивали: Ты дебил? И так далее ….