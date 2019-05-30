Три печальных фиаско венесуэльской оппозиции
19:12. 30 мая 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Прошло 4 месяца после начала попыток свержения Мадуро.
Те, кто говорил, что “время Мадуро истекло”, сейчас все больше стыдливо помалкивают, так как читать мантры про обреченность режима в Венесуэле, куда как проще, нежели объяснять, почему это не происходит и кто в этом виноват (Куба, Россия, Китай, Иран или кто-то еще).
Ниже, испанский материал, где автор сосредоточен на проблемах внутри венесуэльской оппозиции. Стоит отметить, что этих проблем не могло не быть, так как проблемы венесуэльской оппозиции являются отражением проблем гегемонистской модели США, которая в последние годы все чаще действует по принципу “и так сойдет”. Но сходит с рук все реже и реже.
Три печальных фиаско венесуэльской оппозиции
Сайт журналистских расследований Estrategia (Испания) , представляющий явно левую сторону политического спектра, критикует действия Гуайдо и его спонсоров в США. Как объяснить нестыковки в их призывах и действиях? Экономическая блокада — и обещание накормить народ, если он сменит власть. Якобы случайные отключения электричества — и тот факт, что американцы объявляют их заранее. Глупо, пошло, стыдно.
Трудно понять, почему у венесуэльских оппозиционеров все идет наперекосяк, и почему они постоянно допускают ляпы. Даже в таких вопросах, решение которых не должно бы вызывать сомнений — например, об участии или неучастии в выборах. Я всегда думал, что кое-что лучше, чем ничего, но и эта формулировка им не подходит, у них все наоборот.
Например, в декабре 2005 года четыре оппозиционных партии, имевших наилучшие шансы, не стали участвовать в парламентских выборах ввиду «отсутствия гарантий», хотя на избирательных участках присутствовали известные международные наблюдатели. Они упустили треть мандатов в Национальной ассамблее, не получив взамен ничего. Ноль поделили на ноль и в итоге получили ноль.
Не знаю, чего они добились, но их главари остались довольны, а вот сторонники — не очень. Они пытаются выглядеть порядочными, но у них ничего не получается. Исходят от них одни высокопарные глупости — как в прошлом, так и сейчас.
Пытаясь понять причины этих неурядиц, я прихожу к выводу, что их несколько, и прежде всего это полная неразбериха в руководстве. Личные амбиции и тщеславие сделали невозможным создание межпартийных союзов и уж тем более слияние различных движений.
Политические руководители оппозиции скроены по одной мерке, но каждый считает себя самым главным и более достойным, чем остальные. Они все считают себя благородными, но у всех отсутствует благородство.
Они могут обладать определенными титулами при полном отсутствии благородства, хорошей родословной и происходить из зажиточных семей, но при этом способны лишь сколачивать политические группки недовольных с далеко идущими планами.
Помимо оторванности от действительности, шаткой социальной базы, непостоянства и разочарования, присущих этим формированиям, разброд в стане оппозиции имеет еще много причин, которые накладываются одна на другую: нездоровое желание поучать других, безразличие, легкомыслие, неорганизованность, коррумпированность и невероятная глупость.
У представителей противостоящего (то есть проправительственного) лагеря, конечно, есть много положительных черт. Они были у Чавеса и наверняка есть и у Мадуро. Иначе как бы он мог преодолевать препятствия со стороны органов управления, которые стараниями внешних и внутренних сил превратились в сущие минные поля?
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: даже при том, что правительство совершает ошибки, оно гарантированно осуществляет управление государством. В то время как оппозиционеры продолжают глупо злорадствовать. Вся их деятельность — это сплошной акт веры, самовнушение. Они внушают себе, что при помощи своих подрывных действий они придут к власти, а законный президент будет отстранен в течение нескольких дней. Двадцать лет (с прихода Чавеса к власти в 1999 году — прим. ред.) они распространяли небылицы и двадцать лет верили в них.
Лишь в 2019 году венесуэльская оппозиция при поддержке и покровительстве нынешней президентской администрации в США (которая тонко чувствует состояние готовности своих подопечных) предприняла три лобовых атаки. И три раза потерпела фиаско. Три бессмысленных и вредоносных акции, которые не различают правых и виноватых, нанося больший ущерб союзникам, чем противникам, подобно боевым беспилотникам, от которых гибнет больше гражданских, чем военных, а заодно и уничтожается больше больниц, чем военных целей.
Первое фиаско: благотворительность с двойным дном
Первая атака — это была попытка доставить гуманитарную помощь, которую законное правительство и не думало просить. Это была попытка гуманитарного вторжения в страну, переживающую трудности прежде всего потому, что сами США, авторы этой идеи, подвергли Венесуэлу жесточайшей блокаде, особенно в последние месяцы.
Предполагалось, что помощь поступит с подачи Агентства США по международному развитию (USAID), пользующемуся крайне дурной репутацией в Венесуэле и во всем западном полушарии из-за своих связей с ЦРУ и случаев вмешательства во внутренние дела других стран.
Следует помнить и о том, что предоставляемая продовольственная помощь либо негодного качества, либо вообще содержит вредные вещества. Несколько лет тому назад это испытали на себе боливийцы, получив от USAID генномодифицированные, негодные в пищу продукты. В конце концов, в 2013 году USAID выдворили из Боливии за подрывную деятельность и вмешательство во внутренние дела страны.
В действительности, само словосочетание «гуманитарная помощь» довольно бессмысленно и лживо по своей сути. Это просто издевка, поскольку именно гуманность-то в ней и отсутствует.
Уже в 2004 году Эдвард Вади Саид (EdwardW. Said) в работе «Гуманизм и демократическая критика» пишет о приемах, к которым тогда только что начали прибегать и которые сейчас получили широкое распространение:
«Бомбардировка Югославии силами НАТО в 1999 году была названа ‘гуманитарной интервенцией', несмотря на то, что ее последствия удивили мир отсутствием какой-либо гуманности».
Через населенный пункт Кукута (Cúcuta) попытались пересечь границу Венесуэлы все те же депутаты-провокаторы и молодые люди, устраивавшие беспорядки на площади Альтамира (Altamira) в Каракасе, которые накануне пересекли всю страну на пяти автобусах и нескольких десятках автомобилей.
Они проехали девятьсот километров, чтобы вновь пересечь границу с пакетами риса и соли? Проделали такой путь лишь для того, чтобы поприсутствовать на благотворительном концерте «Музыка для Венесуэлы: помощь и свобода» (Venezuela Aid Live) и посмотреть на посредственных исполнителей преклонного возраста и тех, с кем они напиваются в Майами? Ну как тут не заподозрить, что, по Гамлету, тут что-то сгнило в "датском королевстве"?
23 февраля 2019 года запечатлеется в исторической памяти как день игр с голодом, когда некие могущественные господа воспользовались дефицитом и бедами населения, тщетно пытаясь добраться до дворца Мирафлорес, чтобы водрузить там свой триколор с семью звездами.
Второе фиаско: родина в темноте из-за отключений
Саботаж в отношении энергосети не является чем-то новым или оригинальным. Американцы уже использовали подобные методы в Ираке и Ливии, где разрушили электростанции и линии электропередач, системы водоснабжения и отравили природные источники воды, которые не могли уничтожить своими мощными бомбами.
Возможно, часть перебоев с электричеством явилась следствием недостаточного внимания со стороны технических служб, может быть, где-то электрическая сеть просто требовала более тщательного техобслуживания. Не знаю. Но совершенно бессмысленно пытаться убедить население и мировое сообщество в том, что ЦЕЛЫЙ РЯД массовых отключений электричества носит случайный характер. А ведь эти отключения нанесли большой ущерб и стоили стране десятки человеческих жизней.
Неслучайное несчастье не могло стать результатом действий случайных людей. Это была не просто небольшая группка злоумышленников, одержимых безумными идеями, а организованная преступная банда. В нее входили как простые технические исполнители, так и потерявшие совесть, но умелые руководители. И была группа политического прикрытия, которая включала американских конгрессменов. Как еще объяснить тот факт, что конгрессмен Марко Рубио (Marco Rubio) за 23 минуты до отключения электричества заявил, что в запасных генераторах тоже произошел сбой. Как он узнал об этом заранее?
За несколько часов до аварии, в полдень 7 марта, Рубио, выступая в сенатском подкомитете по иностранным делам, пророчески заявил:
«Венесуэла вступает в период неприятностей, которых не испытывала ни одна страна Западного полушария в современной истории».
Особый дар предвидения роковых событий? Мощное ясновидение в отношении именно тех событий, которые политически выгодны? Безответственное пустословие с целью смятения и без того подавленного населения? Или открытый садизм подонка, претендующего на роль политика? Стремление выступать в роли рупора бешеных вредителей? Или Рубио просто заранее знал о преступлении, которое готовили его приспешники?
Третье фиаско: формула переворота
Нет сомнений в том, что венесуэльские оппозиционеры во всех случаях тщательно следовали инструкциям Джина Шарпа (GeneSharp) относительно «мягкого переворота» (год появления термина — 1994-й). Ведь это Джин Шарп изложил 198 методов применения «мягкой силы» в своей тошнотворной книжонке «От диктатуры к демократии», где он разглагольствует о недопустимости насилия, хотя речь в книге идет по сути о войне, а значит, и о смерти.
Эта методика сработала во многих странах, но не в Венесуэле.
Давайте подумаем о причинах. Возможно, стоит присмотреться к шагам, предпринятым Хуаном Гуайдо в ходе недавней попытки госпереворота, имевшего целью свергнуть президента Мадуро.
При составлении последовательности событий мне помогал человек, хорошо знакомый с властными играми в Венесуэле и пожелавший остаться неизвестным по соображениям безопасности. Вот лишь несколько отправных моментов провальной стратегии путчистов.
Ради совершения переворота Гуайдо ищет союзников в Национальной гвардии, самой недисциплинированной и плохо вооруженной структуре Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB). Второе гнездо путча свивается в Национальной службе боливарианской разведки (SEBIN) — политической полиции, не обладающей реальной силой, с недавно назначенным генеральным комиссаром.
Он начал не с захвата базы ВВС «Ла Карлота» (La Carlota), а с освобождения известного оппозиционера Леопольда Лопеса (Leopoldo López), своего богатого шефа, вдохновителя бесчинств на улицах городов. Когда мятежники направились к базе ВВС, то, разумеется, все уже были в курсе совершавшихся противоправных действий. Таким образом Гуайдо упустил возможность использовать фактор внезапности и отвлекающие действия.
Затем он разместил штаб-квартиру путчистов на мосту, то есть на незащищенном объекте, открытом для обстрела резиновыми пулями (или чем-то другим).
Первым деятелем оппозиции, которого принял Гуайдо, стал Эдгар Самбрано (Edgar Zambrano), пытавшийся неуклюже поприветствовать новобранцев, отдавших ему честь. Самбрано нарушил при этом действующую в венесуэльской армии жесткую иерархию. А ведь все это по американской инструкции транслировалось в прямом эфире, чтобы ни у кого не было никаких сомнений: переворот пошел.
Из глав иностранных государств первым заявил о своей поддержке путчистов президент соседней Колумбии Иван Дуке. Этим он вызвал недовольство в рядах вооруженных сил, традиционно выступавших против вмешательства колумбийских властей во внутренние дела других государств. Это подтверждает и без того всем известный тезис о том, что Гуайдо является марионеткой иностранных держав. Зато в рядах сторонников Мадуро имеет место национальный подъем.
Гуайдо призывает народ к уличным протестам, но людям непонятно, что требовать и где протестовать. Пока еще ни один высокопоставленный военнослужащий не взял на себя ответственность за попутку переворота. Более того, как только начинаются стычки, немногочисленные военные бунтовщики невысоких званий предпочитают исчезнуть с места событий, бросив на произвол судьбы своих подчиненных, которые тут же сдаются и заявляют, что были подло обмануты. Разумеется, они в один голос твердят о своей верности Чавесу и Мадуро.
Гуайдо фотографируется на площади Альтамира в окружении 300-400 своих сторонников, а затем отправляет безоружных тщедушных юнцов, чтобы они преградили путь бронетранспортерам. Он призывает своих сторонников собраться напротив воинских частей, разбросанных по всей стране и сохраняющих верность правительству.
Так называемый лидер переворота на фото окружен своими соратниками. При этом в своем непринужденном общении с журналистами он отрицает любую связь с мятежниками. А мятежники пытаются укрыться. Жена и дети Леопольдо Лопеса наблюдают Гуайдо по телевидению в чилийском посольстве. Они не могут прийти к папе, потому что папа смылся через приоткрытую дверь посольства Испании.
После всего произошедшего Гуайдо говорит о победе. Но при этом молчит об арестованных военных. И, конечно же, он выражает благодарность мировому сообществу и призывает Вооруженные Силы к дальнейшим действиям.
Если бы он прочитал произведение «Мартин Фьерро» (1872), то ему представилась бы весьма подходящая возможность процитировать следующие строки: «…однажды мы должны прийти / и лишь потом узнаем, куда». Да что там: если бы Гуайдо хоть что-то когда-то прочитал стоящее, то он сейчас бы помалкивал.
Но этого не произошло. Как ни в чем не бывало, он призвал своих сторонников принять участие в шествии 1-го Мая, знаковой дате всех левых сил мира.
За несколько недель до этого Рубио заявил: #MaduroRegimeisacompletedisaster («режим Мадуро — это полная катастрофа»). Прошел ближайший месяц, подходит к концу следующий, и каков результат? Акция с гуманитарной помощью провалилась, дальнейшие отключения электроэнергии предотвращены, вероятность гражданской войны исчезла, поскольку не с кем воевать, разговоры о вторжении поутихли. А Гуайдо скрылся, как осьминог в своих чернилах. При таком раскладе конгрессмен из Майами все еще продолжает считать, что режим Мадуро — полная катастрофа? Ну-ка, зеркальце, скажи, кто на свете всех глупей?
https://news.rambler.ru/world/42262719 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5029515.html