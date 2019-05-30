Новости Украины и Новороссии 30 мая 2019

Во Франции начали продавать комиксы «Maidan love» о событиях госпереворота на Украине февраля 2014 года.

В некоторых магазинах сборник стоит 10 евро, в интернете он доступен за 15 евро. Сценарий написал француз Орельен Дюкудре, а нарисовал историю малайзиец Кристоф Алиел.

«Февраль 2014 года. В Киеве происходят массовые проявления насилия во время Революции достоинства… В те дни 82 человека погибли, 622 получили ранения», — говорится в аннотации к сборнику.

Сюжет первой части комиксов рассказывает про краткую историю дружбы и любви между молодыми людьми Аленой и Богданом. Парень ищет свою девушку, которая исчезла во время беспорядков.

Пикантности истории добавляет то, что Алена — «активистка» Майдана, а Богдан — «беркутовец».

Политическая и социально-экономическая ситуация в Украине показана на фоне жажды обогащения президента-беглеца Виктора Януковича, который ворует деньги у украинцев ради главной цели — покупать золотые унитазы. У Януковича есть сосед Владимир Путин, который требует от украинского коллеги отказаться от сотрудничества с Европой. И Янукович это делает, чтобы, по версии авторов комиксов, иметь возможность прогуливаться с обнаженным торсом верхом на коне с Путиным.

Автор сценария сборника считает, что Янукович имеет деньги на свои золотые унитазы от средств, полученных от продажи Украиной газа России.

Тимошенко в описываемое время находится в тюрьме, при этом главная героиня Алена представлена авторами почему-то в образе Тимошенко.

Несмотря на явную очарованность Майданом, главными отрицательными персонажами в комиксах французские авторы показали «националистов и практически фашистов» от партии «Свобода». Именно они, по мнению авторов, совершают разные подлости и провокации на улицах Киева.

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