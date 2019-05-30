Новости Украины и Новороссии 30 мая 2019
- 07:55 Злобные украинские нацисты: во Франции выпустили комиксы про Майдан в Киеве (ФОТО).
- 04:07 «Новая Украина» Зеленского — почти точная копия «старой Украины» Порошенко (ВИДЕО).
- 00:36 Неправильная буква.
- Вчера 23:30 Зеленский, Саакашвили, шаурма.
- Вчера 22:46 Порошенко обращался к США за поддержкой на выборах, но ему отказали, — Волкер.
- Вчера 22:14 «Произошло большое горе»: Зеленский созывает СНБО.
- Вчера 21:29 «Хочу строить новую Украину», — Саакашвили выступил с первой речью после возвращения (+ВИДЕО).
- Вчера 21:00 Начальником СБ Зеленского стал бывший охранник Коломойского (ФОТО, ДОКУМЕНТ).
- Вчера 20:23 Зеленский назначил главой госохраны «атошника», жавшего руку Мотороле (+ФОТО).
Злобные украинские нацисты: во Франции выпустили комиксы про Майдан в Киеве (ФОТО)
Во Франции начали продавать комиксы «Maidan love» о событиях госпереворота на Украине февраля 2014 года.
В некоторых магазинах сборник стоит 10 евро, в интернете он доступен за 15 евро. Сценарий написал француз Орельен Дюкудре, а нарисовал историю малайзиец Кристоф Алиел.
«Февраль 2014 года. В Киеве происходят массовые проявления насилия во время Революции достоинства… В те дни 82 человека погибли, 622 получили ранения», — говорится в аннотации к сборнику.
Сюжет первой части комиксов рассказывает про краткую историю дружбы и любви между молодыми людьми Аленой и Богданом. Парень ищет свою девушку, которая исчезла во время беспорядков.
Пикантности истории добавляет то, что Алена — «активистка» Майдана, а Богдан — «беркутовец».
Политическая и социально-экономическая ситуация в Украине показана на фоне жажды обогащения президента-беглеца Виктора Януковича, который ворует деньги у украинцев ради главной цели — покупать золотые унитазы. У Януковича есть сосед Владимир Путин, который требует от украинского коллеги отказаться от сотрудничества с Европой. И Янукович это делает, чтобы, по версии авторов комиксов, иметь возможность прогуливаться с обнаженным торсом верхом на коне с Путиным.
Автор сценария сборника считает, что Янукович имеет деньги на свои золотые унитазы от средств, полученных от продажи Украиной газа России.
Тимошенко в описываемое время находится в тюрьме, при этом главная героиня Алена представлена авторами почему-то в образе Тимошенко.
Несмотря на явную очарованность Майданом, главными отрицательными персонажами в комиксах французские авторы показали «националистов и практически фашистов» от партии «Свобода». Именно они, по мнению авторов, совершают разные подлости и провокации на улицах Киева.
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«Новая Украина» Зеленского — почти точная копия «старой Украины» Порошенко (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) в своей передаче в свойственной ему манере пытается дать оценку первой недели работы Владимира Зеленского на посту президента.
Какой же удивительно талантливый он человек. Всего за одну неделю совершить столько ляпов и нажить столько врагов — это далеко не каждый может. А Зеленский смог.
Вообще, уже недели достаточно, чтобы понять, что режим Зеленского и режим Порошенко очень похожи. Да, лица у них разные, а сами они похожи вплоть до деталей.
Точно так же, как и при попэрэднике, работает машина подавления инакомыслия.
Пока формы подавления иные, но это лишь вопрос времени.
Порошенко тоже в середине 2014-го на фоне огромной электоральной поддержки не особо злобствовал.
А еще умиляют «новые лица» команды президента. Господин Данилюк чего стоит, да и спешное возвращение Саакашвили наводит на грустные мысли, что мы видим просто очередную глубокую реинкарнацию старого режима. И в этой ситуации говорить о какой-то там новой политике Зеленского просто нет смысла.
И очень характерным маркером происходящего является резкое изменение риторики и действий Зеленского в вопросе мира на Донбассе. А ведь прошла только неделя после инаугурации.
Зеленский забывает свои обещания еще быстрее, чем это делал в 2014 году пан Порошенко.
Не особо радует и экономическая политика нового президента. Либертарианство — это не просто красивое слово. Это, в условиях современной Украины, дикий капитализм и уничтожение остатков социальных «пережитков» общества.
И на этом фоне особо страшно за Украину становится с учетом тех решений, которые приняты по отношению к ней в Москве.
Больше никто не собирается носиться с нею на руках, и режим блокады вступит в силу с 1 июня 2019 года. Пока относительно легкий. А потом, если официальный Киев ничего не поймет, то и очень жесткий.
И очень порадовал на прошлой неделе «патриарх всея Украины» Филарет, который объявил своему бывшему ученику и Константинополю открытую войну.
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Неправильная буква
В украинских СМИ снова пережевывают историю с латинской буквой в паспорте ДНР.
Фабула простая – еще в 2017 году обратили внимание, что на 11-й странице паспорта в слове "Республика" вместо И стоит латинская М.
До 2019 года на это мало обращали внимания, так как паспорт ДНР был своеобразной вещью в себе. После начала реализации программы упрощенной выдачи паспортов, когда для получения паспорта в Ростовской области нужен паспорт ДНР, ситуация перешла в практическое русло.
Действительно, имело место несколько случаев, когда из-за неправильной буквы отказывали в выдаче документов, при этом МВД считает эти паспорта валидными. Проблемы возникли на низовом уровне.
Проблема ситуации в том, что это не ошибка, а одна из форм защиты паспорта, которая существует вот уже несколько лет и никто ее не исправлял, потому что так и предполагалось при печати паспортов.
Как выяснилось, при переходе к получению российских паспортов, эта история снова всплыла, но уже не в виде повода для гыгыканья на Украине, а как возможный вариант для осложнения при подаче документов на российский паспорт.
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Зеленский, Саакашвили, шаурма
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Порошенко обращался к США за поддержкой на выборах, но ему отказали, — Волкер
Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — сказал Волкер, выступая в Вашингтоне.
Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.
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«Произошло большое горе»: Зеленский созывает СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли. Об этом он сообщил во время брифинга во Львовской области в среду, 29 мая.
«Произошло большое горе — мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах, об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО», — сказал Зеленский после посещения шахты.
Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.
Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.
«Уже принято решение выделить по 100 тыс. гривен», — сообщил он.
Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.
Напомним, в ночь на среду в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.
В городе Червоноград объявили траур.
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«Хочу строить новую Украину», — Саакашвили выступил с первой речью после возвращения (+ВИДЕО)
Бывший глава Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили выступил со своей первой речью перед журналистами сразу после своего возвращения на Украину.
Саакашвили начал говорить на украинском языке, но потом перешел на русский.
«Очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю… Горжусь, что благодаря решению президента Зеленского имею честь быть согражданином тех 65 млн украинцев, о которых Зеленский упомянул в своей речи в парламенте… Я приехал сюда не кому-то мстить, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить, что мне не дали сделать в Одессе. Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину».
Также он добавил, что Зеленский, вернув ему гражданство, показал, что он самостоятельный и смелый политик. И что он непростой парень, который всех приятно удивит.
По словам Саакашвили, переговоров о должностях он с Зеленским не вел.
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Начальником СБ Зеленского стал бывший охранник Коломойского (ФОТО, ДОКУМЕНТ)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность заместителя начальника Управления — начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны.
Служба безопасности президента Украины — это личная охрана главы государства. При Порошенко этот пост занимал Юрий Федоров, которого экс-президент уволил еще до своего ухода с должности.
Максим Донец
Соответствующий указ № 337/2019 опубликован на официальном сайте главы страны в среду вечером.
«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», — говорится в указе.
Максим Донец являлся охранником Игоря Коломойского, который сопровождал Зеленского 8 февраля во время акции протеста участников боевых действий против участия «клоунов» в президентской кампании.
Как известно, он долгие годы работал с олигархом, после чего стал сопровождать Владимира Зеленского.
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Зеленский назначил главой госохраны «атошника», жавшего руку Мотороле (+ФОТО)
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, сменил начальника Управления государственной охраны.
«Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины», — говорится в указе президента.
Другим указом он назначил на этот пост подполковника ВСУ Алексея Оцерклевича.
Еще одним указом Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.
Напомним, Гелетей написал рапорт об отставке 22 мая.
Алексей Оцерклевич — подполковник ВСУ, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.
Он известен тем, что в декабре 2014 года в донецком аэропорту пожал руку легендарному командиру батальона «Спарта» Армии ДНР Арсению Павлову (Мотороле).
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