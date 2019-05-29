Не верь глазам своим: как СССР «втирал очки» шпионам на парадах Победы

Чтобы утолить информационный голод иностранных разведчиков, наши военные подсовывали им макеты несуществующих образцов оружия, неотличимые от настоящих.

Для иностранных военных атташе на парадах всегда была отдельная трибуна. Почетные места, приглашения. Как только на площади появлялась новейшая разработка вооружений СССР — зарубежные гости судорожно хватались за фотоаппараты. Советская контрразведка всегда знала, кто из них и куда отправит сделанные снимки.

«Никаких препятствий с наший строны не было. Мы ведь демонстрировали мощь нашей армии, чтобы военные атташе и военные разведчики могли доложить, что у нас есть», — рассказал «Звезде» ветеран военной контрразведки Василий Кириллов.

Информационный голод у иностранной разведки настал в 1960-х, после того как на Урале был сбит самолет-шпион U-2 Гарри Пауэрса. Фоторазведку с воздуха пришлось минимизировать. И парады стали чуть ли не единственной возможностью подобраться к советской военной технике поближе. ЦРУ рассекретило часть таких снимков с пометками cпецслужб, многие детали так и остались закрыты черными полями.

«Они легально приходили на трибуны, по пригласительным, фотографировали эту технику, имея дипломатический паспорт в кармане. Каким-то образом передавали снимки к себе, а экспертиза уже делала вывод, изучив такие детали, как конфигурация крыльев, площадь крыла, их количество, размер и диаметр ракеты, форма обтекателя», — поделился воспоминаниями ветеран службы контрразведки КГБ СССР Владимир Нечаев.

Один из отчетов ЦРУ 1963 года содержал информацию о новой тогда ракете «земля — воздух». По ним заокеанские инженеры воспроизвели схему в деталях, с указанием габаритов и предполагаемыми тактико-техническими характеристиками.

Агенты политической разведки следили и за трибунами: в каком порядке стоят первые лица, кто с кем и как общается — из этого делали выводы о раскладе сил в руководстве страны. Снимки с репетиций и парадов даже перекупали у туристов. В самый разгар холодной войны наша контрразведка не смогла не воспользоваться такой внимательностью и скрупулезностью гостей в целях дезинформации.

«Помимо подлинных объектов, на парадах часто представлялись объекты так называемых тупиковых разработок, по которым было принято решение отказаться от поставки в вооруженные силы, чтобы запутать противника», — отметил историк Олег Хлобустов.

Например, на воздушном параде 1955 года небо заполонили межконтинентальные бомбардировщики М-4. Гигантские машины, которые без дозаправки могли долететь до берегов Америки. Агент иностранной разведки насчитал больше десяти самолетов, хотя есть легенда, что одна и та же группа просто летала по кругу

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104238