Не верь глазам своим: как СССР «втирал очки» шпионам на парадах Победы
17:33. 9 мая 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/qhistory/con…
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/qhistory/con…
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Несчастный человек! У тебя и так достаточно неотвратимых невзгод, а ты еще умножаешь их надуманными.