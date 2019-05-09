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Не верь глазам своим: как СССР «втирал очки» шпионам на парадах Победы

17:33. 9 мая 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/qhistory/con…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W9iOBO5os8w

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