Когда-то строили по три завода в сутки …
По официальной статистике, с 2007 по 2017 год (последние данные) число больничных организаций сократилось с 6,8 тыс. до 5,3 тыс., то есть почти по 3 больницы в неделю сокращается, перепрофилируется, оптимизируется и так далее. И это не просто объединение разных учреждений для упрощения процесса – количество больничных коек также уменьшается.
Аналогичная ситуация со школами – с 2010 по 2017 годы (последние данные) количество школ сократилось с 50,8 тыс. до 42,6 тыс., а это уже как раз в среднем по три школы в сутки. А количество учащихся возросло с 13,6 млн до 15,2 млн человек.
Конечно, можно сказать, что при этом выросло количество поликлиник, а общее количество нуждающихся в больничном лечении снизилось, вместе с этим власти борются (по крайней мере, на словах) с третьей сменой, которая пришла в жизнь многих школьников после реформ 2000-х. Но на деле косвенно это лишь подтверждает падение эффективности и здравоохранения, и образования. Власти таким образом не рассчитывают на увеличение рождаемости, а значит, и новых учеников, и новых членов общества, которые иногда болеют. Их в принципе устраивает то, как все обстоит сейчас. Зато можно будет поставить свечку за здравие.
В СССР, который, по словам патриарха, всеми силам пытался построить общество без бога и от этого и распался, когда-то строили по три завода в сутки, и люди были спокойнее за свое будущее. Теперь же, как показал пример Екатеринбурга, служители культа вместе с олигархами могут просто захотеть поставить храм там, где им будет удобно, и жителям города придется отстаивать скверы и парки в противостоянии с силовой машиной государства. Видимо, горожане просто не понимают своего счастья?
Своим мнением об этом с Накануне.RU поделился политический обозреватель, соавтор проекта о ситуации в образовании "Последний звонок" Константин Семин:
– Это, к сожалению, отражает актуальные тенденции в жизни нашего общества. Я просто не понимаю – почему построенные храмы считаются достижением? Если бы наравне с храмами открывались новые предприятия, учреждения культуры, образования, здравоохранения, то можно было бы считать, что в жизни человека и общества действительно происходят положительные изменения. Но поскольку больше ничего не открывается, а наоборот, все остальное закрывается и умирает, то, конечно, любому вменяемому человеку происходящее покажется странным.
Хотя не странно, что именно так рассуждает руководитель целой "отрасли" нашей жизни. Потому что каждый кулик должен хвалить свое болото.
Возникает извечный вопрос – что первично, бытие или сознание? Можно, конечно, все время уповать на Царствие небесное и утешать себя тем, что если не удастся как следует пожить в этой жизни, то доведется наверстать в следующей. Но, конечно, человеку для развития необходимы конкретные ощутимые материальные блага. И если их человек лишен, то это говорит о том, что в обществе существует неравенство. Нередко (и в нашем случае уж точно) церковь используется как инструмент для консервации неравенства – для того, чтобы объяснить людям, что так и должно быть, что это хорошо. К сожалению, мы становимся свидетелями именно этого.
Простой пример: недалеко от того места, где я живу, государство потратило огромные деньги для того, чтобы реконструировать известный храмовый комплекс, а рядом при этом разваливается местная больница. Это вопиющее противоречие… И когда люди выходят на улицу, чтобы защищать сквер, – это связано ведь с тем же самым. Почему-то находятся 3 миллиарда рублей для того, чтобы поставить новый объект религиозного культа, но зачастую не находятся деньги для того, чтобы отремонтировать имеющиеся здания поликлиник, больниц или школ (я уж не говорю о том, чтобы открыть новые).
И при этом все отлично знают, какие зарплаты у учителей. Все хорошо знают, сколько получают врачи. Недавно мой коллега Евгений Спицын, знакомый вам, рассказывал о совершенно жуткой ситуации, складывающейся в онкологическом центре [в Москве] – о том, что зарплата специалистов там иногда составляет около 13 тыс. руб. Как выглядят на этом фоне призывы пожертвовать что-нибудь или торжественные отчеты о том, что открыт очередной храм?
А еще у нас любят открывать храмы в планетариях, что тоже говорит о том, что на смену научному, рациональному способу познания мира приходит вот такой способ, построенный на догмах, верованиях и ощущениях.
И это диагноз всему обществу, который красноречиво говорит о том, куда мы движемся, во что превращаемся.
Численность школ в России:
1991г. – 69 700
2000г. – 68 100
2015г. – 44 100
Источник: Росстат
Т.е. в «голодные» времена при Ельцине закрыли 1 600 школ, а в «сытые» при Путине в 15 раз больше – 24 000 школ.
Из них 19 300 (80%) – на селе.
Численность больниц в России:
1990г. – 12 800
2000г. – 10 700
2013г. – 5 900
Источник: Росстат
Т.е. в «голодные» времена при Ельцине закрыли 2 100 больниц, а при Путине в 2,3 раза больше – 4 800 больниц.
Численность поликлиник в России:
1990г. – 21 500
2000г. – 21 300
2013г. – 16 500
Источник: Росстат
Т.е. при Ельцине закрыли 200 (двести) поликлиник, а при Путине в 24 раза больше – 4800 поликлиник.
Численность сельского населения:
1990г. – 38,93млн.,
2000г. – 39,47млн.
2013г. – 37,23млн.
Источник: Росстат
Т.е. при Ельцине – прирост на 540 000, а при Путине убыль на 2,2млн.
Еще бы – закройте в селе школу, закройте больницу – и молодежь сбежит в город
... И ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ:
Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Дроздов предложилзаселить «опустевшие российские деревни трудолюбивыми китайцами, северными корейцами и японцами», приняв для этого специальный закон.
Кстати, почти у двух третей российских медиков зарплата ниже 20 тысяч рублей.
Это по данным опроса Фонда независимого мониторинга "Здоровье".
– По результатам мониторинга, который мы проводили прошлой осенью, 53% опрошенных из 4,6 тыс. человек заявили, что получают в месяц не более 20 тыс. руб.
В нашем новом опросе 48,5% респондентов ответили, что их доход составляет также менее 20 тыс. руб.
Если же брать зарплату без учета совместительства, на одну ставку, то за чертой "менее 20 тыс." находятся 63% медработников, — заявил rosbalt.ru директор фонда, член центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов
Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115174/
.,.З Д Р А В С Т В У Й Т Е.,.
Значит так…о Том,что претВОРяют в жизнь в России…:
~~~ “ХРАМОСТРОЙ”…[наш...]
- “МЫ”…власть в России – СЕБЕ Подчиним!
Тем,что в страну[опять]- РЕЛИГИЮ Внедрим!
“МЫ”…на страну “ОДЕНЕМ” – Т.Н.веры “ХОМУТ”…
и – НАШИ…упалнамоченные – в ЧЁРНЫХ одеяниях…
в…ЗОМБИ-”храмы” – ВСЕХ “окормлять” поВЕДУТ…
- Ныне бабки МОЛЯТСЯ – яхты[НАМ]строят,ся…
Кадила[нарко~дым...]крутят,ся – “лавэ” мутят,ся…
НАШ “патрiарх” БОГАТЕЕТ,а народ[русский]<TLYTTN!
Религией – бюджет ПОЖИРАЕТся,а ВСЁ светское – РАЗРУШАЕТся!
ВСЁ "это" – "дУХовными-скрепами" ПРИКРЫВАЕТСЯ!
- Россия "НАМИ"…целенаправленно – ПОСРЕДСТВОМ религии -
ЗОМБИруется,ЗАХВАТывается И – поРАБощается!
А народ,ец УСПЕШНО – догмами "ОКОРМЛЯЕТСЯ"…
Т.Е. оБОЛВАНивается – Здравомыслия ЛИШАЕТСЯ!
Да-да-да – ,,ДУХовными-скрепами,, – "ЭТО" маски,руется…
- "МЫ"…НАСАЖДАЕМ – нужные НАМ,т.н."храмы"…
Эти – ЗОМБИ-строения,где ЗОМБИРУЮТся умы!
"НАМ" – Светские = Здравомыслящие – НЕ нужны!
"НАМ"…"окормлё[поРАБощё]нные" НУЖНЫ!
вот ДЛЯ "этого" – НАСАЖДАЕМЫЕ "храмы" Важны!
- В…финансовую ПРАЧЕЧНУЮ – "МЫ" религию превратим!
"МЫ"…религию в…БАБЛО-ПРОВОД[свой] превратим…
"МЫ"…посредством ЯСАКа[взяток]- власть СЕБЕ подчинИМ…
"МЫ"…посредством религии – ВСЮ Россию поРАБотим!
Но СНАЧАЛА русским – ВЕРУ в Т.Н."бога" ВНУШИМ…
- "МЫ"…религию – в инструмент Захвата России ПРЕВРАТИМ!
"МЫ"…религией – НОРМАЛЬНУЮ жизнь в России – РАЗРУШИМ!
Но то,что ,,ЭТО,, – "ДУХовные-скрепы" – ,,МЫ,,России Внушим!
"МЫ"…НАШИМИ "храмами" – ВСЮ Русь ЗАСТРОИМ!
И – ВСЕ НАШИ – ЗОМБИ-"храмы" – оплатить Прикажем им…!
"МЫ"…Россию в Нашу – РЕЛИГИОЗНУЮ-ЗОНУ Превратим…
"МЫ"… русских – их Великой страны Л И Ш И М…!
"МЫ"…ВСЁ ,,это,,- ПОСРЕДСТВОМ религии Совершим…
[ну так Что - Русские - Мы "им" - "это" - неуж,то "разрешим"?]
…Или-же – Поняв – "ЧТО" такое религия[чьИХ] – её Остановим!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного! Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 29-5-19.
[2] “ХРАМОСТРОЙ”…[наш][43-30]
_Религией “окормлённые”,УЖЕ – поРАБощённые!!!
…”МЫ”…Россию – ЧЕМ Победим(“ОНИ” думают…)?
Да ТЕМ,что в Россию – религию ВНЕДРИМ!(“ОНИ” считают…)!
И ведь “ОНИ” Правы,таким МЕТОДОМ “ОНИ” – Русь поРАБощают!
[а НЫНЕшние ПАРАЗИТЫ = "власть" РФ - "ИМ" помогают!]
Т.К. всегда,ПЕРЕД захватом страны,в стрне СНАЧАЛА…
“ОНИ”…во власти – своИХ…НАСАЖДАЮТ = Внедряют!
*****
Россию Нужно Спасать!
Тем,что в России – Нужно НЫНЕшнюю “власть=МАСТЬ” Менять!!!
Ну а РАСПРОСТРАНЕНИЕ религии(=ВИРУСА)-Обуздать!Иначе…
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 29-5-19.