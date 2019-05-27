Существа, которые решают задачи и управляют чужим сознанием

Грибы – это не растения. В клетках грибов есть хитин, как у животных. А грибница имеет больше сходства не с корнями растений, а с нервными и мышечными клетками животных. Каждая нить грибницы – отдельная огромная многоядерная клетка. В живом мире только нервные клетки китов длиннее клеток грибницы.

Есть в природе такой гриб, физариум полицефалум. Вроде обычная нитчатая плесень, замечательная разве что быстрым ростом… но учёные додумались поместить её в лабиринт, в центр которого они положили пищу. Оказалось, что физариум дорастает до пищи по кратчайшему маршруту (свойство, которое не каждый человек в лабиринте покажет). Более того, если кусочек грибницы того же гриба поместить в такой же лабиринт, он сначала “на всякий случай” дорастает до места, где в предыдущем опыте была пища! Получается, он помнит? Выходит, да.

Эксперимент с физариумом полицефалумом в лабиринте Гриб-паразит кордицепс однобокий – страшный бич тропических муравьёв-древоточцев. Когда его спора попадает в муравья, она прорастает грибницей. Грибница “съедает” пищеварительную систему и мышцы насекомого, но нервную систему не трогает… только начинает изменять поведение. Муравей, проросший этим грибом, превращается в зомби. Он перестаёт общаться, не участвует в делах муравейника, а потом и вовсе уходит из колонии, взбирается на лист и изо всех сил вцепляется в его нижнюю поверхность. Как только он это сделал, гриб съедает его нервную систему и начинает образовывать плодовое тело, растущее из головы муравья. Из этого плодового тела сыплются новые споры.

Муравей-древоточец, поражённый кордицепсом Мы, люди, конечно, сложнее муравьёв и прочих насекомых. Но для нас у них есть другие средства… “…Больной хорошо помнит прошлое и ориентируется в настоящем, но своё имя называет с видимым сомнением. Он утверждает, что больше не чувствует принадлежности к самому себе. Похожее отношение он испытывает к близким людям: друзьям и родственникам. На проявления дружеских отношений и приязни реагирует с недоверием: “Это не тот я, которого они знали. Я не имею с ним ничего общего”. Это – отрывок из истории болезни. Пациент попробовал галлюциногенный гриб. Получается, совсем рядом с нами живут организмы, способные решать задачи без нервной системы, запоминать без мозга и влиять на окружающих? Чем не инопланетяне? А если ещё учесть, что…

Самым старым из живых организмов считается колония опят в одной из горных долин в Орегоне. Она занимает всю долину, почти девять квадратных километров, и весит, согласно расчётам, до 600 тонн. Точный возраст колонии неизвестен, но может достигать от 2400 до 11000 лет. “Но позвольте! – скажет читатель – Самая ранняя дата – это же в точности последний ледниковый период!” Действительно, в то время вершины Скалистых гор были покрыты многолетним льдом. Но именно этой долины ледник по случайности не коснулся.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/sushhestva_kotorye_reshajut_zadachi_i_upravljajut_chuzhim_soznaniem/2019-05-27-69970