Сталина ненавидят за «персональную ответственность элиты за результат»

Причины взлёта СССР при Сталине, былинной мощи страны, в одиночку разгромившей вооружённые силы объединённой Европы в Великую Отечественную, а затем первой шагнувшей в космос, не получится отделить от не менее эпического краха державы при Горбачёве.

Оба эти явления произошли в одних и тех же границах, при господстве одной и той же идеологии в пределах жизни одного поколения. Нужно обязательно найти правильный ответ на вопрос – как мог случится после 1945-го 1991-й?

Версия предательства красива своей простотой, но неубедительна. Там, где есть чужие – всегда есть предатели. Они – как раковые клетки постоянно присутствуют в любом организме. Но не каждый организм при этом предрасположен к онкологии. Должен быть ещё целый ряд обстоятельств, провоцирующих заболевание. Задача №1 – выявить тот канцероген, который делает заболевание необратимым и фатальным.

Если из эпохи правления Сталина отбросить идеологическую мишуру и пропагандистские штампы, оставив только метрологию, легко можно найти то, что было при нём, начало исчезать при Хрущёве и уже полностью отсутствовало при Горбачёве. Это что-то называется «персональная ответственность элиты за результат»

Предлагаю заострить внимание на следующей части определения: «Ответственность — это готовность к негативным последствиям...»Негативные последствия — плата за роскошь принимать самостоятельные решения. И именно готовность к негативным последствиям сегодня является глобальным дефицитом.

Всегда и во всем виноват управляющий. Даже если управляемый - неуч - то все равно виноват управляющий - ибо не научил. Только у хренового директора во всём виноват персонал. В масштабе государства - точно также вина за отрицательный результат всегда будет лежать на правящей элите. Только хреновому правителю постоянно мешает некачественный народ.

Это не мой закон. Не я его изобрёл. Это всеобщий закон управления, и Сталин это понимал, поэтому личную персональную ответственность руководителей продавливал особо настойчиво, за что его, собственно, и не могут терпеть современные элитарии.

Вот уже 70 лет прошло, а их всё трясёт от одного только воспоминания, что было время, когда «коллективная ответственность» и «политическая ответственность» таковыми вообще не являлись. Ответственность могла быть только персональная и только материальная, где материалом были финансы, нары или девять грамм на рассвете.

Если сверху идёт настойчивый запрос на персональную ответственность, как неотъемлемую часть существования элиты, то под неё будет отстраиваться вся социальная лестница. С учётом этого запроса будут функционировать социальные лифты. Способен нести персональную ответственность за порученное дело – руководи. Не способен – дуй в подсобные рабочие. И в такой системе нормой являются дети руководителей, идущие на фронт, и падающие в голодный обморок руководители ленинградских продуктовых складов во время блокады.

Спускаясь вниз, запрос на личную персональную ответственность делает возможным ситуации, когда отвечая за качество своей работы, конструктор брони во время испытаний встают за бронеплитой, а мостостроители - под перекрытия. И это тоже ответственность — персональная и конкретная. А всё остальное - трескотня для наведения паники.

Сталин смог сконструировать, внедрить и заставить работать систему персональной ответственности элиты за порученное дело. Именно она помогла обеспечить бешеные темпы экономического развития, выстоять в войне и поднять страну из разрухи до космоса.

Проблемой было то, что опиралась эта система не на долговременные институты, а исключительно на личный авторитет и феноменальную работоспособность всего одного человека . Поэтому система персональной ответственности так и не стала всеобъемлющей. А когда не стало Сталина – система персональной ответственности элиты вообще была демонтирована.

Хотя демонтаж произошёл не сам по себе. Звание героя в этом скорбном деле смело можно присваивать товарищу Хрущёву, под аплодисменты партноменклатуры провозгласившего запрет на привлечение партийных баронов к уголовной ответственности без разрешения партийных органов.

«Разделение труда» достигло своего апогея при Горбачёве — освобожденные от необходимости соблюдать какие-то идеологические или иерархические рамки приличия, чиновники привычно поделили «по-честному»: народу — ответственность. Все остальное — себе.

Партноменклатура, являющаяся полноценным классом эксплуататоров, возжелала средства производства, которыми она управляла, передавать по наследству. Для этого надо было уничтожить собственника, что и было сделано в Беловежской пуще.

С подачи товарищей из ЦК КПСС ныне мы живём при либеральной демократии — это когда власть делится с народом ответственностью за свои ошибки и преступления. Живём на том ресурсе, который был заработан ещё когда элита отвечала за свои слова и дела. Приближаемся к точке бифуркации, ибо ресурс этот почти исчерпан, и надо его как-то возобновлять, а строителей не осталось. Зато выросли и окрепли гениальные распределители – прямые наследники советской партноменклатуры.

Выводы из данного исторического экскурса:

Только личная персональная ответственность – материальная и уголовная – способна обеспечить расширенное воспроизводство и обеспечить конкурентоспособность государства в условиях агрессивной международной среды.

Обеспечивать такую ответственность должны не личные качества отдельных руководителей, а сетевые структуры, работоспособность которых не зависит от дееспособности отдельных членов

Только непрерывность и неограниченная продолжительность давления на элиту, неотвратимость личной ответственности за порученное дело, сможет обеспечить защиту общества от предателей и дегенератов во власти

Вышесказанное является как задачей, так и инструментом для её решения. Какой «изм» к нему приклеить – даже не знаю. Никакой не приклеивается. Как будет называться общество, в котором руководитель будет носить на шее ожерелье с динамитом, привод от которого находится в руках граждан?

Что делать – понятно. Самый интересный вопрос – Как? И тут придётся идти на ощупь, ориентируясь на успешный опыт уже пробовавших шагать в этом направлении.