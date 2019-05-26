На гражданке бандит — в войсках разведчик: как вербуют в армию США (ВИДЕО)

Военный корреспондент Александр Сладков поделился своими впечатлениями от работы рекрутёров в американскую армию.

Был я на рекрутских станциях Армии США (я пишу с большой буквы «А», потому что в Штатах это название вида Вооружённых сил — Сухопутных войск). Не скрою, многое меня удивило.

В Штатах набором солдат занимается Управление, в которое входят региональные рекрутёрские бригады, состоящие из рекрутёрских батальонов, рот, взвов. Например, Нью-Йорк обслуживает бригада. Бруклин — батальон.

Что я увидел на одной из рекрутских станций Бруклина (взвод): офицеров нет, только специально подготовленные, окончившие академию, сержанты. Каждый из них успешно отслужил по десять лет в войсках, прошёл серьёзный отбор на должность (стать, располагающая внешность и приятный голос тоже имеют значение!!!). И эти сержанты — ловцы душ. Почему? Сейчас объясню.

В Армии США не ведут призыв, там армия добровольная. А рекрутёры, имея спущенный сверху план выполняют его. Например, в этом месяце станция должна набрать три рейнджера, одного снайпера и пять пулемётчиков. Вот и начинается охота: ворошатся все открытые и закрытые интернет-базы, все биржи труда, поднимаются знакомства, сайты каких-то родственных военным гражданских профессий. Например, гражданская профессия, родственная снайперу — ювелир. А рейнджеров надо искать в списках полиции (типа: на гражданке бандит — в армии разведчик). И так далее.

Выловленного по телефону клиента приглашают на собеседование.

Из 150 прибывших для разговора, в армию попадает один, — такова статистика.

Требования к будущим солдатам высокие, а по блату тут «непроханже». Задача этой станции найти человека, и передать его дальше по рекрутской цепочке. В роту, далее в батальон и в учебку.

Главный, на этой Бруклинской станции, сержант Байерд, бывший десантник, настоящий дока в поиске душ и переговорах с потенциальными рекрутами. Я спросил, что нужно делать, чтоб человека уговорить подписать контракт? Байерд (он на ролике первый) объясняет:

— Мы всегда говорим о том, чем армия может помочь человеку, а не человек армии.

Есть в рекрутёрском батальоне и начальник штатного пиар-отдела, дама с пышными волосами, выпускница журфака одного из университетов США. Она мне говорит:

— В Нью-Йорке люди избалованы цивилизацией, и уговорить их отказаться от неё в пользу армии стоит усилий. Мы их агитируем везде, где только можем: на улицах, в супермаркетах, на стадионах.

Кстати, часть рекламок идёт на испанском языке (для выходцев из Южной Америки, их полно в Армии США).

Я вам показываю, как один из сержантов ведёт привычный диалог с дамой-клиенткой. А мне он говорит:

— Та женщина весьма похожа на будущего рекрута, я ей объяснил, что нужно пройти ещё ряд тестов по медицине, IQ, по физической подготовке, потом контракт и присяга.

Рекрутёры имеют права играть на бонусах: скажем, предложить нужному специалисту деньги, или бесплатное образование (но только после сдачи экзаменов, тупому это не светит).

А в конце ролика — моментальная вербовка будущего рейнджера. Её проводит сам Байерд. Клиент не верит в обещания, в ответ Байерд кидает на стол свой сержантский перстень, обещая съесть его, если клиент потом докажет, что сержант наврал.

Смеясь Байерд показывает на свой значок парашютиста и говорит:

— Может этот парень станет таким, как я!

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