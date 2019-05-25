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В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол (ФОТО)

17:22. 25 мая 2019 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол (ФОТО) | Русская весна

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Борисов, открывая церемонию, отметил, что спуск атомохода на воду — праздник не только для отечественных кораблестроителей, но и для всей России.

«Именно с кораблями этой серии, с ледоколами нового поколения мы связываем надежды на освоение Северного морского пути», — отметил он.

Вице-премьер особо поздравил работников Балтийского завода. «Ваши золотые руки сохранили школу кораблестроения крупных судов ледокольного класса», — отметил он.

Корпус атомохода освятил священник. Затем глава Центробанка Эльвира Набиуллина «благословила» ледокол, разбив о его борт бутылку крымского шампанского. После этого сотрудники завода перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус на стапеле, и «Урал» под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы. Теперь его предстоит достроить. Срок сдачи атомохода — 2022 год.

На Балтийском заводе уже построили ледокол «Арктика» — головное судно проекта 22220, теперь там строят серийный ледокол «Сибирь». Но России понадобятся еще два атомохода этого проекта, и в нынешнем году ожидается подписание контракта на их строительство.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 призваны обеспечить российское лидерство в Арктике. Они станут самыми большими и мощными в мире: их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Ледоколы смогут пробивать лед толщиной до трех метров, таким образом они обеспечат проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, а также с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Улучшенные технические характеристики по скорости и ледопроходимости, а также двойная осадка позволят атомоходам вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек.

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В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол (ФОТО) | Русская весна
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1558794178

Метки: Новости

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