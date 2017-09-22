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Крупнейший в мире атомный ледокол спущен на воду в Санкт-Петербурге (ФОТО, ВИДЕО)

14:24. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Крупнейший в мире атомный ледокол спущен на воду в Санкт-Петербурге (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Одно из самых значимых событий последних лет с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в пятницу в Санкт-Петербурге — на Балтийском заводе спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я «Сибирь» проекта 22220.

В торжественной церемонии приняли участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Корпус атомохода освятил батюшка. Затем председатель Счетной палаты Татьяна Голикова «благословила» «Сибирь» — разбила бутылку крымского шампанского о борт ледокола.

Сотрудники завода после этого перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус «Сибири» на стапеле, и атомоход под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы.


Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта «Арктика» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода — ноябрь 2020 года. Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» (его предстоит сдать в первой половине 2019 года), идет сооружение второго серийного атомного ледокола проекта 22220 «Урал» (срок его сдачи — ноябрь 2021 года).

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.

Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров.

Атомоходы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.


Спуск на воду головного атомного ледокола проекта «Арктика» в Санкт-Петербурге

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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