Почему Китай все еще является развивающейся страной?
18:59. 25 мая 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О некоторых проблемах и диспропорциях китайской экономики.
Почему Китай все еще является развивающейся страной?
Недавно я сказал европейским друзьям, что Китай является крупнейшей развивающейся страной, однако они думали, что Китай уже является «сверхдержавой», просто китайцы из скромности говорят, что являются «развивающейся страной». За прошедшие годы экономика Китая быстро возросла и является второй экономикой мира после США, в нее входят многие высокотехнологичные компании, такие как Tencent, Huawei и Alibaba. Развитие Китая действительно достигло больших результатов, но по сравнению с развитыми странами Европы и Америки, Китай, безусловно, все еще является развивающейся страной, и ему предстоит еще долгий путь, чтобы стать развитой страной.
Во-первых, городское и сельское развитие не сбалансировано. Сейчас уровень урбанизации Китая составляет около 58%, что ниже уровня в развитых странах (около 80%). Разница в доходах между жителями города и деревни имеет большой разрыв. Располагаемый доход городских жителей в 2,7 раза превышает доход сельских жителей, а расходы городского населения в 2,2 раза выше, чем у сельских жителей. Кроме того, плотность движения на дорогах также ниже, чем в развитых странах. В 2017 году плотность движения в Китае составляла 0,51 км / км2, в то время как в Германии она составляла 5,8 км / км2, а в Индии – 1,8 км / км2.
Наблюдается также дисбаланс в развитии восточных и западных регионов Китая, ВВП на душу населения в восточном регионе превысил 13 тыс. долларов, однако в некоторых бедных районах на западе Китая цель состоит в том, чтобы решить проблему продовольствия и одежды.
Во-вторых, развитие недостаточно, уровень дохода на душу населения все еще ниже среднего мирового уровня. Некоторые западные СМИ подсчитали некоторые аномально высокие данные Китая на основе паритета покупательной способности и пришли к выводу, что «валовой национальный доход Китая является первым в мире», но большинство из них не выдерживают проверки. Хотя Всемирный банк классифицировал Китай как страну со средним и высоким уровнем дохода в зависимости от национального дохода на душу населения, доход Китая на душу населения в 2017 году составил 7310 долл., что составляет всего 15% аналогичного показателя США, это ниже среднего мирового уровня и составляет 10387 долл. ВВП Китая на душу населения в 2018 году составил около 9700 долл., что не достигает 13 тыс. долл., или нижнего предела показателя страны с высоким уровнем дохода.
В-третьих, развитие сталкивается с проблемой того, что исходная модель не является устойчивой и нуждается в трансформации и модернизации. В Китае общий уровень общественных производственных сил невысок, структура производственных сил недостаточно рациональна, так что изменить режим развития с высоким вложением и высоким потреблением – ноша тяжела, а путь далёк. По сравнению с развитыми странами, в Китае обрабатывающая промышленность огромна, но она находится на нижнем уровне глобальной производственной цепочки; масштабы торговли огромны, но торговая структура оставляет желать лучшего, большая часть экспорта представляет собой дешевую «физическую рабочую силу», а импорт – высокий «умственный труд».
В-четвертых, западные страны не понимают проблем китайского развития. В настоящее время в Китае насчитывается 30 миллионов человек, проживающих за чертой бедности, более 80 миллионов инвалидов, более 200 миллионов пожилых людей, а ежегодное количество человек, занятых поисками работы, составляет 15 миллионов. Все это вопросы материального благополучия населения, которые необходимо решить путем развития, однако западные СМИ не объективно освещают реальные национальные условия Китая.
Цю Цзин, младший научный сотрудник института мировой экономики и политики академии общественных наук КНР
https://vk.com/wall-156278021_8146 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5017317.html