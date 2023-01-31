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О перспективах сотрудничества между Китаем и странами Латинской Америки

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О перспективах сотрудничества между Китаем и странами Латинской Америки

В Буэнос-Айресе 24 января прошел седьмой саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

К участию в форуме вернулась Бразилия после двухлетнего отсутствия, а президент Венесуэлы Николас Мадуро, напротив, решил в этом году пропустить конференцию на фоне риска ареста американскими властями и их союзниками.

Самым заметным событием саммита стало выступление (https://t.me/asianomics/127) председателя КНР Си Цзиньпина. Он обратил внимание на важность сотрудничества двух регионов в рамках уже существующих проектов — «Один пояс, один путь», Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, а также выразил надежду на участие стран-членов блока и в других китайских программах в будущем.

Почему Китай заинтересован в партнерстве Латинской Америкой?

КНР стремится расширить сферу своего влияния за счет так называемого «сотрудничества Юг-Юг» — программы развития, ориентированной на партнерство между развивающимися странами. Китай ищет возможности по сокращению внешних связей политических группировок Тайваня, с целью лишить их доступа к местным рынкам.

В частности, власти КНР используют инфраструктурные и экономические проекты в диалоге с властями стран Латинской Америки по данному вопросу.

Такой подход в какой-то степени доказал свою эффективность: только восемь стран региона по-прежнему официально признают остров в качестве суверенного государства.

Например, «один Китай» поддержали союзники так называемого антиамериканского блока из Никарагуа. То же самое, после китайских кредитов и значительных инвестиций в инфраструктуру, сделали и в Доминиканской республике.

Китай рассматривает Латинскую Америку как перспективный рынок сбыта товаров, в том числе и военного назначения.

В период с 2009 по 2019 год КНР продала Венесуэле, Боливии и Эквадору военной техники более чем на 165 млн долларов, включая самолеты, системы ПВО и стрелковое оружие. КНР также частично обеспечила снаряжением полицию в некоторых странах региона.

В настоящий момент Латинская Америка все еще остается сферой американского влияния в большинстве социальных и экономических вопросов.

Однако в последнее время Белый дом редко упоминает инвестиции в экономику Латинской Америки и торговлю с ней, чем и навлек на себя критику (https://t.me/meriblood/521) президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора во время «Саммита лидеров стран Северной Америки».

Вместе с тем, экспансия Китая вряд ли будет проходить здесь так же быстро, как в Африке.

Например, бразильские власти под руководством Лулы да Сильва пытаются заблокировать создание «Свободного торгового соглашения» между Уругваем и Китаем. По озвученной президентом Бразилии версии, он озабочен будущим рынка МЕРКОСУР, полагая, что укрепление Китаем своих позиций в регионе может ему навредить.

Мнение Лулы да Сильва в данном случае совпадает с позицией США, которые пытаются усложнить проникновение Китая в Латинскую Америку. Можно предположить, что в дальнейшем и другие лояльные американской администрации правительства могут начать делать заявления об «угрозе», которую представляет Китай для МЕРКОСУРа и региона в целом.

@rybar совместно с @awaken_dragon

https://t.me/rybar/43135 – цинк

Ключевое значение будут в ближайшей перспективе иметь переговоры в рамках БРИКС о создании единой валюты и переговоры ключевых стран региона о создании дополнительной региональной валюты. Они покажут, насколько Южная Америка готова к реальным процессам дедолларизации.

PS. И забавное.

Болсонару во Флориде.
Бывший президент Бразилии Болсонару решил осесть в США и собирается жить во Флориде. Классическая судьба незадачливых латиноамериканских правых, у которых что-то не сложилось в своей собственной стране. Флорида является основным отстойником для венесуэльских, кубинских, никарагуанских и прочих "демократов" и "сторонников рынка".
В Бразилию Болсонару по понятным причинам возвращаться не спешит – последствия неудачной попытки гос.переворота еще долго ему будут аукаться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8137576.html
Метки: аргентина, Бразилия, Китай, кнр, США, южная америка
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