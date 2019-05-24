Дочь вождя
09:06. 24 мая 2019 Просмотров - 216 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1926. Надежда Аллилуева с дочерью Светланой
1931. Надежда Аллилуева с дочерью Светланой
1933. Иосиф Сталин с дочерью
1933. Светлана Аллилуева с отцом
1934. С.М.Киров, И.В.Сталин и его дочь Светлана на отдыхе
1935. Иосиф Сталин с дочерью Светланой и сыном Василием
1935. Светлана Аллилуева
1936. Иосиф Сталин с дочерью Светланой
1930-е. Иосиф Сталин с сыном Василием и дочерью Светланой
1930-е. Лаврентий Берия со Светланой
1967. Светлана Аллилуева после своего прибытия в международный аэропорт Кеннеди
1967. Светлана Аллилуева на пресс-конференции в Нью-Йорке. 26 апреля
1967. Светлана Аллилуева беседует с журналистами на Лонг-Айленде о книге ее воспоминаний «Двадцать писем другу»
1967. Пол Нивен берет интервью у Светланы Аллилуевой. Октябрь
1970. Светлана ждет ребенка, говорит обозреватель Washington Post
1970. Светлана Аллилуева находилась дома в Принстоне, штат Нью-Джерси, 21 января, когда ей сообщили, что власти СССР лишили ее гражданства
1970. Светлана сказала фотографу UPI «Я очень счастлива; возможно, это поможет продаже моей книги»
1970. Светлана
1971. Единственная дочь Иосифа Сталина Светлана, ныне миссис Уильям Петерс, обнимает свою новорожденную дочь
1971. Светлана Аллилуева и ее муж Уильям Уэсли Питерс
1981.Ольга Питерс, внучка Иосифа В. Сталина, со своей матерью Светланой Аллилуевой
1989. Светлана Аллилуева в Мэдисоне, штат Висконсин