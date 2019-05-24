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Дочь вождя

09:06. 24 мая 2019 Просмотров - 216 Нет комментариев Опубликовал:



1926. Надежда Аллилуева с дочерью Светланой




1931. Надежда Аллилуева с дочерью Светланой


1933. Иосиф Сталин с дочерью


1933. Светлана Аллилуева с отцом


1934. С.М.Киров, И.В.Сталин и его дочь Светлана на отдыхе


1935. Иосиф Сталин с дочерью Светланой и сыном Василием




1935. Светлана Аллилуева


1936. Иосиф Сталин с дочерью Светланой


1930-е. Иосиф Сталин с сыном Василием и дочерью Светланой


1930-е. Лаврентий Берия со Светланой


1967. Светлана Аллилуева после своего прибытия в международный аэропорт Кеннеди


1967. Светлана Аллилуева на пресс-конференции в Нью-Йорке. 26 апреля


















1967. Светлана Аллилуева беседует с журналистами на Лонг-Айленде о книге ее воспоминаний «Двадцать писем другу»


1967. Пол Нивен берет интервью у Светланы Аллилуевой. Октябрь


1970. Светлана ждет ребенка, говорит обозреватель Washington Post


1970. Светлана Аллилуева находилась дома в Принстоне, штат Нью-Джерси, 21 января, когда ей сообщили, что власти СССР лишили ее гражданства


1970. Светлана сказала фотографу UPI «Я очень счастлива; возможно, это поможет продаже моей книги»


1970. Светлана


1971. Единственная дочь Иосифа Сталина Светлана, ныне миссис Уильям Петерс, обнимает свою новорожденную дочь


1971. Светлана Аллилуева и ее муж Уильям Уэсли Питерс


1981.Ольга Питерс, внучка Иосифа В. Сталина, со своей матерью Светланой Аллилуевой


1989. Светлана Аллилуева в Мэдисоне, штат Висконсин

Источник: https://humus.livejournal.com/6641576.html

Метки: история, Россия, США, фото

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