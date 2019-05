Юбилей европейской валюты и похороны купюры в 500 евро

Концептуал СМИ Валентин Катасонов о том, что стоит за ликвидацией банкноты «Бен Ладен»

Двадцать лет назад в мире родилась новая валюта. 1 января 1999 года учреждённый незадолго до этого Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал эмиссию безналичного евро, пришедшего на смену национальным валютам ведущих стран ЕС. С 2002 года запустили эмиссию наличной валюты евро, а национальные денежные знаки в том же году были выведены из обращения. Сегодня евро – официальная валюта 19 стран Европейского союза, образующих еврозону.

В обращение стали вводиться банкноты достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 €, а также монеты достоинством 1 и 2 евро и более мелкие достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов. В декабре 2018 года в обращении по всему миру находилось более 22 млн. евро-банкнот. В стоимостном выражении это 1.231 млрд евро.

О 20-летнем юбилее общеевропейской валюты говорили, пожалуй, меньше, чем о таком событии, как прекращение выпуска банкноты достоинством в 500 евро. В последнем усмотрели нехороший знак: не последует ли за этим смерть валюты евро в целом? Система евровалютной интеграции шатается. Греция и Италия уже угрожали возвращением к национальным валютам. А если эти угрозы реализуются, последствия для судьбы общеевропейской валюты трудно предсказать.

Однако вернёмся к вопросу о купюре в 500 евро. Она является одной из самых дорогих купюр в мире. На начало 2019 года она равнялась примерно 572 долларам США, 450 фунтам стерлингов или 563 швейцарским франкам. Конечно, в мире можно найти и более дорогие банкноты, но преимуществом банкноты в 500 евро является то, что евро – резервная валюта, легко конвертируемая в другие ведущие валюты мира.

Все евробанкноты имеют очень широкое хождение, являясь официальной валютой 23 стран с общим населением около 343 млн человек. Хотя главной мировой валютой остаётся доллар США, все его рекордные показатели (доля в мировых резервах, в международных платежах и расчетах, в операциях на валютном рынке ФОРЕКС и др.) является отражением положения безналичного доллара. А вот наличные евро в обороте сопоставимы по объёму с наличными долларами США. Сложилась интересная ситуация: банкнота в 500 евро оказалась больше востребованной не в еврозоне и даже не во всем Евросоюзе, а за пределами единой Европы. По оценкам Бундесбанка (Центральный банк Германии), 70% выпущенных в Германии купюр в 500 евро в период с 2002 по 2009 год оказались за пределами еврозоны, причём почти половина – в России. В основном наличные евро, хранящиеся в российских банках и под российскими матрасами, – это купюры достоинством 100, 200 и 500 евро.

С некоторых пор в западных СМИ стали появляться публикации, в которых высказывались опасения, что эмиссия купюры в 500 евро приносит вред. Мол, такие банкноты являются подспорьем для развития теневой экономики и ухода бизнеса от налогов, они служат инструментом коррупции и наркобизнеса, с их помощью осуществляется финансирование терроризма. Банкноту в 500 евро стали даже называть «Бен Ладен».

Однако думаю, что истинные причины критики денежного знака в 500 евро глубже, а приведенные выше опасения служат для отвода глаз. Наднациональные институты ЕС, выражающие интересы финансового интернационала (крупнейших банкиров), организуют кампанию по ликвидации в Европе всего наличного денежного обращения и начинают с самой крупной купюры. Когда будет покончено с банкнотой в 500 евро, примутся за банкноту в 200 евро и т. д. Спрашиваете зачем?

Затем, что мир после финансового кризиса 2008-2009 гг. вошёл в зону минимальных, нулевых и даже отрицательных процентных ставок. Такие ставки сегодня устанавливают центробанки, а вслед за ними коммерческие банки. Да и на мировом рынке долговых ценных бумаг около трети всех бумаг имеют отрицательный реальный процент (процент с учётом инфляции).

При нулевых и тем более отрицательных процентных ставках по депозитам клиенты не понесут свои наличные деньги в банки. И банкнота в 500 евро – самый подходящий инструмент защиты от нулевых и отрицательных депозитных процентных ставок. Это серьёзно беспокоит банкиров, ибо отток денег с депозитов чреват развалом всей банковской системы. А Бен Ладен здесь ни при чём.

Отменяя наличные деньги и загоняя людей в безналичную денежную систему, банкиры убивают нескольких зайцев.

Во-первых, они блокируют бегство клиентов из банков и спасают банковскую систему от развала.

Во-вторых, через систему безналичных денежных операций, оснащённую новейшей информационно-компьютерной техникой, можно наблюдать за поведением человека.

В-третьих, возникает возможность жёсткого управления каждым человеком. Отклонение человека от установленных норм поведения грозит ему отключением банковского счёта. Фактически человека можно казнить с помощью цифровых банковских технологий. Сегодня эту новейшую модель тоталитарного общества называют электронно-банковским концлагерем.

Последняя крупная серия банкнот в 500 евро была напечатана в 2014 году, из денежных хранилищ она поступала в обращение в 2014-2015 гг. Своего пикового значения количество самых крупных европейских купюр достигло в декабре 2015 года – 613,6 млн штук. Купюры в 500 евро в последние годы составляли менее 3% от общего числа купюр, но по стоимости это их доля колебалась в диапазоне от 20 до 30% всех наличных евро.

Формирование в сознании европейца негативного образа банкноты в 500 евро продолжался несколько лет. У среднего европейца сложилось очень своеобразное отношение к купюрам в 500 и даже 200 евро как к чему-то гадкому, страшному. Российские граждане, бывавшие в Европе в последние годы, могут подтвердить, что предъявление в качестве законного платёжного средства в 200 евро в магазине или ресторане могло порой вызвать у сотрудников панический ужас. А уж если вы предъявляли законное платёжное средство достоинством в 500 евро, то могли вызвать и полицейского. Анекдотичных и печальных историй на эту тему – бесчисленное множество.

Закончилось всё тем, что ЕС и ЕЦБ в 2016 году приняли решение: центральные банки еврозоны прекращают выдавать наличные в 500 евро. Решение вступило в силу с 27 января 2019 года. После этой даты обращение банкнот может происходить, но банкноты будут постепенно изыматься из обращения; никаких сроков для изъятия не установлено, процесс будет «естественным». Два центробанка – Австрии и Германии – добились отсрочки в выполнении данного решения. Они прекращают выпуск банкнот 26 апреля 2019 года. Это и есть дата окончательной смерти банкноты в 500 евро.

И теперь в США появились сторонники дальнейшего вытеснения долларовых денежных знаков, вдохновлённые изъятием купюры в 500 евро. Они утверждают, что надо срочно запретить 100-долларовую купюру, прозванную Бенджамином (по имени одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина). Примерно 75-80% всей массы наличных долларов США, обращающихся в мире, приходятся на 100-долларовые купюры. ФРС огласила план выпуска наличных денег на 2019 год: общий объём банкнот всех номиналов – 207 млрд. долл., в том числе 100-долларовых банкнот – 154 млрд. долл., или 74,4%.

В Америке уже звучат грозные предупреждения: мол, террористы и обитатели теневого мира со всей планеты, лишившись банкноты в 500 евро, полностью переключатся на банкноту в 100 долларов. Федеральному резерву следует срочно прекратить выпуск таких банкнот. Среди наиболее рьяных противников наличных с крупными номиналами – бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс. Он ещё в 2016 году опубликовал в The Washington Post статью «Время уничтожить 100-долларовые банкноты» (It’s time to kill the $100 bill). Другой активист борьбы с наличными деньгами – Кеннет Рогофф, бывший главный экономист МВФ, а ныне профессор экономики Гарвардского университета, написавший книгу «Проклятие наличности» (в прошлом году её издали на русском языке в России).

У американских противников кэша (наличных денег) появился один новый аргумент, а именно: значительная часть всех 100-долларовых купюр за пределами США сосредоточена в России. Иногда называется цифра: на Россию приходится до 50% всего количества таких банкнот. Если Вашингтон хочет додавить Россию санкциями, ему надо запретить 100-долларовые денежные знаки. Мол, это будет очень чувствительный удар по России, которая в глазах Вашингтона олицетворяет теневой мир.

А что по этому поводу говорит Центробанк России? По его данным, у российских граждан на руках примерно 27 миллиардов наличных долларов. Аналитики увеличивают цифру почти втрое (60-80 миллиардов). Я склоняюсь к оценкам экспертов, которые учитывают не только официальные операции по покупке валюты через российские банки, но и её поступление в страну по иным каналам. Однако и эти оценки сильно не дотягивают до фантазий американских экспертов, утверждающих, что в России сосредоточена чуть ли не половина всех долларов за пределами США. По отношении к общей массе наличных долларов, обращающихся в США и за их пределами, получается около 5%. Запрет 100-долларовых банкнот ради того, чтобы «нанести удар по России», выглядел бы стрельбой из пушки по воробьям.

Однако «выстрелить из пушки» Америка очень даже может – это вписывается в стратегию банкиров по ликвидации налично-денежного обращения и созданию электронно-банковского концлагеря.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

============================================================================