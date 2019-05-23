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Одно из самых красивых мест Сибири

09:05. 23 мая 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:
 
 

Многие путешественники восторженно вскрикивают, когда из-за поворота Лены появляются Ленские Столбы. Своим видом они больше всего похожи на огромную каменную стену высотой почти 100 метров. Одноименный природный парк называют одним из самых красивых мест в Сибири.

Одно из самых красивых мест Сибири

В самом парке вы можете увидеть карстовые воронки, карстовые озера, высохшие русла рек и лощины.

Одно из самых красивых мест Сибири

Природный парк «Ленские столбы» был организован в середине 90-х годов, имеет площадь в 485 тысяч гектар и состоит из двух филиалов — «Столбы» и «Синский». Основной задачей парка считается развитие экологического туризма.

Одно из самых красивых мест Сибири

Не стоит, впрочем, забывать, что Ленские столбы находятся всего в 140-200 километрах юго-западнее Якутска, который принято считать одним из самых холодных городов мира. Поэтому стоит хорошенько подготовиться, прежде чем отправляться в путешествие.

Одно из самых красивых мест Сибири

Флора природного парка «Ленские столбы» насчитывает 464 вида, 276 родов и 81 семейство сосудистых растений (все высшие растения кроме мохообразных), а фауна — 42 вида млекопитающих и 99 видов птиц.

Одно из самых красивых мест Сибири

Ленские столбы — продукт экстремальных температур. Местный якутский климат с очень холодной зимой и очень жарким летом поспособствовал созданию этих великолепных известняковых отложений.

Одно из самых красивых мест Сибири

Тектонический сдвиг, произошедший около 400 000 лет назад, создал разлом в бассейне Лены, приподняв всю территорию на 200 метров, и таким образом создал уникальные скальные образования.

Одно из самых красивых мест Сибири

В самом основании столбов находятся простейшие скальные отложения эпохи нижнего и среднего кембрия (около 500 миллионов лет назад), в которых сохранились ископаемые останки морской жизни вроде губок, моллюсков, раковин и трилобитов. Также есть и останки фауны — мамонты, бизоны, северные олени, лоси, шерстистые носороги и ленские лошади, — найденные вдоль берегов притоков Лены Буотамы и Кураны.

Одно из самых красивых мест Сибири

Помимо следов морской жизни и древних мамонтов здесь были найдены и каменные орудия времен позднего палеолита и неолита. Орудия свидетельствуют о том, что территория была населена с древних времен, и местные обитатели жили в основном охотой и рыбалкой. Одно из самых красивых мест Сибири

Чтобы увидеть столбы вживую, вы можете приехать на автомобиле, автобусе или приплыть на лодке в город Повровск, где находится главный офис природного парка. Отсюда вы можете отправиться на экскурсию по Лене и увидеть, к примеру, наскальные изображения на древних столбах. Одно из самых красивых мест Сибири

Можно отправиться в пеший тур и посмотреть на удивительные карстовые образования или огромные песчаные массивы, которые называют Тукуланами.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/odno_iz_samykh_krasivykh_mest_sibiri/2019-05-23-69673

Метки: мир вокруг нас

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