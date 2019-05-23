Частично последовательные санкции
22:43. 23 мая 2019 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Это прекрасно.
США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы - https://iz.ru/862217/2019-03-29/ssha-ubedili-riad-neftetreiderov-prekratit-torgovliu-neftiu-iz-venesuely
В США предостерегли другие страны, в том числе РФ, от сделок по покупке венесуэльских золота и нефти – https://gordonua.com/news/worldnews/v-ssha-predosteregli-drugie-strany-v-tom-chisle-rf-ot-sdelok-po-pokupke-venesuelskih-zolota-i-nefti-705012.html
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США – https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/03/12/796165-pompeo
Эмбарго США на поставку нефти из Венесуэлы вступило в силу – http://ru.rfi.fr/v-mire/20190428-embargo-ssha-na-postavku-nefti-iz-venesuely-vstupilo-v-silu
США ввели в действие «калечащее» нефтяное эмбарго против Венесуэлы – https://eadaily.com/ru/news/2019/04/28/ssha-vveli-v-deystvie-kalechashchee-neftyanoe-embargo-protiv-venesuely
И так далее.
США по итогам недели, завершившейся 17 мая, возобновили импорт нефти из Венесуэлы. Объем поставок составил 49 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
За аналогичный период годом ранее показатель импорта составлял 352 тыс. баррелей в сутки.
Ранее перерыв в поставках по этому направлению был зафиксирован с 11 по 29 марта. В начале апреля импорт возобновился и составил за неделю, закончившуюся 5 апреля, 139 тыс. баррелей в сутки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился в 4,5 раза. В следующую неделю поставки сократились до 71 тыс. баррелей в сутки. А по итогам недели, завершившейся 26 апреля, импорт составил 186 тыс. баррелей в сутки. В период с 26 апреля по 10 мая поставки из Венесуэлы в США вновь прекратились.
https://eadaily.com/ru/news/2019/05/23/ssha-vnov-pokupayut-neft-iz-venesuely – цинк
Другим не даем, сами покупаем. У "кровавого тиранического диктатора нарушающего права человека и прочее, прочее, прочее".
Стоит ли удивляться, что при таких подходах США, ни одна из стран, на которые они оказывали давление подобным образом не пошла Вашингтону на уступки.
Венесуэла, Иран, Сирия, КНДР, Куба, Китай, Россия – все они последовательно игнорировали подобный метод давления.
Соответственно, Мадуро как и Асад никуда не ушел, хотя в комментариях его похоронили еще в январе. Сейчас уже май заканчивается, а Гуайдо в Мирафлорес все нет и нет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5012794.html
Немного пофиг на венесуэлу. Стоит обратить внимание на следующую инфу.
Москва и Берлин прорабатывают условия переработки в России отработавшего ядерного топлива из немецких исследовательских реакторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госзакупки «Росатома».
Похоже планы москвы и берлина в отношении будущего РФ сходятся.