Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Частично последовательные санкции

22:43. 23 мая 2019 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал:


Это прекрасно.

США убедили ряд нефтетрейдеров прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы - https://iz.ru/862217/2019-03-29/ssha-ubedili-riad-neftetreiderov-prekratit-torgovliu-neftiu-iz-venesuely
В США предостерегли другие страны, в том числе РФ, от сделок по покупке венесуэльских золота и нефти – https://gordonua.com/news/worldnews/v-ssha-predosteregli-drugie-strany-v-tom-chisle-rf-ot-sdelok-po-pokupke-venesuelskih-zolota-i-nefti-705012.html
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США – https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/03/12/796165-pompeo
Эмбарго США на поставку нефти из Венесуэлы вступило в силу – http://ru.rfi.fr/v-mire/20190428-embargo-ssha-na-postavku-nefti-iz-venesuely-vstupilo-v-silu
США ввели в действие «калечащее» нефтяное эмбарго против Венесуэлы – https://eadaily.com/ru/news/2019/04/28/ssha-vveli-v-deystvie-kalechashchee-neftyanoe-embargo-protiv-venesuely

И так далее.

США по итогам недели, завершившейся 17 мая, возобновили импорт нефти из Венесуэлы. Объем поставок составил 49 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
За аналогичный период годом ранее показатель импорта составлял 352 тыс. баррелей в сутки.
Ранее перерыв в поставках по этому направлению был зафиксирован с 11 по 29 марта. В начале апреля импорт возобновился и составил за неделю, закончившуюся 5 апреля, 139 тыс. баррелей в сутки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился в 4,5 раза. В следующую неделю поставки сократились до 71 тыс. баррелей в сутки. А по итогам недели, завершившейся 26 апреля, импорт составил 186 тыс. баррелей в сутки. В период с 26 апреля по 10 мая поставки из Венесуэлы в США вновь прекратились.

https://eadaily.com/ru/news/2019/05/23/ssha-vnov-pokupayut-neft-iz-venesuely – цинк

Другим не даем, сами покупаем. У "кровавого тиранического диктатора нарушающего права человека и прочее, прочее, прочее".

Стоит ли удивляться, что при таких подходах США, ни одна из стран, на которые они оказывали давление подобным образом не пошла Вашингтону на уступки.
Венесуэла, Иран, Сирия, КНДР, Куба, Китай, Россия – все они последовательно игнорировали подобный метод давления.
Соответственно, Мадуро как и Асад никуда не ушел, хотя в комментариях его похоронили еще в январе. Сейчас уже май заканчивается, а Гуайдо в Мирафлорес все нет и нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5012794.html

Метки: венесуэла, мадуро, нефть, санкции, США, экономика, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сталинским курсом в условиях санкций
...российскую власть изобретательны, но не последовательны. Ещё пару лет назад они...согласие, структуры власти контролировались частично из-за рубежа, частично своими олигархами. Наконец...как само собой. В условиях санкций, беспрерывных атак на финансовую систему...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
...привести к отмене антироссийских санкций Дипломатические источники в Европейском... выглядеть преждевременным. Впрочем, частичный характер сокращения группировки оставляет ...для политического процесса. Мы последовательно выступали за налаживание межсирийского ...
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2015
...00 несколько кварталов Луганска были частично обесточены из-за аварийного ...Пушилин подчеркнул, что власти ДНР последовательно добиваются установления мира. «Именно поэтому... европейском континенте и требовать сохранения санкций, но это бесперспективно, потому...
В.Катасонов. Корпорация Сталина против биороботов
...этом справочнике видна тенденция к последовательному снижению себестоимости продукции.   Соответственно,...готовы даже обсуждать вопрос о частичном признании долгов царского правительства.... блокады, что такое сегодняшние санкции со стороны Соединённых Штатов, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 декабря 2015
... что правительственные войска вернули частичный контроль над городом Рамади....террористическим группировкам, будут применяться санкции. Реализация этого решения возложена...вопросе Россия должна демонстрировать последовательность, настаивая со своими союзниками...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...действиями. Представьте себе великие естественные последовательности – рождение и развитие человека;... радость без чьей‑либо санкции. Однако учителя не могут...структуры испугались возможной революции. Частично внедрению всеобщего школьного образования ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 22014 10904
    Ursus 24 мая 2019 в 9:57

    Немного пофиг на венесуэлу. Стоит обратить внимание на следующую инфу.

    Москва и Берлин прорабатывают условия переработки в России отработавшего ядерного топлива из немецких исследовательских реакторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госзакупки «Росатома».

    Похоже планы москвы и берлина в отношении будущего РФ сходятся.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)