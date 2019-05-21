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Трамп принял весьма необдуманное решение, разжигая конфликт с Китаем

02:46. 21 мая 2019 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:
Трамп принял весьма необдуманное решение, разжигая конфликт с Китаем | Русская весна

«Китайская экономика — это океан, а не маленький пруд, штормы не могут ему навредить. Океан останется собою даже после тысячи штормов», — отметил Си Цзиньпин.

Трамп принял весьма необдуманное решение, попытавшись «осадить» Китай. Пошлины, которые США вводят на китайские товары, составят 200 миллиардов долларов с 1 июня.

Действие нанесет удар, прежде всего, по американскому бизнесу. Китай же при этом мало пострадает.

Население страны объединилось, все готовы к противостоянию с США и развитию внутреннего рынка.

Бизнесмены Китая тоже отреагировали на пошлины. Американским туристам в отелях и ресторанах Сычуаня предлагают доплатить 25% к счету, например. Какие-то вопросы? Вперед, разбирайтесь в посольстве.

Пекин ответно вводит с 1 июня пошлины на американские товары объемом 60 миллиардов долларов: чай, кофе, алкоголь, мясо и морепродукты. Пошлина составит 10–25% стоимости.

Однако американские товары и так были значительно дороже китайских. Значит, после введения пошлин их будут покупать все реже.

Фермеры США, выращивающие сою, уже прикидывают вероятные убытки. Раньше они отправляли более половины урожая в Китай.

Что же касается других американских производств, то они тоже пострадали. Большинство фабрик США расположены в Китае: одежда, обувь, электроника, бытовая техника.

«Сделайте свой продукт дома — в США — и нет тарифа. Мы являемся „копилкой“, которую все хотят ограбить и воспользоваться. Хватит!» — прокомментировал недоумение бизнеса Трамп.

Однако в этом случае товары США вообще перестанут быть конкурентоспособными. Интереснее будут цены у России, стран СНГ и Азии. Невозможно ввести пошлины на все иностранные товары.

Американские бизнесмены посмотрели на Трампа, как на идиота, и приступили к переводу своих заводов и фабрик в другие страны — Малайзию, Вьетнам и т. п. Разумеется, без огромных потерь здесь не обойдется.

Но Трамп продолжает мыслить, как дешевый торгаш: по его мнению, Китай продает слишком много, а покупает — мало. Эта ситуация не устраивает американского президента. Понятно, что США хотели бы продавать больше, чем покупают, но сегодня у них ничего не выйдет.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1558377608

Метки: Новости

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