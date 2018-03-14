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Трамп сделал «ход конем»: чего ждать России?
13 марта президент США Дональд Трамп принял важнейшее кадровое решение – назначил нового госсекретаря США. Вместо Рекса Тиллерсона Государственный департамент США возглавил директор ЦРУ Майк Помпео.
Напомним, что Рекс Тиллерсон занимал ключевую должность государственного секретаря США с 1 февраля 2017 года по 13 марта 2018 года, а до этого более десяти лет руководил нефтяной компанией «ExxonMobil»
Смена руководителя Госдепа – решение исключительное. Далеко не все американские президенты меняют госсекретарей в течение своего президентского срока. Но здесь – другая ситуация. Судя по всему, излишне самостоятельный Рекс Тиллерсон не вписался в общий курс политики Дональда Трампа. В сложной внешнеполитической ситуации, особенно на фоне готовящихся переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, Трамп решил поменять независимого Рекса на более послушного Майка. Это, кстати, фактически признал и сам американский президент, подчеркнув, что с Помпео они понимают друг друга едва ли не с полуслова.
Майк Помпео при президенте Трампе успел поруководить важнейшей американской спецслужбой – Центральным разведывательным управлением. Майку – 54 года, за плечами – окончание прославленной военной академии в Вест-Пойнте, служба в американской армии в течении пяти лет, затем долгие годы занятия бизнесом, а затем и политикой. В 2010 году Майк Помпео стал конгрессменом от Республиканской партии, а после победы Дональда Трампа был назначен директором ЦРУ.
Взгляды Майка Помпео – и внешнеполитические, и внутриполитические – вряд ли можно назвать оригинальными. Его мировоззрение вполне вписывается в привычную для Республиканской партии США модель – консервативные христианские ценности, борьба против абортов и за сохранение права на оружие, критика миграционной политики демократов. Помпео сложно заподозрить в симпатиях или даже нейтралитете по отношению к России или Китаю – он неоднократно обвинял Москву в агрессивной политике, в угрозах европейской безопасности, называл Иран спонсором терроризма, а Китай – создателем реальной напряженности в современном мире.
В то же время, Майк Помпео слывет весьма прагматичным политиком. Не исключено, что Трамп остановил выбор на его кандидатуре именно по этой причине. От Помпео уже ожидают некоторых корректировок американской внешней политики. Ведь Тиллерсон действовал слишком топорно и прямолинейно, что быстро привело администрацию Трампа к серьезным внешнеполитическим проблемам – новому витку корейского кризиса, торговой войне со всем человечеством, очередному обострению противостояния в Сирии. Однако, от смены Тиллерсона на Помпео Россия вряд ли выиграет. Бывший директор ЦРУ – не меньший русофоб, только более послушный Трампу, чем Тиллерсон. Суть американской внешней политики от назначения Помпео практически не изменится, хотя форма может подвергнуться «косметике».