Трамп сделал «ход конем»: чего ждать России?

13 марта президент США Дональд Трамп принял важнейшее кадровое решение – назначил нового госсекретаря США. Вместо Рекса Тиллерсона Государственный департамент США возглавил директор ЦРУ Майк Помпео.

Напомним, что Рекс Тиллерсон занимал ключевую должность государственного секретаря США с 1 февраля 2017 года по 13 марта 2018 года, а до этого более десяти лет руководил нефтяной компанией «ExxonMobil»

Смена руководителя Госдепа – решение исключительное. Далеко не все американские президенты меняют госсекретарей в течение своего президентского срока. Но здесь – другая ситуация. Судя по всему, излишне самостоятельный Рекс Тиллерсон не вписался в общий курс политики Дональда Трампа. В сложной внешнеполитической ситуации, особенно на фоне готовящихся переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, Трамп решил поменять независимого Рекса на более послушного Майка. Это, кстати, фактически признал и сам американский президент, подчеркнув, что с Помпео они понимают друг друга едва ли не с полуслова.

Майк Помпео при президенте Трампе успел поруководить важнейшей американской спецслужбой – Центральным разведывательным управлением. Майку – 54 года, за плечами – окончание прославленной военной академии в Вест-Пойнте, служба в американской армии в течении пяти лет, затем долгие годы занятия бизнесом, а затем и политикой. В 2010 году Майк Помпео стал конгрессменом от Республиканской партии, а после победы Дональда Трампа был назначен директором ЦРУ.

Взгляды Майка Помпео – и внешнеполитические, и внутриполитические – вряд ли можно назвать оригинальными. Его мировоззрение вполне вписывается в привычную для Республиканской партии США модель – консервативные христианские ценности, борьба против абортов и за сохранение права на оружие, критика миграционной политики демократов. Помпео сложно заподозрить в симпатиях или даже нейтралитете по отношению к России или Китаю – он неоднократно обвинял Москву в агрессивной политике, в угрозах европейской безопасности, называл Иран спонсором терроризма, а Китай – создателем реальной напряженности в современном мире.