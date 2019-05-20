Храмы и скверы, закон о языке, Москва нужна всем

В очередном выпуске видеоблога, записанного при помощи коллег из РИА ФАН, мы обсудили следующие вопросы:

00:16 — Об обстановке в Екатеринбурге и о храме Святой Екатерины

06:12 — Хронология попыток построения «Храма на воде»

09:28 — О затратности Ельцин-центра

14:30 — О технологии информационных провокаций

18:42 — Цель Порошенко в преследовании русского языка

25:35 — О зависимости Украины от внешних сил

29:20 — Цель визита госсекретаря США в Москву

32:11 — Причина «торговой войны» между Китаем и США

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P.S. Краткая текстовая версия:

Слушания вокруг «Храма на воде» в Екатеринбурге были слишком тихими

На прошлой неделе в Екатеринбурге обострилась общественная ситуация, связанная с планами строительства храма Святой Екатерины. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Отмотаем немного назад и поймем, в чем дело. В 2017 году принимается решение построить «Храм на воде». Защитники пруда выступают против. Хорошо, меняется проект, и предлагается территория, где сейчас происходит волнение. Вот здесь бы нужно было екатеринбургской власти провести публичные слушания, но они были проведены не так громко. И теперь у протестующих есть возможность сказать, что они не знали.

Рядом с этим парком построен Ельцин Центр. На него потратили 13 млрд рублей бюджетных денег. Сколько было протестов по этому поводу? Сколько защитников сказало, что на эти деньги надо построить школы и больницы? Не помню я такого.

Есть параллели с Украиной. Часть екатеринбуржцев возмущена постройкой, часть — введена в заблуждение огромным информационным накалом. Отмечу, что американский концерн купил большинство региональных сайтов. Проблема создана искусственно. В ней есть большая доля борьбы бизнес-структур друг с другом. Одна хочет сделать реверанс в сторону православной церкви и местной власти, а другая хочет — ей палки в колеса. Местная власть неуклюже проводит согласование проекта, и вот к организованному провокаторами протесту искусственно подключают простых людей.

Как выйти из этой ситуации? Я думаю, что губернатор должен приложить максимум усилий. А иначе она может стоить ему губернаторского кресла.

Петр Порошенко подписал закон о языке. Зачем он преследует русский язык, какова его цель?

— Нам говорят, что Украина молодая демократия, которая идет в Европу. А вот мне приходит в голову полная параллель с нацистской Германией. Что такое законодательная база Третьего рейха? Сначала все были равны, а потом приняли законы, которые запрещали евреям занимать разные должности. Появлялись ограничения по качеству человека, описанному в этом нацистском законе. На Украине происходит то же самое. Все равны, вы можете быть военным, врачом, но говорить вы должны на языке, которого вы можете и не знать. Зачем это делается? Ответ: «это защита госязыка», это ответ ни о чем. Сделайте два языка. Какая разница, просит врач скальпель на русском или на украинском. Это не поддержка украинского языка, это преследование и вытеснение именно русского. Языковой барьер — одно из средств продолжения конфликта на Украине.

Госсекретарь США Майкл Помпео приехал в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Какова цель его визита?

— Помпео приехал не вести переговоры, а договариваться о том, когда можно будет договариваться. США повышают ставки, Помпео идет к самолету, а в этот момент американские конгрессмены голосуют за новый пакет санкций против тех, кто будет строить «Северный поток — 2». Кнут, а пряник, видимо, в его чемодане или он должен сказать, что пряник будет озвучен на встрече с президентом Трампом. В Москву прилетели, чтобы договориться, когда состоятся визиты первых лиц.

Си Цзиньпин собирается приехать на Петербургский экономический форум, значит основной вопрос: когда будет встреча с Дональдом Трампом. Как в этой ситуации вести себя России? Я думаю, что лучшая позиция это равноудаленность от этих двух центров. От Штатов нам нужно что-то, чтобы мы поняли серьезность их намерений. Заслужите наше доверие и наш стол переговоров.

Как Кремль показывает свое отношение. Министра Китая принимает сам Путин, а Помпео сначала идет общаться с Лавровым. Только после этого у него может быть встреча с президентом России.