Ракеты, корветы и «Бастионы». На что способен новый Балтийский флот

Защита главных европейских ворот России, прикрытие стратегических морских путей и демонстрация Андреевского флага — моряки-балтийцы более 300 лет несут вахту у западных границ страны и не думают её сдавать. Боевые корабли Балтфлота регулярно ходят в дальние походы, борются с пиратами и присматривают за поведением кораблей ВМС стран НАТО. В день Балтийского флота России РИА Новости рассказывает о его возможностях.

Серые стражи Балтики

Днем рождения Балтийского флота 18 мая считается после победы над шведами, одержанной в 1703-м в устье Невы. Тогда гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков захватила два шведских корабля. Командовал операцией лично Петр I. Участники боя получили медали с надписью «Небываемое бывает».

Сегодня это одно из самых боеспособных и активных объединений в составе российского ВМФ. В него входят корабельные силы, морская авиация, средства противовоздушной обороны, береговые войска, органы оперативного, технического и тылового обеспечения. Главная база — город Балтийск в Калининградской области, но часть флота размещена и в Кронштадте (Ленинградская область). В частности, там базируются дизельные подводные лодки проекта 877 «Палтус».

Основная ударная сила балтийского объединения ВМФ России — хорошо вооруженные надводные корабли. Флагман флота, эсминец «Настойчивый» проекта 956-А «Сарыч», как и все эсминцы советского периода, несет на борту внушительный арсенал ракетного, торпедного и артиллерийского вооружения. Корабль способен бороться с вражескими субмаринами, работать по надводным целям, обстреливать береговые объекты. Так, сверхзвуковые ракеты «Москит-М» уверенно топят корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн на дальности до 250 километров.

И хотя эсминец уже не молод — сошел со стапелей тридцать лет назад, он поддерживается в боеготовом состоянии. Так, в этом году на корабле планируют провести плановый ремонт с заменой двигательной установки и систем жизнеобеспечения. После докования «Настойчивый» снова встанет в строй. Поэтапно модернизируются и другие советские проекты: сторожевики, тральщики, десантные, учебные, разведывательные, малые ракетные и противолодочные корабли.

Из нового за последние годы Балтфлот получил сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540, корветы «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий» проекта 20380. Кроме того, морякам передали три корабля с крылатыми ракетами «Калибр-НК»: два малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М» («Зеленый Дол», «Серпухов») и один — проекта 22800 «Каракурт» («Мытищи»). Из «рыбки помельче» балтийцы осваивают новый противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок», патрульные катера проекта 12150 «Мангуст» и проекта 03160 «Раптор».

Сторожевик «Ярослав Мудрый» заложили и спустили на воду ещё в СССР, после распада которого строительство заморозили на несколько лет. Реанимировали проект уже в нулевых. Корабль достроили, укомплектовали современным оборудованием и передали ВМФ. «Ярослав Мудрый» несет дозвуковой ракетный комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, противолодочное и противовоздушное вооружение, имеется ангар для вертолета Ка-27ПЛ.

Аналогичным ракетным комплексом оснащены и новые корветы проекта 20380. Благодаря мощному бортовому вооружению они могут эффективно бороться с надводными кораблями и субмаринами, поддерживать огнем высадку десанта и наносить высокоточные удары по суше. Также на борту устроены ангары и посадочные площадки для вертолетов.

Западный ветерок

Балтфлот регулярно проводит учения с боевыми стрельбами, патрулирует местную акваторию и отправляет корабли в самые разные уголки мирового океана. В частности, в прошлом году сторожевик «Ярослав Мудрый» находился в дальнем походе почти полгода. Корабль защищал от пиратов торговые суда в Аденском заливе, совершил несколько заходов в порты Африки и участвовал в крупных маневрах ВМФ у берегов Сирии.

Впрочем, с некоторых пор балтийцам хватает работы и у родных берегов. В регион регулярно заглядывают вооруженные гости — боевые корабли ВМС стран НАТО. Когда одиночные, а когда и целые флотилии.

На Балтике в режиме ежедневного патрулирования действует постоянная эскадра в составе ракетного эсминца США USS Gravely, польского фрегата ORP General K. Pulaski, британского фрегата HMS Westminster, турецкого фрегата TCG Gokova и танкера ВМФ Германии FSH Rhoen.

Натовские боевые корабли заходят в прибалтийские порты, маневрируют и выполняют разведку вблизи российских границ. Балтфлот за ними непрерывно следит и периодически наглядно показывает, что будет, если эти границы нарушить. Так, этой весной экипажи малых ракетных кораблей «Пассат» и «Ливень» практически на виду у группировки НАТО «электронно» потопили целый отряд кораблей условного противника. Такие учения проводятся регулярно.

С суши натовцев заботливо «опекает» вооруженный до зубов 11-й армейский корпус Балтфлота и расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». «Бастионы» комплектуются сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) «Оникс», при этом один комплекс способен прикрыть от нападения с моря береговую линию протяженностью до 600 километров. «Бал» с дозвуковыми ПКР Х-35 прикрывает проливы, базы, десантоопасные направления.

Командная игра

Оперативно реагирует и морская авиация. В апреле по учебной тревоге были подняты экипажи десяти фронтовых бомбардировщиков Су-24. Самолеты вылетели в заданный квадрат и одним ударом отправили на дно целую эскадру мишеней, имитирующих вражеские корабли.

За поддержку с воздуха на Балтике отвечает 72-я гвардейская смешанная авиабаза, самолеты и вертолеты которой разбросаны по аэродромам Калининградской области. На вооружении — истребители Су-27 разных модификаций, бомбардировщики Су-24, разведчики Су-24МР, самолеты-амфибии Бе-12, противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ и самолеты вспомогательной авиации.

Пару лет назад база начала получать новые высокоманевренные истребители Су-30СМ поколения «4++», пригодные для работы «по земле» и «по воде». Двухместные машины оснащены радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и имеют переднее горизонтальное оперение.

Вместе с дежурными истребителями небо над Балтикой охраняет 44-я дивизия ПВО, которую сейчас перевооружают на новейшие зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров. Ближние рубежи обороны блокируют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

«Море», «наземка» и «воздух» — Балтика, пожалуй, один из наиболее ярких примеров того, как все три военных компонента работают в тесной связке друг с другом и надежно «закрывают» от внешнего вмешательства целый стратегический регион.

В годы Великой Отечественной войны балтийцы обороняли Ленинград, громили немецкие береговые батареи, топили корабли и транспорты с живой силой. Сухие цифры говорят сами за себя: за четыре года войны Балтфлот высадил 24 морских десанта, потопил 1205 боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов, уничтожил 2418 самолетов.

За три с лишним века русский флот на Балтике много сражался и реформировался, но никогда не сдавался. Список сражений, в которых участвовали корабли и наземные силы объединения, потянет на пару страниц убористого текста.

В мирное время перед флотом стоит другая, не менее важная задача — демонстрацией ударной мощи и флага свести риск пополнения этого списка к минимуму. И балтийцы с этим успешно справляются.





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Источник: https://nstarikov.ru/club/103904