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Корабли НАТО вошли в Балтийское море, ВМФ России «встречает» их пусками ракет «Уран» (+ФОТО, ВИДЕО)

23:42. 1 мая 2019 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:
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Корабли НАТО вошли в Балтийское море, ВМФ России «встречает» их пусками ракет «Уран» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Корабли первого соединения НАТО вошли в Балтийское море, а ВМФ России проводит стрельбы с применением противокорабельных ракет «Уран».

По последним данным, 7 военных кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG-1) недавно вошли в акваторию Балтийского моря. В состав группировки входят её флагман — датский многоцелевой фрегат УРО (управляемое ракетное оружие) F357 «Тетис» (KDM Thetis), минные тральщики Великобритании (M110 HMS «Ramsey», тип «Sandown»), Германии (M1065 «Диллинген», тип Frankentahl), Бельгии, Норвегии (HNoMS Hinnoey)и ещё два тральщика из состава ВМС Нидерландов.

Кроме того, несколько дней назад на Балтике начались манёвры морских сил НАТО (см. фото 1, 2), с участием 6 кораблей из состава Первой постоянной морской группы (SNMG-1): американский эсминец, испанский ракетный фрегат F-102 «Альмиранте Хуан да Бурбон» (ESPS Almirante Juan De Borbon), британский фрегат «Вестминстер» (HMS Westminster), немецкое судно снабжения FGS Rhoen и турецкий фрегат TCG Gokova.

ВМФ России: пуск ракет «Уран»

В это же время оборонное ведомство Российской Федерации показало кадры запусков противокорабельных ракет комплекса «Уран» с корвета «Стойкий» в Балтийском море.

Две крылатые ракеты успешно поразили дрейфующую надводную мишень, которая находилась на расстоянии более 30 км от боевого корабля, рассказали в Министерстве обороны.

Комплекс «Уран» — главное ударное оружие российского корвета с ракетным вооружением, который предназначен для поражения быстроходных морских надводных кораблей, действующих самостоятельно или в составе конвоев и десантных отрядов днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.

Напомним, что современный ракетный корвет «Стойкий» — это четвёртый корвет (третий серийный) проекта 203​80, он был передан Военно-морскому флоту летом 2014 года.

Как сообщала «Русская Весна», США выполнили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Источник: https://rusvesna.su/news/1556730586

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Корабли НАТО вошли в Балтийское море, ВМФ России «встречает» их пусками ракет «Уран» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Корабли НАТО вошли в Балтийское море, ВМФ России «встречает» их пусками ракет «Уран» (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1556703874

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12716 10938
    Ирбис 2 мая 2019 в 10:48

    Вот так играться в войнушки можно очень долго, но можно и реально доиграться! я прекрасно понимаю что хочет США, но вот честно совершенно не понимаю карликовые государства типа Дания, Бельгия и прочей мелкой шушеры, вот во что они играют. Я понимаю любимую фразу героя Дюма! “Галантерейщик и Кардинал – это сила!” Любой здравомыслящий понимает. что все они скопом просто для США мелочь, при реальном развитии ситуации их бросят на произвол судьбы. Вот что, что а своя рубаха для пиндосов, всегда была ближе к телу.)))

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