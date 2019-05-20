Путин и Екатеринбург, Байден против Трампа, “русский след” Штрахе

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Тридцатый выпуск

- На прошедшей неделе в Екатеринбурге состоялись столкновения сторонников и противников возведения православного храма во имя Святой Великомученицы Екатерины;

- Ситуация вокруг инаугурации Владимира Зеленского;

- Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах в 2020 году;

- В Санкт-Петербурге с 23 по 26 мая пройдет Международный книжный салон;

– Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку из-за обвинений в сотрудничестве с “российскими спецслужбами”;

- В ходе следственных действий в отношении высокопоставленного офицера ФСБ Кирилла Черкалина в его квартире обнаружено 12 миллиардов рублей.



Учиться по программе советской школы в наше время и сформировать человеческий строй психики помогут:

Букварь (Учпедгиз, 1955), Редозубов Сергей Поликарпович

География для 3 класса начальной школы, Терехова Лидия Григорьевна, В.Г. Эрдели

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