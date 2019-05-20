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Путин и Екатеринбург, Байден против Трампа, “русский след” Штрахе

20:31. 20 мая 2019 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Тридцатый выпуск

- На прошедшей неделе в Екатеринбурге состоялись столкновения сторонников и противников возведения православного храма во имя Святой Великомученицы Екатерины;
- Ситуация вокруг инаугурации Владимира Зеленского;
- Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах в 2020 году;
- В Санкт-Петербурге с 23 по 26 мая пройдет Международный книжный салон;
– Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку из-за обвинений в сотрудничестве с “российскими спецслужбами”;
- В ходе следственных действий в отношении высокопоставленного офицера ФСБ Кирилла Черкалина в его квартире обнаружено 12 миллиардов рублей.

Учиться по программе советской школы в наше время и сформировать человеческий строй психики помогут:

Букварь (Учпедгиз, 1955), Редозубов Сергей Поликарпович

География для 3 класса начальной школы, Терехова Лидия Григорьевна, В.Г. Эрдели 

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-ekaterinburg-bayden-protiv-trampa-russkiy-sled-shtrahe

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 605 397
    чужой 20 мая 2019 в 20:38

    Диванные войска это круто, но на самом деле это важно.
    Все читали Фадеева “молодую гвардию”, но Фадеев не написал чем закончила гвардия.

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